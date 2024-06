357 podnikatelů v Horních Rakousích ohlásilo v prvním pololetí nesolvenci. To je o 34,2 % víc než loni. Podle ochránců spotřebitele jsou zvlášť postiženy obchod, stavebnictví a gastronomie/hotelnictví. Počet zaměstnanců dotčených insolvencí stoupl o 65,5 %. Otevřeno bylo 244 úpadků, zbývající nemají na krytí nákladů. Pasiva jsou 185 milionů eur, meziročně plus 35 %.

Nesolventností jsou v Horních Rakousích postiženy nejvíc gastronomické obory. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Zabil 69letou matku syn?

Do vazby byl v úterý vzat 42letý syn 69leté ženy, která byla nalezena v noci na neděli mrtvá v bytě v Innsbrucku. Obviněný setrvává na verzi, že se tehdy uložil ke spánku a matku pak našel mrtvou. Sám zavolal policii. Lékař při ohledání mrtvé zjistil na těle podezřelá poranění. Silně opilý syn, u něhož usmrcená invalidní matka naposledy bydlela a on se o ni měl starat, byl na místě zatčen. Pitva ukázala, že příčinou její smrti bylo “tupé násilí na lebku a na krk”.

Hledali nejkrásnější gól za 60 let

Rakouští fotbaloví fandové vybírali online na ligovém webu z předvýběru 50 gólů nejkrásnější branku za 60 let bundesligy. Ze 70. let jim bylo nabídnuto sólo Herberta Prohasky, z 80. let “šouplá” penalta Antonína Panenky, z 90. let dalekonosná střela Ivici Vastice, z roku 2000 nůžky přes hlavu Zlatko Junuzoviče, z desátých let dalšího tisíciletí volej při pádu do strany Lucase Galvao a z 20. let trik Guido Burgstallera. Hlasování vyhrál Junuzovič gólem v 68. minutě utkání Austria-Mattersburg 25. dubna 2010 ve Vídni.

Akci popsal zpravodaj bundesligy takto: „Junuzovič, stojící zády k brance, na velkém vápně přijal hrudí přihrávku, pohrál si s ní a v pádu nazad překopl vybíhajícího brankáře Stefana Bliema na konečných 5:1…”

Junuzovič k výsledku hlasování: „V dějinách bundesligy padlo za desítky let spousty hezkých gólů. Proto je mi neskutečnou ctí, že můj gól byl zvolen a já chci poděkovat všem, kteří pro něj hlasovali. Tehdy to byla moje první sezona v Austrii a tenhle gól pro mne symbolizuje tuto dobu jedinečného mančaftu, ve kterém jsem získal plno přátel, fanoušků a velkého tempa, které jsme tehdy prožili. Ještě dnes na to rád vzpomínám a dostat teď ještě vyznamenání za ten gól, pro mne znamená velmi mnoho…” Junuzovič, který odehrál 55 utkání za reprezentaci, ukončil profesionální kariéru v létě 2022 a teď je scoutem Red Bull Salcburk.

Vítězný gól a všechny vítěze desetiletí si můžete prohlédnout ZDE.

Pořadí ve volbě branky za 50 let: 1. Zlatko Junuzovič (Austria), 25. dubna 2010, 2. Ivica Vastič (Sturm), 9. července 1997, 3. Lucas Galvao (Altach), 6. února 2016, 4. Guido Burgstaller (Rapid), 26. října 2022, 5. Antonín Panenka (Rapid), 25. května 1982, 6. Herbert Prohaska (Austria), 5. dubna 1980.

Zelená pyrotechnice na ME

Na německých stadionech je pyrotechnika v podstatě zakázaná. Pro zahájení ME ale organizátoři dostali dovolení ji užít.

Podle mnichovského správního referátu udělila UEFA v úterý podle informace „Sportschau“ povolení plánované show před utkáním SRN-Skotsko. Stejný referát předtím apeloval na pořadatele, EURO 2024 GmbH, aby na užití pyrotechniky pro zahájení rezignoval. UEFA ale prohlásila, že průběh oslav zahájení je “přísně zregulován” a proběhne “za spolupráce etablovaných výrobců a profesionálních podnikatelů podle zdravotních a bezpečnostních předpisů hostitelské země”. UEFA plány zahájení uveřejnila a nasazení některých pyrotechnických produktů jako speciálních efektů oznámila. Kromě jiného má být odpáleno po 60 v rukách držených pyrotechnických nábojů.

Zabil mladou ženu

Po brutálním útoku v úterý večer ve Vídni-Floridsdorfu, jehož obětí byla 22letá žena, informovala policie o detailech. Krátce před smrtí požádala oběť dva kolegy z práce textovými zprávami o pomoc, protože se obávala svého spoluobyvatele. Muži alarmovali policii. V jednom služebním videotelefonátu byl dokonce útok vidět. Když svědkové vyjeli na ženinu adresu, v ulici našli vyvádějícího Rumuna, který kolem sebe mlátil sekerou. Poškodil zaparkované auto a okno přízemního bytu. Když se přiblížili zalarmovaní policisté, muž zaútočil sekerou na auto, ze kterého právě vystoupili. Hlídka vyhodnotila situaci jako život ohrožující a policista, předtím zraněný, na útočníka vystřelil. 26letý Rumun nepřežil.

V bytě pak byla nalezena mrtvola 22leté ženy s masivními poraněními hlavy, podle prvotních zjištění způsobených sekerou.