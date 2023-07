V prvních pěti zápasech mistrovství světa žen v kopané v Austrálii a na Novém Zélandu se vždy kopala penalta. Jen dvakrát ale našla cestu do sítě. Neuspěla při ní ani Christine Sinclairová (40), "Grande Dame" kanadského fotbalu. Při utkání s Nigérií 0:0 před 21 410 diváky v Melbourne měla první příležitost stát se "napříč pohlavím" první, kdo dá gól při šesti finálových turnajích šampionátů. Kopala i tentokrát dobře, při zemi do pravého rohu, ale brankářka Nigérie Chiamaka Nnadozie skvěle reagovala a míč vyrazila na tyč…

Se 324 mezistátními utkáními a 190 brankami zastiňuje Sinclairová dokonce mužského pendanta Cristiana Ronalda (200 zápasů, 123 gólů za Portugalsko), píše Donaukurier. Na snímku z jeho zdroje je patrné její zklamání z nepovedené penalty.

Nepodlehli genderovskému "bláznění"

Rada pro německý pravopis vydala doporučení, že muži a ženy jsou v jazyce rovnoprávní, ale od genderových hvězdiček, dvojteček, mezer a velkých I mezi malými písmeny (pro ženy jako ve slově LehrerInen) se má upustit.

"Kompletní pravidla rady budou pro všechny pracovnice a pracovníky zemské správy v Dolních Rakousích od 1. srpna 2023 převzata do kancelářského řádu," sděluje Donaukurier. Vysvětluje, že řád sjednocuje způsob vyřizování obchodních věcí na všech služebních místech zemské správy a je tak základem jednotného a srozumitelného vystupování úředníků navenek.

Od sousedů: Příběh "lvice" od Berlína

Dodržování pravidel je pro zaměstnance země závazné. "Změna slouží mimo jiné lepší čitelnosti a srozumitelnosti úředních textů," uvádí směrnice. Při opakovaných nedodrženích hrozí disciplinární opatření od napomenutí po pokutu.

Jak v DK "zpolopatnila" zemská hejtmanka Johanna Mikl-Leitnerová, "u nás platí dnes a také v budoucnu: žákyně a žáci, učitelky a učitelé, dámy a pánové…" Její zástupce Udo Landbauer řekl: "Vstrčili jsme genderovské bláznění za mříže a uvolnili jsme cestu k navyklé normalitě. Hvězdičky, spojovací I a podobně jsou nesmyslné a o míle míjí problémy a starosti rodin." Kompletní pravidla rady jsou na https://www.rechtschreibrat.com.

Centrum proti "anticikánismu"

Bavorsko v pátek otevřelo v Norimberku oznamovací a informační místo k anticikánismu (MIA), podporované zemskou vládou a spolkovým ministerstvem pro rodinu, píše DK. Má sledovat a objasňovat projevy a rozměr protiromských aktivit a senzibilizovat veřejnost a politiku.

Zemský předseda Svazu německých Sinti a Romů Erich Schneeberger vysvětlil anticikánismus jako formu rasismu namířeného proti této národnosti. Centrum by chtělo nabídnout nízkoprahovou možnost oznamovat takové případy urážek, nerovnocenného jednání, fyzického napadání a propagandy proti Cikánům třeba v internetu v Bavorsku.

Bohatí Ingolstadští

Nejvyšší platy v Bavorsku jsou vypláceny v Ingolstadtu. Koncem minulého roku tu byl střední příjem zaměstanců v plném úvazku hrubého 5282 eur, skoro o 1500 eur víc než byl bavorský průměr (3792, o 129 eur víc než předloni). Druhý byl Erlangen se 5200 eury, třetí Mnichov 4892 eura. Nevyučení brali v Ingolstadtu v průměru 2783 eura, akademici se 5885 víc než dvojnásobek. Střední příjem žen byl 3452 eur, o 530 eur nižší než mužů (3982).

Tresty za zneužívání dítěte

Soud ve Schwerinu uložil rodičům víceleté tresty za zneužití jejich dcery. Předseda senátu uzavřel čtyři měsíce trvající hlavní líčení slovy na adresu 39letého muže: "Říkám na závěr - fuj…" Odsouzený se přes půldruhého roku ukájel na děvčátku, kterému bylo na začátku jedenáct let. K roli jeho matky předseda senátu řekl, že obětovala své dítě na oltář sexuálního chtíče prznitele, který postavil vlastní přání nad dobro její dcery a vystavil ji martyriu. Nejméně 46krát ji zneužil.

Od sousedů: Povolí soud rakouské zoo brokovnice?

