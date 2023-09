Rene Wollinger, provozovatel nočního podniku Maximus ve Štýrském Hradci, oznámil na plakátech a velkoplošných vývěskách, že hledá „Mädchentester“, testovače dívek.

Tam mají volná místa! | Foto: Zdroj: DK

Sklidil bouři veřejného odporu a vysvětluje: „Mně je naprosto jasné, že tento pojem v prvním momentu znamená, že hledáme muže k otestování kvalifikace dam našeho podniku k tomuto povolání. Tak tomu samozřejmě není a odporuje to morálně i ekonomicky naší firemní filozofii. Nejde o testování sexuální schopnosti uchazeček o toto povolání, jak by plakát naznačoval, ale o to, aby se psychicky připravily na pravděpodobně nejtěžší práci na světě. Finanční tíseň, chybějící perspektiva nebo útěk do cizí země nemají být důvodem vydat se na cestu k prostituci. K tomu chceme s uchazečkami vést mnoho rozhovorů, intenzivně je připravovat a přiblížit jim všední pracovní den, a hledáme k tomu vhodný tým…“

Oficiálně registrovaných prostitutek v Bavorsku přibylo do konce loňského roku asi 12 % na 4500, z toho víc než třetina v Mnichově, napsal Donaukurier. Pořád jich je ale méně než před koronou - ke konci roku 2019 jich bylo přes 8100. Skoro 87 % v Bavorsku přihlášených bylo cizinek, nejvíc z Rumunska.

„Od zavedení zákona k ochraně prostitutek v roce 2017 jsou tyto ženy povinny svou činnost ohlašovat a bordely potřebují povolení k provozu. Ke konci roku 2022 jich bylo přes 420, o šest procent méně než předloni. Před pandémií jich bylo ještě o stovku víc…“

Mladý amatér vyfotografoval kometu

Mladíček zahleděný do nebe… Zdroj: Zdroj: DK

Sedmnáctiletý Mario Rudlof z Ebenbichlu (okr. Altötting), učeň druhým rokem u Dyneonu v Gendorfu, vstával v půl čtvrté k "lovu" komety Nishimura, objevené nově v srpnu. Přibližné koordináty z internetu neseděly, tak ji hledal zkusmo a najednou měl Nishimuru v zorném poli! Ve 40sekundové expozici ji vyfotil…

Vždycky si myslel, že galaxie a hvězdy může nafotografovat jen NASA svým kosmickým teleskopem. Loni na jaře ale našel na internetu snímky planet od jednoho amatéra, a to ho "nakoplo". Za uspořených skoro 2000 eur si koupil teleskop a kameru.

Zkoušel před čtyřmi měsíci fotit Měsíc, ale moc se mu to nepovedlo. Na internetových fórech se ptal a učil se, jak se svou fotovýzbrojí zacházet. A už umí, jak ukazují jeho kometové úlovky v PNP …

Šla 3100 kilometrů na polární kruh

Seniorka na polárním kruhu.Zdroj: Zdroj: DK

Martina Knott (64) z Trostbergu stanula 21. července v 10 hodin na Severním polárním kruhu. Trasu 3100 kilometrů z Göteborgu na nejsevernější bod pevniny, dosažitelný pěšky, si rozdělila na dvě léta. Loni cestu o samotě a s veškerou výbavou v batohu musela přerušit po třech měsících a 2000 kilometrech pro trvale špatné počasí, zbývajících 1100 kilometrů dokončila letos. K pověstnému sousoší Globusu musela překonat poslední den za teploty osmi stupňů a v ledovém větru 480 výškových metrů

Na prozkoumání cílového místa měla čtyři hodiny, navštívila muzeum, posnídala v restauraci, prohrabala obchody se suvenýry, pak jí jel autobus do Honningsvagu, kde měla rezervovanou noc. Druhý den se za odměnu svezla lodí kolem norského pobřeží do Tromsø. O své cestě píše na www.martina-wandert.com.