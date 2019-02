Jižní Čechy - Úspěch v celostátní soutěži zaznamenaly v úterý v podvečer jihočeské nemocnice.

V klání nazvaném Nemocnice roku 2017, které pořádá nezisková organizace HealthCare Institute, vybojovala absolutní prvenství písecká nemocnice. Mezi absolutními vítězi se také objevila na místě čtvrtém Nemocnice Prachatice a na místě pátém Nemocnice Strakonice.

Bodovaly i další špitály v kraji. Nemocnice České Budějovice se umístila na první pozici v kategorii Finanční zdraví v rámci skupiny akciových společností. Ve stejné kategorii uspěly i českokrumlovská a písecká nemocnice na druhém a třetím místě. Nejlepší nemocnicí z pohledu zaměstnanců je ta písecká, druhá příčka v této kategorii patří strakonické.

Hejtmanka kraje Ivana Stráská ocenila, že krajské zdravotnictví je vzorem pro celou republiku. Soutěž má podle předsedkyně holdingu Jihočeské nemocnice Zuzany Roithové velké renomé, proto ji výsledky potěšily. Člen představenstva Jihočeských nemocnic Michal Čarvaš bere úspěch jako jasný důkaz toho, že nemocnice v kraji dokáží obstát i mezi fakultními nemocnicemi.

Nemocnice České Budějovice se letos účastnila pouze kategorie Finanční zdraví, a to kvůli restrukturalizaci, která souvisí s přesunem medicíny z dolního areálu do horního. „Veškeré práce se dějí za plného provozu. I přesto, že se veškerý personál českobudějovické nemocnice snaží o co nejmenší dopad na pacienty, jednoznačně dochází k určitému snížení komfortu. Z toho důvodu jsme v ostatních kategoriích letos nesoutěžili,“ vysvětluje předseda představenstva Nemocnice České Budějovice Břetislav Shon.

Projekt Nemocnice roku je postaven na celostátním sledování spokojenosti a bezpečnosti pacientů nemocnic a také na sledování spokojenosti a bezpečnosti zaměstnanců nemocnic. Hodnotí se přitom finanční zdraví, spokojenost hospitalizovaných pacientů, spokojenost ambulantních pacientů a spokojenost zaměstnanců.