Tvrdí, že dnes jsou možné baterie s výkonem stovek megawattů. Ideálním místem pro ně by byly zrušené jaderné elektrárny. "Mají nejen plochy! Největším výhodou Gundremmingenu a Isaru II je, že tam jsou sítě k připojení s potřebnou přenosovou kapacitou," říká. To podle něho zjistila už loni Fraunhoferova společnost, výzkumná organizace se 72 institucemi rozmístěnými po celém Německu mj. pro solární energetické systémy. Jen v Bavorsku se podle von Brunna se bohužel nic neděje. Ostatní spolkové země jsou dál, V Severním Porýní-Vestfálsku energetický koncern právě spouští "megabaterii" o vícenásobném výkonu, než má největší bavorský zásobník energie. Dál jsou i v Sasku.

S «Big Battery», která má výkon 400 megawattů a uložnou kapacitu 800 megawatthodin, by se například dalo 24 hodin zásobovat elekrickou energií 100 000 čtyřčlenných domácností, vypočítává a kritizuje, že v Bavorsku dosud nejsou velké baterie podporovány. Do provozu byly uvedeny dvě, v okresech Neustadt an der Aisch a Kitzingen. Mají celkově výkon 42 MW a úložnou kapacitu 48 MWh.

"Skladují" vysloužilé spotřebiče

V průměru nejméně osm vysloužilých elektronických a elektrických spotřebičů má uloženo rakouská domácnost. Zjistila to studie Zemědělské univerzity v roce 2021, píše Volksblatt. „Při čtyřech milionech domácností mluvíme o asi 32 milionech přístrojů včetně baterií, které jsou skladovány bez využití," říká Elisabeth Giehserová, ředitelka koordinačního centra starých elektropřístrojů (EAK).

15 procent z asi 600 dotazovaných udalo jako důvod neodevzdání věci k likvidaci nebo ke znovuzhodnocení obavu o bezpečnost dat v ní uložených. Johann Mayer, koordinátor odpadového hospodářství, varuje před akumulátory, zabudovanými do mnoha přístrojů a normálními spotřebiteli neodstraněnými, protože lithium, které obsahují, je velmi reagentní a snadno vznítitelné. Není-li přístroj správně uložen, nelze podcenit nebezpečí jeho samovznícení…

Věznicím SRN chybí 2000 zaměstnanců

Tvrdí to předseda svazu zaměstnanců věznic René Müller. Podle statistiky "sedělo" loni koncem června v Německu přes 56 000 vězňů. Podle Müllera na ně dohlíží asi 38 000 zaměstnanců vězeňské služby. Jejich "podstav" se odráží v práci složky, "resocializace je jen na papíře", míní. "Když má jeden zaměstnanec na starost až 70 vězňů, jak s nimi může mluvit?!"

Podle něho stoupá počet těžkých útoků na personál. V polovině prosince vzal pravicový extrémista ve vysoce zabezpečené věznici v Burgu u Magdeburgu dva zaměstnance jako rukojmí. Pak byl přeložen. "Také to se dozvědí noví zájemci o službu. Koho by to mohlo přitáhnout?!"