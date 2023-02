"Jak Leopold Lechner, vedoucí projektu Asfinag, řekl, má silnice na české straně podle informací z Prahy být dokončena v roce 2026," uvedl list. Tím silně přibude provoz směrem Horní Rakousy. "Podle nejnovějšího sčítání projíždí Wullowitzem kolem 8000 vozidel denně, v roce 2040 jich má být dvaapůlkrát víc, 20 000. Do roku 2027 by měly rolovat osm kilometrů po spolkové silnici až k obchvatu Rainbach. Čtyři roky by měl být dokončen zbývající úsek od Kerschbaumu do Wullowitzu. Stavět rychleji bohužel není možné, tvrdí Volksblattu vedoucí projektu. Má radost, že s vykoupením posledního pozemku na trase obchvatu Rainbachu souhlasil poslední ze sedmdesáti majitelů, takže nebude třeba vyvlastňování…"

Spadlo 3000 kubíků skály

Při zabezpečující práci na strmém svahu u Steyru se ve středu dopoledne uvolnil asi 3000 kubíků velký skalní blok, který měl být odstraněn, a zřítil se. Zavalil dva bagristy ve věku 31 a 64 let, otce a syna. Velké kameny těsně minuly dva domy, další poškodily dům, strhly zahradní chatu a zavalily garáž. Deset lidí ze čtyř domů bylo evakuováno k příbuzným nebo známým. Dotčená oblast včetně zasažené silnice bude podle města uzavřena ještě dlouho, píše Volksblatt.

Dílo zkázy ve Steyru.Zdroj: Zdroj: OÖN

Zabezpečení ohroženého místa, pozorované už přes rok, bylo ve třetí soutěži svěřeno firmě z Korutan, podle starosty Markuse Vogela "extrémně zkušené z takových speciálních úkolů". Odstřelení skály nebylo možné kvůli obydlím ve svahu, zasíťování místa se nejevilo důvěryhodným… Pravděpodobně počasí posledních dnů, extrémně chladné noci a lehce plusové denní teploty, ovlivnilo promrznutí míst podél starého terénního zlomu. V součtu vlivy způsobily sesutí skály…

Čtrnáctiletým vycházky do 23 hodin?

Hornorakouský zemský radní Michael Lindner navrhuje, aby děti do 14 let mohly vycházet samy až do 23 hodin, 14-16letí do jedné hodiny. Obě skupiny by tak mohly být venku o hodinu déle bez doprovodu. Horní Rakousy by se tak srovnaly s ostatními spolkovými zeměmi.

Droga místo šampusu

V restauraci ve Weidenu v Horní Falci slavilo osm přátel v noci na 13. únor šampusem, ale pro jednoho z nich skončil večírek smrtí, píše Donaukurier. Ostatní byli zraněni. V láhvi totiž místo sektu byl roztok MDMA, účinné látky extáze…

Několik dnů nato byli při obdobné konzumaci postiženi čtyři lidé v Nizozemska. Od té doby byly v SRN staženy další otrávené láhve po oznámení podezřelých nálezů - jeden muž reagoval například na to, že po otevření obsah nešuměl jako jindy. Případy jsou šetřeny v rámci EU.

Hostinský ve Weidenu objednal láhve sektu v internetem a není stíhán - podle mluvčího státního zastupitelství šlo o tragickou náhodu, mohlo to potkat i jinou restauraci nebo domácnost.

Centrála ochrany spotřebitele už loni varovala před konzumací z třílitrových láhví Moët & Chandon Ice Impérial s kódy LAJ7QAB6780004 a LAK5SAA6490005 na etiketě na zadní straně balení. Pokud obsah po otevření neperlil jako obvykle, měl červeně hnědou barvu a voněl po anýzu, neměl se pít ani ochutnávat. Už malé polknutí může být smrtelné, varoval úřad.

Projektem "Dokud" proti nerovnosti

Tyrolská výtvarnice Katharina Cibulková se s projektem "Solange" zastavila v Linci. Velkoplošnými "výšivkami" chce upozorňovat na rozdílné postavení žen a mužů.

„Její síť bude umístěna na stavební lešení na fasádě. Umělecká univerzita, jediná linecká s rektorkou Brigitte Hütterovou v čele, tím ukáže, co je genderová spravedlnost," píší OÖN.

"Na všech úrovních je třeba víc střetů s neudržitelnou skutečností, že ženy jsou dnes sice právně rovnoprávné, ale společnost je stále hodně vzdálená od skutečné rovnosti moci, příjmu nebo bezplatného starání se," uvádí radní pro ženy Eva Schobesbergerová. Zmíněný projekt má vynést diskusi o tomto tématu na veřejnost.

Jeden z návrhů.Zdroj: Zdroj: DK

Cibulková není v Linci žádnou neznámou, od roku 2021 učí na zdejší umělecké univerzitě. "Těší mne obzvlášť, že z této akademické spolupráce se stala i tvůrčí, jejíž výsledek budou moci vidět všichni Linečané," říká. Měl by být vystaven v březnu na fasádě budovy hlavy Mostu Nibelungů na Hlavním náměstí 8.

Každou ze svých "sítí" vytváří Cibulková na téma relevantní v daném místě. V roce 2018 užila ve Vídni heslo Dokud bude trh s uměním chlapecký klub, budu feministka. Jaké heslo bude na síti-lešení v Linci, ještě není určeno. Na jeho hledání se mají podílet jak studenti umělecké univerzity, slavící letos 50 let, tak občané města. Návrhy začínající "Solange", tedy Tak dlouho, a končící "jsem feminist:kou", mohou být zaslány do 12. února na frauenbuero@mag.linz.at.

Projekt "Solange" Kathariny Cibulkové měl premiéru v roce 2018 v Innsbrucku, momentálně je znám i za rakouskými hranicemi. Její "pletené" lešení s feministickými poselstvími a požadavky dosáhlo loni v říjnu až do Washingtonu, na národní muzeum žen v umění, a je tam i letos.