Soud mu uložil trest deset let odnětí svobody, 37leté matce dítěte devět let a tři měsíce. Rovněž žalované 35leté manželce hlavního pachatele, v době páchání činu se silně omezenou odpovědností z důvodu struktury osobnosti, soud uložil šest let a tři měsíce.

V odůvodnění rozhodnutí popsal předseda senátu "toxický vztah trojúhelníku" - manželských problémů odsouzené dvojice a rozvedeného 37letého. Všichni byli zpočátku sousedy a pak žili pod jednou střechou, přičemž měl muž udržovat sexuální styky s oběma ženami. Zneužívání dítěte ospravedlňoval vymyšlenou hrozbou - japonská mafie jim hrozila smrtí, jestliže jí nepošle pornografické snímky holčičky. SMS s výhrůžkami a požadavky si sepsal sám a u obou žen našly naivitu a hloupost bez hranic… Dítě fotografovaly a odesílaly samy, později i videa různých jeho sexuálních styků s dcerou. Matka část scén ještě komentovala…

Kukuřice k zabloudění

Každým rokem tvoří zemědělec Bernd Ruess s desetitisíci rostlinkami jiné mustry na svém kukuřičném poli. Letos na něm mělo být číslo 25, protože tak dlouho už labyrint Seligweiler na hranici Bavorska a Bádenska-Württemberska existuje. Dnes začal další sezonu.

Po nedostatku vláhy začalo v pravý čas pršet a jejich asi 220 000 rostlin už vyhnalo do výšky 170 centimetrů. Porostou prý ještě čtrnáct dnů a dosáhnou nejspíš 220 centimetrů. Ruessovo bludiště obnáší plochu 16 000 metrů čtverečních, chodby k bloudění měří kolem 1,6 kilometru. "Kdo si věří, může tady bloudit v sobotu i v noci s baterkou nebo pochodní," píše DK. "Začátkem října plochu sklidíme na krmení pro zvířata," dodává Ruess.

Jazzový festival v Pasově

Od 25. července do 13. srpna přinese jazzový svátek v Pasově 37 koncertů, jako vždy pro posluchače zdarma.

Po třídenní ouvertuře v Café Museu bude od pátku 28. července denně od 19.30 jeden koncert pod kaštany ve vnitřním dvoře radnice. Po něm, vždy od 21.30, bude následovat v Jazzclub Café Museu další koncert. Během festivalu vystoupí četné kapely vícekrát, někdy ve sklepeních, jindy pod volným nebem.

Od sousedů: Svetr po Dianě je v aukci

Program letos poprvé naplánoval z Čech pocházející a v Pasově usídlený hráč na Hammondovy varhany Jan Kořínek, píší PNP. "Dvě těžiště se nechají z programu vyčíst: Jazz ze sousedního Česka a velké ženské hlasy. Kořínek sám bude ke slyšení v duetu varhan s Američanem Brianem Charettem 28. července. Saxofonista Ondřej Štveráček zahraje 4.-7. srpna, kapela Bohemia after Dark z Prahy vystoupí v kvintovém obsazení 8.-10. srpna. Pozoruhodné hlasy budou mj. ke slyšení 1. srpna (Meena Cryle), 2. srpna (Marja Burchard se souborem Embryo) a 9. srpna (Carole Alston). Koncerty a termíny jsou na jazzfest-passau.com.

K památce Karla Klostermanna

16. července 1923 zemřel šumavský básník Karel Klostermann na zámku Štěkeň, napsala PNP. "Na počest ,apoštola smíření mezi Čechy a Němci´, jak býval nazýván, se ke stému výročí jeho úmrtí sešlo mnoho jeho čtenářů a ctitelů u jeho čestného hrobu na plzeňském Václavském hřbitově. Mezi čestnými hosty byla také delegace bavorské sekce spolku Karla Klostermanna, ministr kultury ČR Martin Baxa a předsedové české a německé sekce spolku Václav Sklenář a Ossi Heindl, kteří k místu uložili květiny. Vzpomínku orámoval dechový kvintet. Klostemannův spolek oznámil další akce - 11. srpna bude na zámku Ludwigsthal mezi Zwieselem a Bavorskou Železnou Rudou veřejné literární odpoledne pořádané spolkem, vimperskou Šumavou a katolickou vzdělávací organizací. V programu jsou mj. přednášky a interview k románu Josefa Holuba Mizerná doba o německo-českém městečku uprostřed války (16.30), k Falešné hranici: Akce Kámen od Václavy Jandečkové, bádající o zločinech komunismu (17.30). Představen bude druhý svazek Zmizelé Šumavy loni zesnulého učitele Emila Kintzla (18.30).