„Zachráníme společně Wiener Sängerknaben,“ ujistil Nehammer. Částku připraví spolková vláda z prostředků ministerstva školství a kultury, takže sbor může jít do příštího roku bez existenčních starostí. V nadcházejících měsících bude vypracováno trvalé řešení k zajištění financování Sängerknaben a vídeňského dívčího sboru pravidelnými subvencemi. „Sály, hotely, lety a osobní náklady jsou dražší, ale to nelze převádět na publikum, které by už nepřišlo,“ říká Erich Arthold, prezident sboru.