Tratě měřily 5, 14, 25 a 54 kilometrů. Do cíle v Haidmühle je dokončilo 548 účastníků, na nejdelší trati 73. Nejdelší ultralauf vyhrál 41letý krosař Markus Mingo z Bad Kötztingu v čase 5:10:03 hodiny. „Bylo to brutální. Mnoho částí trati, například na Kamenném moři, jsi běžel nekrytě pod sluncem…", popisoval. "Ve Václavu Bauerovi a později v cíli druhým Martinem Grillem z Tiefenbachu měl mistr Německa v ultralaufu 2022 (Zugspitz Supertrail, 82 km, 3680 výškových metrů, vítěz 39letý Peruánec Remigio Huaman Quispe za 8:31:14 hod., o 3:22 min. před Mingem) silné konkurenty. Až do třináctého kilometru vedl Bauer, kterého se Mingo zbavil až ve stoupání na Plechý. Vysílený Čech musel vzdát, takže Mingo do cíle nakonec doběhl neohrožován," napsala PNP. (Podle protokolu vzdal Bauer, na domácích kopcích proslavený Kletí, po 4:31:38 hodiny.) Nejrychlejší ženou na "ultra" byla Susanne Edelmannová, celkově třináctá za 6:41:15.

Z Čechů jsme si ve výsledcích dohledali celkově 7., nad 40 let 4. Milana Krejčíka ze Strakonic v čase 6:24:17, Zdeněk Blabla (SKP ČB) byl 54./24. nad 40 let za 9:08:03, Ivona Procházková z Blatné byla celkově sedmdesátá, v ženách devátá/pátá nad 40 let, časem 9:41:50…

Vraždu mu prý uložil bůh

Soud v Mnichově začal včera probírat případ vraždy na psychiatrii. Psychicky nemocný 33letý Brazilec tam týral železnou tyčí a pak uškrtil pulovrem spolupacientku, napsala PNP.

V úvodu hlavního líčení se přes obhájkyni doznal - bůh mu prý čin uložil, protože ta žena byla čarodějnicí. Vzhledem k nebezpečnosti byl obviněný loni umístěn na psychiatrické klinice. Jen pár hodin po zařazení vytrhl podle státního zástupce v koupelně tyč sprchového závěsu a šel s ní do pokoje pacientky. Asi dvacetkrát ji tyčí udeřil do hlavy, pak ji uškrtil a v místnosti založil oheň… Když po poplachu požární signalizace přiběhli do pokoje zaměstnanci kliniky, klekl si obžalovaný před zavřené dveře koupelny. Že v ní leží mrtvola ženy, schovaná za řadu věcí, objevili až hasiči později.

Od sousedů: Hornoplánští hasili za hranicí

Obhájkyně jeho motiv vysvětlovala tak, že plnil úkol od boha, respektive že mu ďábel "přes boha" dal pokyn ženu-čarodějnici usmrtit.

Pivo jako za stara

Za 37 šilinků, tedy zhruba 2,70 eura, si je momentálně možné vypít v pivnici Puntigam ve Štýrském Hradci jedno pivo - Panther Bier. Platí to tehdy, jestliže je skutečně zaplaceno v šilinkách, mincích nebo bankovkách 20, 50 a 100. Drobné zpátky dostane host v eurech, ostatní útratu musí zaplatit také jimi.

Na myšlenku přišel Robert Grossauer ze zdejšího pivovaru, který v pivních zahrádkách vítá denně až 500 hostů. Žádný konkrétní důvod neměl - chtěli prý jednoduše udělat lidem radost veselou akcí. Potrvá do konce měsíce. "Podle rakouské Národní banky je v oběhu pořád ještě 6,9 miliardy šilinků. V přepočtu by to bylo 499 milionů eur," dodává Kleine Zeitung.

Senzační nález - ozdobná nádoba

Sondař Franz Radlbeck našel loni na podzim na poli u Irlbachu bohatě zdobenou situlu, bronzovou plechovou nádobu z pátého století před naším letopočtem, a vyrozuměl archeology.

Ležela v dřevěné komoře ve velkém hrobovém pahorku a byla opatřena i dalšími pozoruhodnými pohřebními dary, například dvěma etruskými bronzovými poháry a zobákovým džbánem. Našlo se tu více keramických nádobek, malý zlatý prsten, tři nápadně vyleštěné kameny a nejkurióznější nález, zkamenělá ježovka.

Nález, který archeologové nečekali.Zdroj: Zdroj: DK

Podle okresního archeologa dr. Ludwiga Hustého se situla v těchto místech nečekala. Na světě jsou takových jen asi dva tucty, v Německu žádná. Ta "jejich" je bohatě zdobená figurami lidí a zvířat, kromě jiného zpodobňuje boxerský souboj a závod vozů.

Podle Hustyho musel být pohřbívaný vlivnou osobností, "takovým Markem Zuckerbergem tehdejší doby, knížetem nebo něčím podobným," píše DK. A experti se dohadují, co ho přivedlo do Irlbachu. Situla byla v neděli odhalena veřejnosti v Domě setkávání v tomto místě. Nádoba bude restaurována. Husty by ji rád viděl ve vlastivědném muzeu ve Straubingu: "Nález pochází z regionu a měl by v něm také zůstat," říká.

Pašoval běžence z Čech

Spolková policie zastavila v sobotu v Horní Falci na přechodu ve Waidhausu v jednom dnu dvě auta z Česka s předpokládanými pašeráky lidí, napsal DK. V jednom sedělo deset mužů ve věku 19-37 let plus šofér (56), zadní sedačka byla vymontována. Žádný z pasažérů neměl osobní doklady. Policie je dopravila zpátky do ČR. Řidiče a 31letého muže vyšetřuje kromě jiného z převádění.

Obchodník dluží zaměstnancům statisíce

Samostatný obchodník od Ingolstadtu svým zaměstnancům převážně z Bulharska platil po řadu let méně než zákonnou minimální mzdu, napsal DK. Úřední soud v Augsburgu mu uložil pokutu čtvrt milionu eur.

Podle finanční kontroly černé práce dotyčný prodejce v letech 2015-19 platil lidem 5-7 eur za hodinu. Jím nezaplacenou minimální mzdu úřad spočítal na více než 400 000 eur. Před soudem to obviněný zdůvodňoval rychlým růstem svého podniku a svým nepostačujícím vzděláním.