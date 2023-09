„Průlomu na světovou scénu tento Ital vděčí boxerovi z východního Německa,“ píše DK. „V sobotu večer 23. listopadu 1996 prohrál mistr světa v boxu Henry Maske s Američanem Virgilem Hillem, omluvil se fanouškům a rozplakal se za zvuků písně, kterou v té době sotvakdo znal: «Time to Say Goodbye» od Andrea Bocelliho, pozdější superhvězdy, dnes slavící 65. narozeniny…“

Andrea Bocelli přijede do Prahy. | Foto: Zdroj: PNP

List dodává, že tehdy to nebylo Maskeho skutečné loučení - se stejným soupeřem se utkal ještě jednou a porazil ho. Bocelli tehdy nezpíval sám, ale s Angličankou Sarah Brightmanovou. Hit se stal v Německu nejprodávanějším singlem všech dob. Podobný úspěch měl i jinde na světě. Slavná kanadská zpěvačka Céline Dion řekla: „Kdyby Bůh měl hlas, zněl by jako Andrea Bocelli…“

Narodil se v Toskánsku se zeleným zákalem, ve dvanácti letech ho zasáhl fotbalový míč do tváře a krátce potom oslepl. Po maturitě vystudoval práva a pracoval jako advokát. V roce 1992 ho objevil softrocker Zucchero. V prvních letech zpíval pop, později klasiku i ve světoznámých operních domech. Už jako hvězda zpíval o Vánocích papežovi, při fotbalových mistrovstvích světa, při přijetí různých amerických prezidentů, na svatbách prominentů, na oslavě královniných 70 let na trůně a několik měsíců nato při korunovaci jejího syna Charlese… V milánském dómu zpíval 12. dubna 2020, v době korony, zcela sám koncert „Music for Hope“ a na youtube si jej odkliklo už více než 40 milionů posluchačů. V říjnu bude zpívat v Oberhausenu, Mannheimu, Lipsku a v Berlíně. Prodal už více než 85 milionů zvukových nosičů.

„Jeho Time to Say Goodbye se hraje i na pohřbech,“ píše list. „Jemu osobně je jedno, co jednoho dne budou hrát jemu: Když už budu mrtev, mohou si ti, kteří mne přežijí, dělat, co chtějí,“ řekl.

S druhou manželkou Veronikou Berti žije v lázeňském místě Forte dei Marmi v Toskánsku. Mají jednu dceru. S nejmladším synem Matteem z prvního manželství často vystupují společně.

13. ledna 2024 má Andrea Bocelli zpívat v 02 Aréně v Bubenči. Měl tu koncert mj. vkvětnu 2018, kdy v Praze převzal Zlatou desku za album Cinema. Zdroj: PNP

Od sousedů: Poslanci bavorského sněmu za 9215 eur měsíčně

Celkem 1811 kandidátů z 15 stran chce získat 8. října při volbách křeslo zemského sněmu. „Nemají pevnou pracovní dobu, ale pevnou odměnu - podle bavorského zákona ,odškodnění´,“ píše DK.

Jejich základní plat je od 1. července 9215 eur. K němu pobírají nezdanitelné paušály náhrady výdajů 3984 eur. Za absenci na schůzi výboru se jim strhává 50 eur, za neúčast na plenárním zasedání 100 eur. Od patnáctého dne lékařsky potvrzeného onemocnění se náhrady krátí na polovinu.

Myslel, že ho okradli, tak je zabil

V Hechingenu soudí 53letého muže obžalovaného ze dvou vražd a braní rukojmí v Albstadtu, píše DK.

Je přesvědčen, že ho 20letá neteř Sandra Q. a její 23letý přítel Christian Z. okradli o více tisíc eur. Psychiatrovi řekl, že zemřít měly také ještě tři přítelkyně neteře. Podle obžaloby ale krádeži nic nesvědčí. Vychází z toho, že obviněný prošustroval své peníze sám rozhazovačným způsobem života a opatřování si kokainu.

Neteř sledoval a ohrožoval ji pistolí. Svázal ji a nutil ji doznat krádež. Když to nechtěla udělat, uškrtil ji 18. prosince v bytě vazačem kabelů. Mrtvolu rozčtvrtil a zahrabal ve své zahradě. Tři dny nato zastřelil jejího přítele. Vylákal ho z domu a na ulici před pizzerií jeho otce ihned vytáhl zbraň. Poté byl zadržen jako podezřelý jeho známý a našli u něho zbraň. Při výslechu přiznal mrtvolu v zahradě…

Soud pro hlavní líčení stanovil osm jednacích dnů, při nichž chce vyslechnout 60 svědků. Rozsudek by mohl padnout v polovině října.