Šestnáctiletý řidič ujížděl v pátek z Hellmonsödtu před policií na čtyřkolce, ignoroval několik výzev k zastavení, v lese upadl a zranil se. Ukázalo se, že společně s nevlastním bratrem (21) čtyřkolku a vespu odcizili. Oba byli obviněni a mladší, aktuálně v pátrání, předán české policii.

Ilustrační foto. | Foto: Slávik Matej

Šetření začalo po pátečním ohlášení odcizení čtyřkolky majitelem (40). "Policisté rychle přišli na dva české občany bydlící v okrese Urfahr-venkov. V blízkosti adresy staršího objevili vespu odcizenou den předtím, následně hlídka zjistila16letého na čtyřkolce na Leonfeldenské silnici. Státní zastupitelství v Linci nařídilo domovní prohlídku a jejich zadržení," napsaly OÖN.

Dálkoplavec pořád na cestách

Joseph Heß (35) ze Saské Kamenice loni v létě zdolal Rýn od pramene k ústí (1235 km) denními etapami od 28 do 75 kilometrů, připomněl Donaukurier. Plaval 25 dnů.

Letos má další cíl, v srpnu chce na Baltu zdolat Fehmarnskou úžinu spojující Kielský a Meklenburský záliv mezi německým ostrovem Fehmarn a dánským ostrovem Lolland. Úžina je 18 kilometrů široká. "Dlouho jsem uvažoval o La Manchi, ale to nebylo tak rychle možné. Fehmanská úžina je kanálu velmi podobná," říká. Počítá s délkou plavání kolem 25 kilometrů a chtěl by to dokázat asi za osm hodin.

Každý rok se o to pokouší pět až deset plavců, říká organizátor Jens Glaeßer. Za největší výzvu trati označuje ani ne tak silný lodní provoz, ale "náladové" proudění vody. Heß připomíná také svůj velký respekt před chladnou vodou - neopren není v tomto projektu povolen. Rekord tady drží Lotta Steinmannová časem 4:12 hodiny.

Joseph Heß už proplaval německou část Labe, zdolal Gibraltar a trať ze Sardínie na Korsiku. V plánu má překraulovat Dunaj…

Odletěla bez manžela

Donaukurier popsal, že manželka, jejíž manžel se příliš opil a nebyl vpuštěn v Hannoveru do letadla, odletěla na dovolenou do Bulharska sama.

Jeho vrávorání ve tři hodiny v noci si na letišti všimla bezpečnostní kontrola. Musel se přidržovat pultu a zjišťovat kontrolu jeho osoby by nebylo možné bez pomoci manželky. Nebylo možné použít bezpečnostní scanner, protože muž se silně kýval a opíral se o přístroj. Pilot rozhodl, že opilce nechce na palubu. Žena, rozzlobená chováním manžela, odletěla do Bulharska sama.

"Manžel musel svou cestu na dovolenou přerušit i podruhé," píše DK. "Protože nebyl agresivní a nechoval se nepřijatelně, rezignoval personál na jeho alkotest. Musel se ale z opojení vyspat ještě na letišti. Jestli se nakonec s manželkou přece jen setkal, není známo," zakončila policie svou tiskovou zprávu.