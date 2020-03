V Horních Rakousích měli 507 onemocnění, 19 osob leželo v nemocnicích. V Dolních Rakousích bylo pozitivních 390 lidí, v Tyrolsku 568.

Prakticky žádné příjmy nemá v těchto dnech asi 13 700 rakouských samostatných terapeutů, většinou žen. 12 900 z nich jsou volní fyzio- a ergoterapeuti a logopedi. Ti skoro všichni museli přestat činnost vykonávat, aniž jim to de facto úřady zakázaly. V Horních Rakousích zavřelo 94 ze 106 pracovišť. „Gabriele Jakschová, prezidentka třetí největší skupiny nabízející zdravotnické služby se 34 210 zaměstnanci, neví, co svým lidem má říci,“ píší OÖN. „Od ministerstva a místokancléře se dozvídají jen, že dobré řešení hledají.“ Kromě současného výpadku příjmů mají mnozí v branži obavy, zda po skončení krize lidé ještě budou terapeuty vyhledávat…

Bavorsko: 21 obětí

Téměř polovina úmrtí na koronavirus v Bavorsku jsou obyvatelé jednoho pečovatelského domova seniorů ve Würzburgu, napsala PNP. Zemřelo jich devět. Podle vedoucí zařízení všichni měli závažnější předonemocnění a byli starší 80 let. Ze 160 klientů domova je nyní pět nakažených na klinikách města, dalších deset pozitivních je izolováno ve svých pokojích. Virus zasáhl i 23 osob personálu. Ti jsou v karanténě doma. Od 12. března mají striktní zákaz návštěv. Jak se k nim nákaza dostala, se už nedá zjistit, uvedl list.

Do soboty zemřelo v Bavorsku na koronavirus 21 lidí. Pozitivně bylo otestováno přinejmenším 3695 osob.

Německá ministerstva spravedlnosti, vnitra a hospodářství předloží v pondělí vládě a ve středu bundestagu návrh zákona, který by zakázal výpovědi nájmů kvůli dluhům na nájemném v období 1. dubna až 20. září tohoto roku, píše PNP. Žádné právní následky nemají mít i další dlužníci, kteří v době pandemie nemohou závazkům dostát. Zákon má závazně upravit odkladné lhůty až na jeden rok. Kdyby se ukázalo, že uvedená doba není dostatečná, mají mít ministerstvo spravedlnosti a orgány ochrany spotřebitele možnost opatření prodloužit až do 31. července 2021. Malým podnikům a živnostníkům mají být poskytnuty okamžité úvěry do 15 000 eur.

Aby předešla návalům v supermarketech, prodloužila bavorská vláda prodejní dobu obchodů s potravinami od 6 do 22 hodin, o víkendech a svátcích 12-18 hodin. Velké řetězce toho ale nevyužívají, chtějí prý šetřit své zaměstnance. K zásobování veřejnosti podle nich stačí dosavadní otevírací doba.

Útočník balí zboží

Kanonýr fotbalistů LASK Marko Raguz (21), ještě před týdnem v sestavách pro bundesligu a Evropskou ligu, absolvuje v těchto dnech základní vojenskou službu v armádním sportovním centru v Linci. „Kromě sportovních tréninkových jednotek má na programu hlavně pravidelnou pomoc při doplňování regálů v centrálním skladu řetězce Hofer,“ píší OÖN a citují hvězdu: „Rád pomáhám. Vysoce oceňuji tvrdou práci lidí, kteří jsou tady v celodenním nasazení, aby byly supermarkety plné…“ Na snímku Deníku/OÖN/Wimmer je Raguz vpravo – prý výjimečně pro fotografování bez roušky.

Samotáři

Každý třetí člověk v Rakousku starší 65 let - 524 000 osob - žije osaměle, píše Volksblatt. Celkem je bez spolubydlících 1 480 000 lidí, téměř dvojnásobek proti roku 1985. V zemi bylo loni 3,95 milionu privátních domácností. Od roku 1985 jich přibylo 41 procent. Tehdy žilo v domácnosti průměrně 2,67 osoby, loni 2,21. V minulém roce žili jako rodina, tedy s partnerem, s rodiči nebo s dětmi, asi čtyři z pěti Rakušanů. Z mladých do 24 let to bylo dokonce 94 procent.

Hraví policisté

Policisté ve Vídni se podílejí na celorakouských „koncertech v 18“, píší OÖN. „Hlídkovými vozy jezdí na znamení solidarity s reprodukovanou ,neoficiální spolkovou hymnou´ I am from Austria od Rainharda Fendricha denně v tuto hodinu městem a chtějí tímto zvláštním způsobem poděkovat občanům za to, že zůstávají doma,“ píše list.

