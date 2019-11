Provozovat jej bude od 24. listopadu, od otevření vánočního trhu, ve Volksgarten výstavní firma Alfred Winkler z Vídně, specializovaná na nostalgické jízdní atrakce. Opět tu bude také zážitkový svět "Ice Magic" s četnými ledovými skulpturami, který loni přilákal 89 000 návštěvníků.

Kyne pětinásobný jackpot

V neděli 17. listopadu půjde v Rakousku o druhý letošní pětinásobný jackpot v lotto, obdobě naší sportky. Ve středu všech šest správných (4 – 27 – 33 – 34 – 41 – 45, dodatkové 42) nikdo neuhodl, pět čísel trefil jediný sázející a bral 174 741,90 eura. Jak uvedl linecký Volksblatt, nedělní jackpot by mohl činit 6,3 milionu eur. Loterie počítá se 6,5 milionu tipů.

Cukrovkoví sousedé

V Rakousku umírá na cukrovku výrazně víc lidí než v průměru Evropské unie, píše Volksblatt. V EU v roce 2016 zemřelo na tuto nemoc 22 osob ze 100 000, v Rakousku to bylo 39,76. Burgenlandsko (54,01) a Dolní Rakousy (46,11) patří k negativním „lídrům“ regionů. Nejblíže průměru EU je Vorarlbersko se 26,81 zesnulými na 100 000 obyvatel, následují Solnohradsko 27,18, Tyrolsko 27,56, Horní Rakousy 37,35, Korutany 41,36, Štýrsko 41,53 a Vídeň 41,61.

V EU je nejvíc mrtvých na diabetes na portugalských Azorách (74 na 100 000), následují Madeira 60, Moravskoslezsko 67, La Reunion (Francie) 55, české regiony Severozápad, Ústí a italská Kampánie 54. Na druhé straně žebříčku jsou severozápad Rumunska s pěti a Bukurešť-Ilfov se šesti zemřelými.

Sousedé „pohřbili“ les

Pohřební firma Paxnatura plánovala založení lesního hřbitova v příhraničním Reichenau v Mühlviertlu, píší OÖN. Domácí obyvatelé ale vytvořili občanskou iniciativu, která tomu měla zabránit.

Argumentují „nepřijatelnou psychicko-emotivní zátěží“ - nechtějí bydlet vedle hřbitova. Přinášejí ale i komponenty životního prostředí. „Těžké kovy jako chrom VI a kadmium obsažené v popelu z kremací působí vysoce negativně na člověka a na životní prostředí,“ stojí v prohlášení. „Nejsme proti této formě pohřbívání, ale proč zrovna vedle bytové čtvrti?! Je přece dost alternativních lesních ploch,“ říká iniciátorka odporu Sara Gusnerová.

Kritizován je i průběh místního všelidového hlasování k této záležitosti. Bylo vypsáno až tři dny před rozhodováním a občané měli jen tři hodiny k odevzdání hlasu. Jelikož se nezúčastnilo předepsaných 25 procent voličů, obec došlé hlasy bez vyhodnocení sešrotovala. „Pravidla byla předem jasná. Pro nás nebylo hlasování reprezentativní, proto jsme je ani nevyhodnocovali,“ řekl starosta Hermann Reingruber (VP) listu. Připustil, že se proti záměru mohla vyslovit většina účastníků vyjadřování. Zdůraznil ale, že návrh změny územního plánu musí požehnat obecní rada, ve které se může každý rozhodnout sám za sebe. Nejde o projekt obce, když projde, dobře, když ne, i s tím můžeme žít, uvedl.

V pátek 15. listopadu městská rada v tajném hlasování změnu územního plánu „pohřbila“ poměrem hlasů 14:5. Karin Seewaldová z Paxnatury potvrdila, že se v Reichenau už nebudou angažovat. Hledají nové plochy, také v Horních Rakousích. Politováníhodným shledala ale, že jejich dvouletá práce přišla vniveč.

K problému popela se OÖN zeptaly provozovatele krematoria v St. Marienkirchenu Petera Schauera, který není nikterak „zatažen“ do projektu v Reichenau. „Že popel obsahuje těžké kovy, slyšíme pořád. Mohu ujistit, že zpopelnění je pohřbem nejšetrnějším k životnímu prostředí vůbec, ekologičtěji už to téměř nejde. Disponujeme nejmodernějšími filtry a víme také, co v popelu je – převážně vápník, který hnojí stromy,“ řekl.

Valčík nejspíš nedopadl

- tento název nese snímek Alastaira Marshe, který uspěl v soutěži více než 4000 fotografů ze 68 zemí o The Comedy Wildlife Photography Awards (CWPA) 2019. Vybral si jej k informaci o akci linecký deník OÖN. Nejúspěšnější snímky jsou ode dneška do 15. března 2020 vystaveny v muzeu přírody Brabant v holandském Tilburgu. http://www.natuurmuseumbrabant.nl