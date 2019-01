Linec – Novoroční koncert Vídeňských filharmoniků, který bude vysílat od 11.15 h také ČT2, bude podle deníku OÖN mírovým poselstvím – připomene totiž blížící se století od vypuknutí první světové války 28. července 1914. Protože středem repertoáru těchto koncertů jsou tradičně díla dynastie Straußů, zařadila filharmonie tentokrát práci Josepha Strauße (1827 - 1870), kterou reagoval na jiný mezinárodní krvavý konflikt. „Pod dojmem bitvy u Hradce Králové napsal valčík Palmy míru, který ještě nikdy na Nový rok nezazněl," píše list.

Bude řídit Novoroční koncert. | Foto: Deník/repro

Soubor povede Daniel Barenboim, potomek argentinské židovské rodiny ruského původu. Ten je „jako mírový aktivista" podle předsedy představenstva filharmoniků Clemense Hellsberga speciálně pro tento koncert absolutně správným dirigentem. Barenboim se mj. neúnavně snaží o usmíření mezi Izraelem a palestinskými Araby.

Hellsberg také připomněl jeho Orchestr Západovýchodní divanzaložený v roce 1999, složený převážně z izraelských, palestinských a španělských hudebníků (věková hranice je 28 let).,

Celkově 56. živý přenos Novoročního koncertu z Vídně bude sledovat odhadem až 50 milionů diváků z 92 zemí, což je rekordem. Nově přibyly například Arménie, Fidži a Tuvalu, čtyřletá smlouva byla uzavřena i s Palestinou. ORF nasazuje na přenos 16 kamer.

Ke stému výročí první světové války chtějí Vídeňští filharmonici koncertovat 28. června v Sarajevu, kde atentát na následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este rozpoutal historický konflikt.

Rychleji ke zdraví

Rakouský ministr zdravotnictví Alois Stöger chce od příštího roku zkrátit čekání pacientů na zákroky zprůhledněním pořadí a normami pro plánované zákroky, píše list OÖN. Na operaci kyčle čekají dnes nemocní v Rakousku průměrně 2,1 měsíce, na operaci kolena 2,5 měsíce. Jsou však značné rozdíly – na ortopedickou operaci se čeká jeden až osm měsíců, na oční měsíc až rok. Pacienti s privátním připojištěním čekají výrazně kratší dobu. 6,5 procenta dotazovaných tuto možnost kliniky také výslovně nabídly.

26 procent označilo čekací dobu v nemocnicích za velmi dlouhou, 46 procent za spíše dlouhou. 58 procent řeklo, že čeká dlouho na plánovaný zákrok, 54 procenta na rutinní vyšetření. V ambulancích by akceptovali hodinu až hodinu a půl, pro termín rutinního vyšetření je pro ně přiměřený týden.

Vánoce zvedly kWh

Vánoční světelné dekorace a sváteční pečení zdvihly prosincovou spotřebu elektřiny v Německu do rekordní výše, napsal pasovský list Am Sonntag. Jen osvětlení o adventu přidalo na celobavorské spotřebě večer co večer 100 000 kilowattů, zhruba výkon patnácti milionů úsporných lamp. V celém Německu světelná vánoční dekorace domácností spolkne více než 400 milionů kilowatthodin, což je roční spotřeba asi 140 000 bytů. Města spotřebují na slavnostní osvětlení ulic a náměstí každoročně dalších asi deset milionů kilowatthodin.

„Propálí" 1,3 milionu eur

Hornorakouský obchod s pyrotechnikou počítá letos s obratem 1,3 milionu eur. Osmdesát procent z toho vynese odbyt před příchodem nového roku, napsaly OÖN. Celorakousky budou mezi Vánocemi a silvestrem prodány rakety, petardy a spol. za více než deset milionů eur. Průměrný zákazník za ně vydá asi 50 eur. Velký ohňostroj se chystá odpálit každý čtvrtý.

