Zjistili, že jde o 40letého Čecha. K domu přijel na MTB odcizeném ve Freistadtu, když se předtím pokoušel nastartovat elektrokolo. U sebe měl teleskopický obušek a falšované doklady. Byl dopraven do vazební věznice v Linci.

Češi na festivalu jazzu

Na jazzovém festivalu na náměstí ve Vilshofenu hrály v sobotu na závěr městské slavnosti bavorské a české kapely, střídající se na dvou pódiích, jazz i moderní interpretace popu, rocku a filmové muziky. Mezi nimi byl také „Brass Band Rakovník“ s dixilandem, jaký se hrál ve 20. a 30. letech v New Orleansu (na snímku webu ze zdroje DK). Program zahajoval Jeremias Flickschuster Band (česky snad kapela břídilů, packalů), amatéři z Dolního Bavorska kapelníka Berta Ummingera, který všechny afrojazzové aranže píše sám. Jeho 50leté působení ocenil na závěr koncertu starosta Florian Gams a předal mu kulturní cenu osmi obcí Podunají. Pak se publikum přesunulo na druhý konec náměstí, kde před městskou věží plzeňská skupina Anna, Henri & Amis hrající jazz a swing šmrnclý Francií (Depo v letu) uvedla “sametovou, ale svižnou” jazzovou muziku pro rozvernou náladu.

“Projekt Donau.Jazz.Vilshofen byl podpořen Evropskou unií jako Euregio-projekt mezi Bavorskem a ČR a konal se potřetí. Má lidi silou muziky přeshraničně spojit,” napsal DK.

Rakovnická kapela na slavnosti.Zdroj: DK

Rekordní pokuty za dopravu

Do bavorské státní kasy přibylo loni rekordních přes 163 milionů eur z více než milionu pokut za skoro dva miliony dopravních přestupků. Bylo jich asi o 2,5 % víc než předloni.

Podezřelého z vraždy zatkli v Praze

Třetího června zmizela cestou do základní školy v saském Döbelnu devítiletá Ukrajinka Valeriia, která v roce 2022 utekla před válkou s maminkou do Německa. Její mrtvola byla nalezena minulé úterý v křoví lesa jižně od Döbelnu. Televize MDR.de doplňuje, že Valeriia nepřišla do školy v pondělí, ale vedení nekontaktovalo matku, takže zmizení dítěte bylo zaznamenáno opožděně. V pátek večer holčičku vzpomnělo v městečku na 2500 lidí. Za doprovodu hudby vyslali k nebi asi 900 bílých a růžových balonků, mnozí položili na místo rozloučení květiny a svíčky. Kolem 800 lidí přišlo dopoledne k ekumenické bohoslužbě.

Podezřelého z vraždy dívenky, 36letého Moldovana, zatkli na základě evropského zatykače v pražské restauraci. Česká policie o tom informovala na twitteru. Ve vazbě čeká na vydání do SRN. “Podle časopisu Bild má být bývalým přítelem matky Valeriie,” napsal DK. Saský ministr vnitra Armin Schuster poděkoval ředitelství policie v Saské Kamenici za rychlé vyšetření a českým kolegům a kolegyním i všem dalším zapojeným policistům za dobrou spolupráci.

Döbeln se loučí s Valeriií.Zdroj: DK

Po 60 letech našli vrak Questu

Vědci objevili u Newfoundlandu vrak výzkumné lodi „Quest“, která se potopila v roce 1962. Byla to poslední expediční loď britského polárníka Ernesta Shackletona. Zemřel na infarkt na palubě lodi v roce 1922 ve věku 47 let. Vrak lodi postavené v Norsku našli v roce 2022 z velké části nepoškozený stojící vzpřímeně v hloubce kolem 390 metrů u Labradoru, uvedla Královská kanadská geografická společnost (RCGS). Byl poškozen ledem a potopil se. Norská posádka přežila.

V další fázi expedice se vědci chtějí pomocí robotu vraku přiblížit a nafotografovat jej. 5. března 2022 podmořští archeologové nalezli ve Weddellově moři v hloubce 3008 m vrak Endurance, další lodi Ernesta Shackletona, potopené po rozdrcení ledem roku 1915.

Schackleton v roce 1922.Zdroj: DK