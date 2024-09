Primátorka Dagmar Škodová Parmová při slavnostním otevření upozornila na to, že město pravidelně investuje do rozvoje škol. A nové sportovní zařízení je podle primátorky zvlášť důležité. „Posunuli jsme tím podmínky pro sportování dětí kupředu. A jako benefit pro školu vzniklo i parkování pro auta,“ uvedla Dagmar Škodová Parmová k objektu, který byl přistaven do dvora školy.

Nová tělocvična a související zařízení za 36 milionů korun, doplní starou tělocvičnu z časů otevření školy, ještě za Rakouska-Uherska. O prázdninách se také vybudovaly dva nové výtahy nebo bezbariérové WC v přízemí, dělala se i elektroinstalace na jednom z pater. Za provádějící firmu Památky Tábor ke stavbě nové tělocvičny řekl manažer Aleš Dvořák, že děkuje zaměstnancům školy a žákům za trpělivost při stavbě, která se uskutečnila z velké části nutně během výuky a svému týmu za odvedenou práci.

Jihočeský hejtman a českobudějovický radní Martin Kuba při otevření tělocvičny řekl, že jedna třetina obyvatel kraje bydlí v širší aglomeraci kolem Českých Budějovic. A kraj ve spojení s městem buduje příslušnou infrastrukturu. „Spojení mezi městem a krajem je výhodné. Infrastruktura je pro sport dětí klíčová,“ upozornil Martin Kuba a dodal, že to ukázala i nedávná olympiáda dětí a mládeže v jižních Čechách pořádaná krajem. Martin Kuba také připojil, že sport učí děti cílevědomosti, pracovitosti a tréninku, pokud se chtějí zlepšovat a také tomu, že ne vždy se vyhraje.

Ředitel základky v Dukelské Zdeněk Hnilička poděkoval městu za novou investici a dodal, že vedle hudební a výtvarné scény se škola posouvá dál i ve sportu. „Doufám, že nám město zachová přízeň. Máme ještě hezkou půdu,“ dodal Zdeněk Hnilička s tím, že se tam nabízí prostory k rekonstrukci.

Náměstek primátorky Petr Maroš zmínil, že město České Budějovice nyní dokončuje i další sportovní projekt v jihočeské metropoli na ZŠ Máj I, který také přispěje k rozvoji pohybových aktivit nejen dětí ze sídlištní základky.