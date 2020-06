I když Jednota Kaplice během nouzového stavu omezila provozní dobu svých prodejen, aby tak alespoň částečně ulevila svým zaměstnancům, za uzavřením hornoplánské pekárny nestojí koronavirová krize.

„Pekárna Horní Planá se dlouhou dobu potýkala jednak s ekonomickými, ale především s personálními problémy,“ sdělil Deníku Marek Holý, vedoucí středisek prodejen a marketingu. „Pekařské řemeslo téměř zaniklo a je opravdu velice těžké sehnat kvalifikovaného pekaře nebo pekařku. Výsledkem bylo dlouhodobé generování ztráty.“ Právě to je důvod, proč pekárna ukončila svou činnost posledního května.

S těžkým srdcem se loučí dlouholetí mistři pekárny s hornoplánským provozem. O tom, jak těžké je sehnat pro pekárnu zaměstnance, ví své dlouholetá mistrová pekárny Dáša Veselá. „Pekaři nejsou a noví se neučí,“ potvrdila. „To utrpení, co jsem si užila poslední tři roky, jak jsem se snažila někoho sehnat, bylo strašné. Pořád jsem někoho sháněla, jezdila po obcích, městech, vsích, a nic. Bojovala jsem za pekárnu celých 25 let, co jsem ji řídila, ale poslední tři roky už se to nedalo vydržet.“

Od samého počátku působil v pekárně mistr František Hrdlička. „Nastoupil jsem do pekárny 1. června roku 1992. Rozjížděli jsme její výrobu. Z počátku, když nastal turistický boom, jsme se měli co ohánět. To jsme dělali třeba 12 až 16 hodin. Fungovalo to výborně. Ale v posledních pěti letech nebyli lidi, a to pak berete, kdo se namane. Jenomže kvalifikovaného pekaře tak nenahradíte.“

V pekárně pracovalo kolem 17 lidí, nyní 13. Někteří odcházejí do důchodu, část přešla do sousední prodejny Jednoty, všem se podařilo najít jinou práci.

Nyní pekárnu pracovníci kaplické Jednoty vyklízejí. „Koronavir neměl na naše rozhodnutí až tak zásadní vliv,“ sdělil provozně – technický manažer Jednoty Jan Hoffmann. „Ukončit provoz jsme se rozhodli už před vypuknutím pandemie. A zřejmě je to dobře, protože během nouzového stavu jsme měli propady, kdy nás držela nad vodou pouze maloobchodní síť, zatímco hotely a restaurace zavřely. Navíc v důsledku koronaviru mohou někteří naši odběratelé skončit, jinde zase třeba najedou na jiné postupy ohledně pečiva, jako je rozpékání pečiva mraženého. Takže budoucnost pekárny by stejně byla krajně nejistá,“ míní.

Značka Pekárna Horní Planá ale bude žít dál. „Sortiment asi 30 vybraných produktů převzala pekárna Srnín,“ ujistil Jan Hoffmann. „V Srníně tradiční receptury zachovají tak, aby se produkt nezměnil. Budou to například velmi populární housky, sortiment chlebů, třeba chléb Lipno, ale i sortiment sladkého pečiva, jako třeba Babiččin perník.“

Část zařízení pekárny využije lahůdkárna v Besednici, která je rovněž provozem kaplické Jednoty. Další zařízení se postěhuje do srnínské pekárny, která tuto technologii využije pro tradiční postupy a výrobu hornoplánské pekárny. Objekt pekárny Jednota nabídla k prodeji.

Infoblok



Pekárna v Horní Plané fungovala od roku 1992. Denně pečivem zásobovala okresy Český Krumlov, Prachatice a Č. Budějovice. Pekla chléb, housky, pletenky, veky, jemné a trvanlivé pečivo i cukrářské výrobky a zhotovovala těsta.