Předražila toaleťák?

„Protože v něm balení osmi rolí toaletního papíru stojí 9,99 eura, je venkovský obchod v Unterneukirchenu v okrese Altötting na facebooku silně kritizován,“ píše PNP. Uživatelé majitelce Marii Sedlmeier-Gsukové vytýkají, že v době vyšší poptávky za koronakrize „keťasí“ na úkor lidí, někteří ji sprostě urážejí. Ta se hájí, že všechno myslela dobře. Nepočítala se zvýšenou poptávkou, zkoušela zásobu doplnit a jela kvůli tomu autem sto kilometrů daleko. Na webu vypočítává, že ke zboží v nákupní ceně 4,85 eura musela připočíst hodnotu své pracovní doby cesty, náklady jízdy, normální marži, navíc v každé dokoupené roli je o sto lístů papíru víc než v normálním produktu Edeky, a tak jí to vyšlo na 9,99 eura. Nikoho prý nenutí kupovat, nevyužívala situace, měla to být pomoc lidem v tísni, kteří doma papír nemají, napsala na své sociální síti.

Kolik za humny vydělávají

Průměrná mzda pracujících v Bavorsku ve čtvrtém čtvrtletí 2019 byla 4242 eura hrubého měsíčně bez zvláštních příplatků, o 1,9 procenta víc než za stejné období 2018, informuje PNP. Mezi branžemi jsou ovšem enormní rozdíly – ve finančních a pojišťovacích službách to bylo 5602 eura, ve výrobě automobilů a příslušenství 5393, v pohostinství 2612 eura. Průměrná týdenní doba práce byla 39,2 hodiny.

Maluje draka na ulici

Čtyřikrát šest metrů má být velký 3D-obraz draka a jeskyně, který Anton Göstl skicuje v rodném Teisendorfu na podklad připravený ve fotoateliéru podle předlohy na A3, píše PNP. Měl být dotvářen před zraky veřejnosti při velikonočním trhu, ale ten musel být odřeknut. „Pouliční malování, anglicky Street Art, je Göstlovou vášní,“ uvádí list. „Dobře sedm let v něm patří k mezinárodní špičce a účastní se pravidelně a úspěšně velkých festivalů například ve Wilhelmshavenu, Geldernu, Grazie di Curtatone, Toulonu nebo Kerkrade. Před dvěma roky organizoval velký workshop dětí i dospělých při Světovém dnu her v St. Pöltenu a něco podobného chystal v Teisendorfu, kde je tento výtvarný žánr dosud neznámý. Ale co není teď, může být příště – je pevně rozhodnut doma Street Art zavést,“ uvádí deník. Foto Deník/PNP/ Monika Konnert

Cirkusové stop

V šapitó cirkusu rodiny Brumbach už měla být týden „Manéž volná“, ale koronavirus soubor uzavřel v Julbachu – a nouze je velká, píše PNP. Cirkus bojuje o přežití – nejsou diváci, nejsou příjmy… Do stanu se vejde 400 lidí, zlomek z toho by jim stačil, aby vyžili, říkají. Ředitel Danny Brumbach doufá na pomoc zvenčí. Na minulý víkend plánovali tři vystoupení v Julbachu a jet dál, ale teď se jim svět zhroutil. „Po víceměsíční zimní pauze jsou rezervy spotřebovány a my jsme další představení nutně potřebovali,“ říká. Pasovský list pak připojuje číslo dárcovského konta cirkusu s prosbou o pomoc. Na místě uvítají i krmivo pro zvířata… Na snímku jsou šéfové Danny a Wilhelm Carl Brumbachové s koňmi a velbloudem Iwanem. Foto: Deník/PNP/Geiring

Pašijové hry zrušili

„Proslavené pašijové hry v Oberammergau vznikly z morové epidemie před 400 lety. Letos padly za oběť epidemii jiné,“ píše PNP. Premiéra měla být 16. května a do 4. října soubor plánoval přes 100 představení pro 450 000 diváků z celého světa. Náhradní termín je 2022. Důvodem je riziko šíření koronaviru – do divadla pod širým nebem se vejde na 4500 návštěvníků, ve hře hraje skoro polovina z 5000 občanů obce…

Konání není v téměř 400leté historii pašijí posouváno poprvé – v roce 1770 se nekonaly kvůli generálnímu zákazu akcí, v roce 1920 byly v důsledku následků světové války odloženy na rok 1922 a v roce 1940 jim zabránila druá světová válka, dodává PNP.