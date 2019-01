Linec – Podle prvních odhadů rakouské Hospodářské komory mohl hrubý obrat maloobchodu v zemi včetně DPH o Vánocích dosahovat 1,53 miliardy eur a být tedy stejně vysoký jako předloni, píší OÖN. Při započítání onlineových nákupů mohli naši sousedé utratit za dárky 1,59 miliardy. „Je to paradox, reálné mzdy klesají a nejistota stoupá, ale k nám krize nepřišla, měli jsme nejlepší vánoční obchod v historii, jen v prosinci o šestnáct procent vyšší než kdykoliv předtím," říká Harald Gutschi, ředitel největšího rakouského internetového obchodu (Universal, Otto, Quelle).

Ilustrační foto: | Foto: Deník/Jiří Sejkora

Podle odborníků tržby zachránili spontánní nakupující a dárkové poukázky, které se podle největších řetězců staly „vlastní měnou". Stoupl odbyt parfémů a drogerie, poptáváno bylo oblečení a teprve s mrazivými teplotami mezi svátky sportovní potřeby.

Poblázněné muslimky

Dvě mladé dívky byly v sobotu v Salcburku a v Horních Rakousích zatčeny. Měly se pokoušet připojit k teroristické organizaci Islámský stát (IS), píše deník OÖN. Mluvčí státního zastupitelství v Salcburku potvrdil, že se měly nabídnout bojovníkům IS za manželky. Učinily už i manželské sliby.

V Horních Rakousích má jít o 17letou narozenou v Bosně, v Salcburku o 16letou Čečenku. Mladší má být v kontaktu s džihádisty v Sýrii. Byla zajištěna koncem prosince v Rumunsku při vlakové kontrole očividně na cestě do Sýrie. Rumunské úřady ji poslaly zpátky do Rakouska. Podle vyšetřovatelů je podezřelá, že měla rekrutovat další dívky pro IS. Naverbovat měla i zmíněnou 17letou Bosňanku.

Vyšetřovatelé mají k dispozici mj. jako důkaz protokol chatu na internetu. Viněni mají být z účasti v kriminální organizaci. „Na první pohled se to zdá stát na hliněných nohou, protože v řadách IS mohou bojovat jen muži," píší OÖN. Podle mluvčího státního zastupitelství ale mají být tyto ženy jako odměna pro ,boží válečníky´ důležitou součástí systému Islámského státu. Označuje podezření z tohoto činu a případnou obžalobu za precedenční případ v Rakousku.

Munice pořád hrozí

Patnáctičlenná odminovací služba rakouské armády zasahovala loni 1123krát při likvidaci výbušných reliktů z války, napsal linecký Volksblatt. Z jezer, řek, lesů, měst i hor služba odvezla celkem 35 tun výbušnin.

Z vod vylovila při 20 nasazeních v délce celkově více než 200 hodin kolem osmi tun, většinu v září a v říjnu z jezera Ossiacher See. Zneškodňovala výbušniny i v dalších jezerech a řekách v Korutanech, v Horních a Dolních Rakousích. Alpská skupina snesla z hor při dvanácti zásazích 30 kilogramů válečného materiálu.

Odminovací služba existuje u našich sousedů od roku 1945, uvádí list. Loňský rok byl pro ni vzhledem k četným stavebním projektům a na sníh chudé zimě zvlášť intenzivní. Těžiště práce leželo opět v Dolních Rakousích, kde pyrotechnici odstraňovali při 575 zásazích zhruba 14 tun materiálu. Ve Štýrsku pracovali 135krát, v Horních Rakousích 116krát. V každé z těchto spolkových zemí zajistili po 2,5 tuny válečných reliktů. Vzhledem k nebezpečnosti některých nálezů došlo 64krát k jejich likvidaci na místě. Šlo o asi 600 kg výbušnin.

Loni v květnu zničila služba během tří dnů na cvičišti Allentsteig asi patnáct tun válečného materiálu zajištěného většinou v roce 2013. Dále bylo loni kolem sedmi tun dělostřelecké munice spáleno.

Plavali ve vodě 4,5 stupně

Prvním německým mistrem v plavání v chladné vodě se ve Wöhrsee v Burghausenu (okres Altötting) stal domácí matador Christof Wandratsch, 48letý učitel z Haimingu. Trať 450 metrů ve vodě o 4,5 stupně zdolal za 5:48,57 minuty. „Při zahájení vyslovil prezident světového svazu plavání v ledové vodě Ram Barkai z Jihoafrické republiky naději, že tento sport bude olympijský," píše PNP. Součástí programu bylo i plavání prominentů, z nichž úspěch u četného publika slavil i 65letý starosta Burghausenu Hans Steindl.

Špačci neodlétají

Stále víc špačků obecných přezimuje díky mírné zimě v Bavorsku. To mimo jiné ukazuje mezibilance sčítání ptactva v této zemi, které proběhlo od pátku do neděle. Podle průběžných výsledků docházejícího pozorování bylo v pondělí ráno vyhodnoceno 6477 zpráv od 9099 lidí. Napočítali zatím 249 702 ptáků, na jednu zahradu tedy průměrně 39 opeřenců.

