Ulice Českého Krumlova teď zejí prázdnotou, davy turistů kvůli koronaviru zmizely. A toho využívají zvířata. Nejen kachní páreček, který si za své teritorium vybral Širokou ulici a okolí a stal se oblíbeným fotografickým objektem místních, ale také bobr evropský.

Bobr vyrazil na průzkum centra Českého Krumlova k hotelu Dvořák v Radniční a dál do ulice Parkán. | Foto: Radek Hanák

Radek Hanák z Českého Krumlova ho tam potkal v pondělí v jedenáct večer cestou domů: "Šli jsme s bratrem a kamarádkou z náměstí dolů a viděli jsme, že se tam prochází nějaké zvíře. Nenapadlo mě, že by to mohl být bobr, myslel jsem, že to je kuna nebo že někdo venčí jezevčíka. Když jsem přišel blíž, všiml jsem si plochého ocasu a došlo mi, že to je on."