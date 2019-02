Dolní Vltavice /VIDEO/ - Žádný boj o život člověka v nouzi, ale hra na přetahovanou. Tak vnímá nácvik záchrany topícího se z ledu čtyřletá fenka německého ovčáka Aiwy.

„Musí jí to bavit, jinak by to nedělala,“ říká vodní záchranářka Jarmila Wimmer, která na základně Vodní záchranné služby Českého červeného kříže v Dolní Vltavici psovi dělala figurantku. „Jejím psovodem je manžel, který je nejen vodní záchranář, ale i člen Jihočeské záchranné brigády kynologů.“ Aiwy svou paničku, za pomoci Jana Wimmera, nejen několikrát vytáhla z díry vysekané ve třiceticentimetrové vrstvě ledu, ale sama jí lano nosila.



Tahle psí záchranářka na Dolní Vltavici tráví s manželi Wimmerovými každou službu.