Nejčastěji zaznamenali vrabce polního, sýkoru koňadru a vrabců domácích. Výrazně víc než v minulých letech zahlédli špačky. „Lze vyjít z toho, že v Bavorsku jich přezimuje pětkrát víc než dřív," řekl v PNP mluvčí svazu ochrany ptactva Markus Erlwein. (www.stunde-der-wintervoegel.de)

Bavorsko vyváží jídlo

„Přes ruské obchodní sankce proti Evropské unii dosáhl loni export bavorského zemědělství a potravinářského průmyslu rekordu," píše PNP. Podle prvních odhadů byla hodnota vývozu téměř 8,8 miliardy eur, o 3,3 procenta víc než v dosud nejúspěšnějším roce 2013, řekl zemský ministr zemědělství Helmut Brunner. Výrobky z Bavorska tvoří asi sedminu celkového objemu německého agrárního exportu.

Pasovský list vysvětluje, že v důsledku ukrajinské krize Rusko vyhlásilo embargo na řadu produktů ze západní Evropy, mezi nimi na mléko, maso, ovoce a zeleninu. Odbyt bavorských výrobků ale prakticky nepoklesl – místo mléka a sýrů Rusko kupovalo víc chmelu, piva a pečiva. O rekord se pak postaraly stoupající vývozy do Číny (+27 procent), kde domácí produkci poškodily skandály, dále do Anglie (25), Švédska (10) a Belgie (12). Šlágrem byly opět sýry s vývozní hodnotou 1,7 miliardy. Následovaly mléko a mléčné výrobky (1,3) a maso a masné produkty (1 miliarda). Nejvýznamnějšími trhy byly Itálie, Rakousko a Nizozemsko.

Z vězení chodí pracovat

Po exprezidentovi FC Bayern Uli Hoenessovi, který může z výkonu trestu přes den pracovat s mládeží klubu a ve věznici jen spí, se podobné výhody dostalo podle deníku OÖN také v Rakousku bývalému ministru vnitra a bývalému poslanci Evropského parlamentu Ernstu Strasserovi. Z trestu odnětí svobody na tři roky vykonával jen osm týdnů. Od pondělka může denně odcházet do zaměstnání. Pro jakou firmu pracuje, podléhá ochraně dat, jeho vlastní to ale není, dodává list. Mluvčí věznice řekl, že teoreticky může každý odsouzený k trestu ne delšímu tří let požádat o tento režim už první den za mřížemi.

Město muzikantů

Linec se 2,1 pobočkou hudební školy na 10 000 obyvatel je mezi zemskými hlavními městy Rakouska výrazně na prvním místě, pochlubil se starosta Klaus Luger. Městská hudební škola podporovaná zemskou vládou je největší v Rakousku. Na 120 učitelů vyučuje 4500 žáků hře na více než 60 nástrojů.

Dál pašují dělbuchy

Silvestr je dávno za námi, ale bavorští policisté v neděli dopadli ve vlaku z Chebu do Schirndingu dva mladistvé, kteří vezli z Čech celkem 3,8 kilogramu zakázané pyrotechniky, napsala PNP. Kromě ní v Čechách zakoupili i tři boxery, obušek a vyhazovací nůž. V pátek našli pátrači na spolkové silnici u Schirndingu u 22letého muže z Hessenska 1,2 kilogramu pyrotechniky a boxer. Všichni tři jsou obviněni z porušení zákona o zbraních a střelivu.

Vzpomenou módního cara

Mnichovský spolek pomoci bezdomovcům uspořádá ve středu od 10.30 hodiny v benediktinském opatství Sv. Bonifáce vzpomínku na módního tvůrce Rudolpha Moshammera, zavražděného před deseti lety, píše PNP. Po oficiální části budou bezdomovci obdarováni bílými klobásami. Předtím v 9 hodin položí v jeho mauzoleu na Východním hřbitově květiny.

Spolek k této příležitosti věnoval 23 000 eur pouličním novinám „Biss", práci s bezdomovci opatství St. Bonifaz a čajovně „Komm" evangelické pomoci v Mnichově. „Rudolph Moshammer poskytoval svým pozoruhodným osobním nasazením organizacím pro bezdomovce nejdůležitější a nejvytrvalejší pomoc, která dodnes zůstává nezapomenuta mnohými z těchto lidí i vedením charitativních zařízení," řekl Florian Besold, předseda spolku pomoci. Jen zmíněnou čajovnu podpořil Moshammer od roku 2001 desítkami tisíc eur. Streetworkeři „Komm" jezdí za klienty na trekingových kolech a transportérem zakoupenými z této pomoci, nad pultem provozovny visí Mooshammerův obraz s jeho oblíbenou fenkou Daisy.

Moshammer byl zavražděn 14. ledna 2005 ve věku 64 let. Mladý muž ho uškrtil v jeho domě v hádce o platbu za sexuální službu. „Přes své úspěchy Moshammer nikdy nezapomněl na svůj původ – jeho otec zemřel jako bezdomovec," uvádí PNP. „V odkazu stanovil pokračování činnosti jím založeného spolku pomoci bezdomovcům a tím umožnil trvalou péči o potřebné." Na fotografii je Mooshammer v propagačním snímku pro Biss.