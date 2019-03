Podle meteorologa Václava Kubišty z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, na některých místech od pátečního do sobotního rána napršelo i přes 40 milimetrů srážek, což znamená 40 litrů na metr čtvereční.

V sobotu přes den už byly srážky mírnější, činily jen kolem deseti milimetrů a odpoledne už byly jen ojedinělé. "Fronta doznívá, už trvale neprší ani na Šumavě," konstatoval po sobotní 16. hodině Václav Kubišta.

V sobotu ráno zaznamenaly měřící stanice za uplynulých 24 hodin největší příděl dešťových kapek na Filipově Huti kde to bylo 42,1 mm, v Železné Rudě pak 41,4 mm nebo v Nové Peci 40,5 mm. Na Šumavě byly úhrny 20 - 40 mm nebo lehce přes 40 mm, v podhůří pak nižší zhruba 8 až 20 mm. Například v Českých Budějovicích to bylo 9,7 mm.

Za sobotu pak napršelo nejvíce v jižních Čechách kolem 12 mm, většinou ale výrazně méně.

Po přechodu fronty by se měly nedělní teploty zvednou možná až na 16 až 19 °C, předpovídaly meteorologům modely. Srážky by neměly být výrazné a spíše od nedělního večera, kdy se očekává další fronta. Po neděli se ale očekává podle Václava Kubišty ochlazení zhruba o deset stupňů Celsia.

Meteorologové však upozornili také na přechodné zesílení větru. Výstraha vydaná na vítr platí od neděle 16 hodin do pondělí 02 hodin. Vítr by měl mít sílu 4 - 8 m/vt, v nárazech 15 - 20 m/vt, což je zhruba 70 km/h. "Není to etrémní, ale splňuje to hodnoty pro vydání výstrahy," zmínil Václav Kubišta.