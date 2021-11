Nadcházející sobotu chce na kole přejet hranice mezi Švýcarskem a Německem. Pak mu bude zbývat asi 350 kilometrů na Odeonplatz v Mnichově, odkud loni vyrazil. Vrátí se tam v pondělí…

Cesta ho vedla kromě jiného do Ruska, do Turecka a do USA. Projel asi 5000 kilometrů také Mexikem, kde si vysloužil přezdívku "německý Forrest Gump". Jediné, co mu prý dělá starosti před nadcházejícím finišem, jsou zprávy meteorologů pro poslední tři dny…

Advent s jesličkami a psaním

Jesličky v lineckém Mariánském dómu jsou staré 112 let, dlouhé dvanáct metrů a hluboké pět metrů. Tím patří k největším a nejcennějším na světě. Po náročném restaurování se měly rozzářit v plné kráse k začátku adventu. Aktuální zprávy o jejich zpřístupnění jsme bohužel nenašli - Rakousko se zmítá v lockdownu, řada pořadů byla odvolána… Tak alespoň obrázek jedinečného řezbářského díla.

Rozhodně se prý ale pátkem rozjíždí vánoční poštovní úřad Christkindl ve Steyru. Kvůli koroně úřaduje tato filiálka v chatičce, kde si lidé mohou až do konce roku nechat orazítkovat sváteční poštu zvláštním razítkem. Děti, které tady "deponují" svá přání k Ježíškovi, zaručeně dostanou odpověď, píší OÖN. Nemusejí sem pro slavnostní razítko s vánočním motivem chodit osobně. Dopisy a pohlednice, podané na jakékoliv poště s doplňkovou známkou "Přes poštovní úřad Christkindl", budou rovněž přesměrovány na zvláštní poštovní úřad. Ten odpoví i na dopisy adresované přímo Ježíškovi. "Loni vybavili na půldruhého milionu zásilek," dodává list. Informuje také o vydání čtyř vánočních známek v nákladu 6,3 milionu výtisků.

Vánoční úřad ve Steyru.Zdroj: Deník/OÖN

Dárečky ze srdce

Reálka v Simbachu se letos opět zapojila do akce Dárek ze srdce. Učitelka Yvonne Stadlerová podporuje se svými Charity Kids mezinárodní organizaci pomoci "humedica" pro děti v nouzi. Ty žijí kromě jiného v Albánii, v Kosovu, v Litevsku nebo Srbsku, vypočítává PNP. Z dárků se ale radují také postižené děti v Bavorsku.

Mladí dárci plní doma kartony od bot artikly péče o chrup a tělo, sladkostmi, hračkami, knížkami, ale také školními sešity a psacími potřebami, balí je do dárkových papírů a odnášejí je do školy. Letos bylo balíčků 160. Na snímku je malí pomocníci nakládají za pomoci řidiče do kamionů společnosti "humedica". Akci podporuje kromě jiných „Sternstunden e.V“, který přejímá náklady logistiky pro distribuci balíčků do východní Evropy a do Bavorska.

Balíčky se v Bavorsku soustřeďovaly na 1500 sběrných místech. Z nich je dobrovolníci převáželi do centrály humedica, kde byly kontrolovány a rozdělovány. V cílových zemích je charitativní organizace dál předávají potřebným dětem v domovech sirotků, na klinikách, v mateřinkách, ale také po chudinských čtvrtích. K ušetření nákladů delší přepravy, například do Etiopie, Brazílie, Indonésie, Srí Lanky, na Haiti nebo do Zimbabwe, jsou balíčky pro chudé děti baleny v těchto zemích, a humedica prosí o dary 20 eur na jedno balení s obsahem v této hodnotě.

Akce Dárek ze srdce běží od roku 2003. Loni připravila radost více než 100 000 dětí.

Děti nakládají pro potřebné…Zdroj: Deník/PNP

Vídeň staví superhalu

Vídeň připravuje stavbu nové arény pro koncerty, zábavu i sportovní akce s kapacitou 20 000 diváků, informoval náš web Martin Landa z pražské kanceláře Eurocomm. Město nyní začíná hledat strategického investora vypsáním celoevropského dvoustupňového výběrového řízení, které má začít v lednu.

