„Speciální síly vodních záchranářů byly v době nehody na školení u Bad Ischlu a neprodleně vyrazily na asi 20kilometrovou cestu. Na místě animovali českého sportovce nejprve zdravotníci první pomoci, později horské služby a hasičů. Záchranný vrtulník ho vyzvedl z neschůdného terénu a dopravil ho do nemocnice v Linci. Tam Čech zemřel.“

"Haló, našel jsem netopýra,"

ozval se mladistvý hlas záchranné stanici a vysvětlil, že zvíře leželo na ulici ve Gmundenu. „Všichni jezdili kolem, já jsem ho zdvihl a on se teď pevně drží mých prstů. Potřebuje pomoc.“ Ošetřovatelka řekla, že to není problém, aby k nim zvíře co nejdřív dovezl. „Okay,“ odvětil nálezce s tím, že může ale jít jen tam, kam jezdí tramvaje. „Jsem ještě nezletilý a nemohu jezdit autem.“ Je mu asi dvanáct.

Domluvili si setkání ve snadno dostupném Gmundenu. „Stál přede mnou chlapec se školní brašnou těžkou skoro jako on. Dlaně přikládal ochranně na netopýrovo tělíčko,“ říká ošetřovatelka Kaarová. Zvířátko vzala, poděkovala a svěřila se, že se ve věku chlapce podle jeho hlasu zmýlila. „Věnoval mi báječně šarmantní úsměv a řekl, že se mu to stává často.“

Zachráněný netopýr před vypipláním.Zdroj: DK

Chtěla ho alespoň odvézt domů, nebo za odměnu pozvat k nim na kliniku, ale musela zpátky do služby - a nezná ani jeho jméno. Jeho netopýr-kluk byl silně oslabený, ale rychle přibral z moučných červů a od úterka už zase brázdí nebe v Solné komoře.

Policista převáděl husí rodinu

Mnichovští policisté dvakrát zastavili provoz na rušné Landshutské aleji, aby nechali přejít husí rodinu přes vozovku. Předtím si hlídka povšimla, jak některá auta náhle na okruhu zastavují, aby nechala bezpečně přejít silnici. Policisté silnici uzavřeli a hejnu pomohli. „Po krátké pauze na zelené ploše pokračovaly husy včetně kuřat v putování k olympijskému parku. Zásahovka znovu provoz na rychlosilnici zadržela a husy se rozšafně doklátily do parku.“

Pro bezpečný přechod silnice.Zdroj: DK