OBRAZEM: Vleky už jedou, tak hurá na lyže!

Lipno nad Vltavou - První stovky milvníků lyžování v úterý poprvé zamířily do největšího jihočeského skiareálu v Lipně nad Vltavou. Pro lyžaře jsou připraveny čtyři kilometry sjezdovek, které pokrývá téměř půl metru technického i přírodního sněhu. Sněžná děla v areálu běží naplno. „Nasněžili jsme na sjezdovky a do Fox parku přes 100 000 kubíků sněhu a pokračujeme dál," řekl ředitel areálu Petr Dušek. Celodenní skipas pro dospělé vyjde na 660 korun, děti do 15 let platí 440 korun a studenti 530.

Autor: Redakce