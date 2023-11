Teď přecházejí po měsících na řece do zimního ubytování na Mlýnský rybník v Eppendorfu. První opět shromáždil "labutí otec" Olaf Nieß se svým týmem: část jich naložili do pohodlí ze slámy na člunu, ostatní plavali "po svých" vedle, napsal DK. Zimní měsíce stráví pod stanem, aby byly lépe chráněny před ptačí chřipkou. Celkově jich má útulek přijmout asi osmdesát.

Jordánec zabil Ukrajinku

Doživotí dostal v Mnichově 29letý Jordánec, který v říjnu 2022 v ubytovně uprchlíků v Ga-Pa, kde se seznámili, nejméně čtyřikrát udeřil do hlavy sekyrkou 21letou Ukrajinku, která odmítala jeho sexuální návrhy. „S absolutní vůlí zničit ženu bil, i když ležela na zemi,“ napsal DK. Oběť zemřela přes několik nouzových operacích v listopadu.

15 let za objednávku vraždy expartnerky

53letý počítačový expert z okresu Baden hledal koncem února pod pseudonymem Sonnyboy na darknetu někoho, kdo by zabil jeho expartnerku, s níž je rozvedený od roku 2018. Byla u toho její osobní data a fotografie, uvedeny její zvyky, bydliště a údaje o jejím novém příteli. Měl ji přejet autem tak, aby to vypadalo jako nehoda. Poslal mu za to předem na účet správkyně podstat bitcoiny v hodnotě 9000 dolarů. Vysvětloval mu, že žena týrá děti a zakázka je tedy naléhavá.

Upozornění rakouským vyšetřovatelům přišlo začátkem března od Interpolu Manchester. Žena dostala policejní ochranu a po obsáhlém vyšetřování věci byl obviněný zatčen.

Od sousedů: Micky Maus má 95 let

Státní zástupce uvedl jako motiv činu spor exmanželů o péči o společného syna. Obviněný u soudu řekl, že to všechno viděl jako hru… Vysvětloval informace na darknetu jako fantazii k odhození balastu a frustrace, která nemá s realitou nic společného. Nakonec změnil postoj a čin doznal. Soud ve Vídeňském Novém Městě mu jako určujícímu spolupachateli dvojnásobného pokusu vraždy uložil patnáct let. Své expartnerce má zaplatit 29 000 eur. Rozsudek přijal.

Za zastřelení nevlastního otce jde do ústavu

42letého muže poslal soud v St. Pöltenu za zastřelení 62letého partnera své matky 20. dubna v jejím domě v Melku do forenzně-terapeutického centra. „Bláznil jsem,“ opakoval obžalovaný několikrát v hlavním líčení. Sešel se zbraní z prvního patra domu do kuchyně, viděl nevlastního tchána číst noviny a okamžitě na něho vystřelil. „Byl jsem jako na dálku řízený, jako hypnotizovaný. Nebyl jsem už pánem svých smyslů, byl jsem jako v tranzu,“ vypovídal.

Pak ho napadlo spáchat sebevraždu, ale to zavrhl. Po činu se na hodiny zabarikádoval, areál policie uzavřela a vyjednávala o vzdání se obviněného, do akce šla cobra a na její personál zabarikádovaný čtyřikrát vystřelil. „Měl jsem zato, že nejsou opravdovou policií,“ vypověděl. „Měl jsem potrhanou realitu…“ Cobra střelbu v sebeobraně opětovala, muže zatkla a dopravila do nemocnice. Zásahovka vyprostila zraněného z domu, ale na místě podlehl.

Podle znalce psychologa trpí obžalovaný paranoidní schizofrenií vycházející z víry na tajemnou moc.

Kráva si šla zaplavat

Po dobrodružství toužící kráva přistála v pondělí pozdě večer v zahradním bazénu rodiny v Greudě, místní části durynského Altenberga. „Ten je teď poněkud poškozen, ale krávě se daří dobře,“ napsal DK. Jak se ukázalo, kravka utekla od svého stáda už potřetí a pobíhala obcí. Tentokrát ji to zavedlo na pozemek rodiny se styroporem zakrytým bazénem, do kterého se krytinou propadla. Podle policie se v něm chovala klidně, jako by koupel vychutnávala. S pomocí více zemědělců ji lany vytáhli. Bazén byl při akci značně poškozen, ale majitelé se události přesto smáli, dodává DK.

Kravce bazén na zahradě vyhovoval.Zdroj: Zdroj: DK