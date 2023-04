Neštěstí v horách i stávka řidičů. Přečtěte si, co se děje u sousedů.

Při překračování horské skupiny Sengsengebirge v hornorakouských Vápencových Alpách se v sobotu zřítili 27letý Čech se stejně mladou slovenskou přítelkyní. "Přes zimní počasí byli vybaveni jen na letní poměry," napsaly OÖN.

Vystoupili ze St. Pankrazu (okr. Kirchdorf) na Hochsengs (1838 m). Pak žena při sestupu po zledovatělé cestě uklouzla. Při pokusu ji zachytit ztratil rovnováhu i partner a oba padali jeden po druhém asi 70 metrů. Čech odeslal tísňové volání s GPS koordináty a staral se o ženu - těžce zraněnou zabalil do spacáků.

Záchranáři vyrazili pěšky, pak na místo nehody na turistických lyžích. Se dvěma lékaři dorazili ke zraněným kolem 21.30 a další skupina horské služby přinesla nosítka a tepelné oděvy. Odnos zachráněných se ukázal být těžkým a časově náročným, zásah byl ukončen v 0.45 hodiny. Pacienti byli dopraveni do nemocnice v Kirchdorfu.

Zkusil zakrýt opilost

59letého řidiče automobilu zastavila hlídka policie v sobotu ve 12.30 ve Weitersfeldenu (okr. Freistadt) pro nápadně nejistou jízdu. Zkoušku na alkohol se pokusil originálně ovlivnit. Vytáhl z kapsy kalhot malou plastikovou dózu naplněnou dřevním popelem a obsah si vsypal do úst. Policistům vysvětloval, že slyšel, že takto může test pozitivně ovlivnit. Policie mu další jízdu zakázala. "Kromě černých rtů, úst plných popela a oznámení pro odpírání testu mu to nic jiného nepřineslo," sdělila ve své zprávě.

Smrt o Velikonocích…

V Hockenheimu byli o Velikonoční neděli nalezeni v bytě dva mrtví sourozenci (7 a 9 let). Policie na místě zadržela 43letou příbuznou. Jaký vztah k dětem měla, nechtěl mluvčí policie uvést. Pitva dětí má být v úterý.

Kamioňáci ve stávce

Asi padesát východoevropských dálkařů převážně z Gruzie a Uzbekistánu protestovalo o Velikonocích na motorestu na A5 v Gräfenhausenu v jižním Hessensku proti zadržování mezd polským zadavatelem jejich služby. Odborové svazy je podpořily například v neděli gulášem a grilovanými klobásami. Solidaritu projevovali i projíždějící šoféři. Jedna rodina jim přibezla více kilogramů nudlí a paletu tomatového džusu, popřála veselé Velikonoce a s máváním odjela, napsal Donaukurier. Byly rozdávány i velikonoční pečivo a svíčky.

"Méně přívětivé bylo, když na místo přijel v pátek majitel polské spedice s bezpečnostní službou a kameramany k pokusu převzít svá auta opět do držení. Násilnému střetu zabránila policie," pokračuje DK. Bylo 20 zatčených. "Speditér a jeho lidé jsou stíháni za útisk, vyhrožování, rušení shromáždění a pokus o ublížení na zdraví."

V neděli stávkující navštívil zemský ministr práce Alexander Schweitzer (SPD), který mj. řekl, že co se děje v Gräfenhausenu, se může stát kdekoliv, "a my to často nevidíme…".

Zástupce odborů Verdi se dostavil s hadicí a pohonnými hmotami, "protože se u více řidičů blíží zásoby nafty ke konci a nemohou v noci nechávat běžet lokální topení, takže v kabinách mrznou".