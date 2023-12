Na snímku předává třída 9a tunu potravin stolu potřebných v Grafenau.

Superloterie ve Španělsku

V Madridu začal v divadle Teatro Real v pátek ráno v 9 hodin tah proslulé vánoční loterie. Výsledky ohlašují žákyně a žáci internátu San Ildefonso jako celé generace zpěvem. Na výherce čeká 2,6 miliardy eur.

Loterie byla poprvé vyhlášena roku 1812 v Cádizu a je nejstarší na světě. Mnoho Španělů kupuje losy už v červenci, nejvíc jich ale stojí fronty v předvánočních dnech u více než 10 000 prodejních míst.

Banda cizinců vykradla 62 bytů

Rakouská policie objasnila 62 vloupání čtveřice mužů od ledna do prosince 2022 do bytů v Horních Rakousích, Vorarlbergu, Tyrolsku a Korutanech. Banda odnášela cennosti, elektropřístroje a oblečení. Tři Gruzínci byli zatčeni za hranicemi a vydáni do Rakouska, podezřelý Ukrajinec je ještě na útěku.

Ke zjištění, zda je byt aktuálně prázdný, si pachatelé označovali vstupní dveře a když byly druhý den nedotčeny, otevírali je zlomením fabky…

Zátky ze šampusů letí 72 km/h

Na Technické univerzitě ve Vídni zjistili, že korky opouštějí láhev sektu rychlostí 72 km/h, ale plyn z nich uniká rychleji než zvuk - až 1440 km/h. Při otevření může mít až mínus 130 stupňů celsia.

Varují před úhoři

Evropský úhoř (Anguilla anguilla), kterého lze najít na jídelním lístku v celém světě, je prý ohroženým druhem. Majitelé římských restaurací sdružených ve svazu "Periferia Iodata" se proto rozhodli škrtnout jej z nabídky. "Má to dopad na celou italskou gastronomii, ve které je úhoř pevnou součástí vánoční tabule," píše DK. "Der Capitone, který vypadá velmi podobně jako had, symbol zla, nesmí například chybět v Neapoli na žádném štědrovečerním menu. Jeho snědení je symbolickým aktem štěstí, dávaným do spojení s odstraněním zla narozením Krista."

Pečovatelé zavraždili seniorku

Dva zaměstnanci pečovatelského zařízení ve Furthu im Wald v Horní Falci byli vzati do vazby s obviněním z pokusu o úkladnou vraždu a nebezpečné ublížení na zdraví.

54letá žena podala na návod 38letého kolegy 6. prosince 93leté chovankyni bez jejího svolení potenciálně smrtelnou dávku morfia a ta během několika hodin zemřela.

Přidají ženám na noční taxi

Město Mnichov zvýší od nového roku příplatek na noční jízdu taxíkem z klubů domů z pěti na deset eur. Poukázky budou vydávány ženám, trans-ženám a osobám nebinární identity se zápisem "divers" po dovršení 16 let. Mohou být uplatněny mezi 22. a 6. hodinou, každá na jednu jízdu.