Na mimořádnou práci se v té souvislosti opět chystají zdravotníci. Například v Linci museli loni ošetřovat kolem 600 osob, z toho 97 procent mužů. Záchranka ve městě má obvykle nasazeno šest sanitek, v úterý jich ale bude připraveno dvanáct. Víc práce bude mít také policie. Té prý jde ale především o to ukázat, že je přítomna. „Ve dnech před změnou letopočtu kontrolujeme zvýšeně různé hraniční přechody a hledáme ilegální pyrotechniku z Čech," řekl deníku policista z Freistadtu.

List připomíná, že prohřešky proti zákonu jsou správním přestupkem, na který je pamatováno peněžitým trestem až 10 000 eur nebo šesti týdny vězení.

Další linecký deník Volksblatt napsal, že také v pátek byli četní policisté včetně psovodů a expertů na munici a na padělky dokumentů nasazeni na hlavních trasách v okresech Freistadt, Rohrbach a Urfahr venkov. „Stáhli při tom z provozu několik pašeráků pyrotechniky," uvádí list a cituje zástupce okresního velitele z Urfahru Erwina Pilgerstorfera, že zabavili „takzvané bomby, pyro-hera, pandakillery a podobně". Za přechodem ve Studánkách oznámili ke správnímu řízení 26 řidičů, u Guglwaldu pět. Mnozí byli na cestě až se šesti balíčky pyrotechniky. Pilgerstorfer dodává, že mnozí si zřejmě nebyli vědomi, jak nebezpečný náklad převážejí. Jeden řidič tak svůj „Viper-10" uschoval zřejmě po varování před kontrolami do motorového prostoru svého auta, další vezl tři tzv. bomby, podle expertů „hračky" životu nebezpečné, protože mají explozivní účinek až na sto metrů.

Povinné přilby lyžařům?

Profesní svaz německých chirurgů (BDC) požaduje zavedení povinného nošení přileb na sjezdovkách. „Nehoda na lyžích může mít hrozné následky jako zlomeniny lebky nebo krvácení do mozku. Helma je nejjednodušší možnost, jak snížit počet těchto zranění," říká v deníku PNP ředitel svazu Jörg Ansorg. Podle něho je čas zavést jejich povinné nošení. PNP dodává, že za sezonu se těžce zraní kolem 43 000 německých lyžařů, z nichž přes tři tisíce utrpí těžká zranění hlavy. Prezident BDC Hans-Peter Bruch dodal: „Mnoho úrazů naši chirurgové úspěšně zoperují, sešroubují, přibijí, sešijí. Prevenci zranění, zejména na hlavě, ale rozhodně dávají na první místo."

Historický altánek

Na podzim instalovali ve skanzemu ve Finsterau nedaleko českých hranic „salettl" převezený z Pasova, a stal se okamžitě středem zájmu návštěvníků. Podle šéfa skanzenu Martina Ortmeiera, potěšeného a překvapeného zároveň, se lidé opakovaně ptali na informační brožuru k historii tohoto exponátu. „Ta byla ale zatím k dispozici jen v češtině, aby se hosté ze sousedství mohli seznámit s napínavou odyseou tohoto tanečního sálku. Se zahájením zimní sezony má konečně i německou verzi," píše PNP.

Vysvětluje, že „salettlem" se rozumí malý, většinou otevřený zahradní domek, altánek ve stavební formě pavilonu. Pojem salettl se užívá především v Rakousku a v jižním Německu a pochází z italského saletta, tedy sálku. V daném případě jde o taneční pavilon, který stál nad Pasovem. Tanci sloužil jen v letech 1881 až 1915, kdy přiléhal k hostinci rodiny Bachlových, ale zato se tu střídali muzikanti nejen z Čech, Horních Rakous a z celého Bavorska, ale i hosté zdaleka, uvádí PNP. V roce 1924 byl pavilon přestavěn na dílnu a od sedmdesátých let začal propadat definitivní zkáze. O zachování památky usilovaly radnice i památkový úřad a v roce 2010 bylo přivoleno k jejímu přemístění do Finsterau. Tam se dnes třpytí opět v plné kráse…

Skanzen je otevřen denně od 11 hodin.