Jak bude hala ve Vídni vypadat.Zdroj: Deník/Eurocomm

Kdo otevře trezor?

V pátek odstartovala energetická společnost EVN nezvyklou výzvu - Hledáme otvírače trezoru, píše Donaukurier (DK). Vysvětluje, že jde o asi 800 kilogramů těžký trezor v bývalé plynouhelné elektrárně Peisching (okr. Neunkirchen). "Příslušný klíč není k nalezení a obsah zapomenuté schrány není znám," dodává list. Trezor má být otevřen bez poškození a mluvčí společnosti doufá, že najdou někoho, kdo to dokáže. Výrobce od toho dal ruce pryč…

V sídle firmy se do roku 1987 vyráběla elektřina z uhlí, plynu a oleje, teď se tu hlavně skladuje kulatina.

Co v něm asi bude?Zdroj: Deník/DK

Rozprášili kemp kritiků

Od začátku listopadu kempovalo 30 až 40 kritiků opatření proti koroně ve vídeňském městském parku. Tábor organizovala "věrozvěstka" spikleneckých teorií Jennifer Klauningerová. Uráželi návštěvníky a usedlíky, obtěžovali školní děti, stavěli desítky stanů, zakládali ohně a masivně poškozovali travní plochy. V pátek ve čtyři hodiny ráno tábor rozpustilo 80 policistů a čtyři aktéry, kteří se zdráhali výzvy k rozchodu uposlechnout, stíhá.

Věci, k nimž se nikdo nehlásil - spacáky, stany atd. - zadokumentovali a uložili pracovníci magistrátu, nečistoty způsobené v parku byly odstraněny. Škody na zeleni napraví na jaře městské zahradnictví.

Stromy přání

Město Deggendorf, maltézská organizace pomoci a svaz ochrany dětí vyvolaly akci "Strom přání", píše PNP. Rozeslaly 520 dopisů potřebným rodinám s dětmi od tří do šestnácti let a seniorům pobírajícím jen základní důchod a nabídly jim splnění vánočního přání do výšky 30 eur. Dostaly zpátky 330 přání.

V minulých dnech je organizátoři anonymizovali a nalepili je na hvězdy z papíru. Od soboty visí na pěti "stromech přání", také ve foyer radnice. Starosta Moser poprosil občany města, aby si některé z vyvěšených hvězd vzali a přáníčka z nich pomohli splnit. Jak na to, je na rubu hvězdičky: koupit dárek, vánočně jej zabalit, doplnit hvězdou a do 11. prosince odevzdat k některému ze stromů přání. Kdyby "odběratele" nenašly všechny hvězdy, převezmou zbytek maltézané a ochránci dětí a postarají se, aby každý žadatel dárek 18. prosince dostal.

"Přání důchodců jsou z velké části velmi skromná, na něco užitečného, co si jinak nemohou dovolit - třeba tři balíčky nescafé nebo domácí pantofle, 65letý pán si psal o žehličku, další by chtěl zase jednou o Vánocích upéct husu. 68letá žena potřebuje stojan na sušení prádla, 66letá by chtěla poukázku do lékárny. 81letý senior si přeje lokomotivu pro dřevěnou železnici - nepochybně ne pro sebe, ale pro vnuka pod stromeček…

Děti chtějí většinou hračky. Leta doufám o Vánocích vždycky na dárek Lego friends, a nikdy to neklaplo, a kdyby to nevyšlo ani tentokrát, bude mít pisatelka radost i z panenky. Malý chlapec by chtěl kostým Spidermana, protože ten je hrdinou maminky… Bez elektroniky by se to neobešlo, děti chtějí roboty a dálkově řízená auta, konkrétně jsou v přáníčkách uvedena i výrobní čísla, třeba u dronů na hraní," napsal list.

Poslední ze 330 "hvězd přání" přání vyvěsili v pátek ve foyer radnice starosta Christian Moser (vpředu vpravo) a aktivisté nápadu.

Dozdobují strom přání na radnici.Zdroj: Deník/PNP