"Českého šoféra zaklíněného v kabině museli hasiči vystříhat a vrtulníkem byl přepraven do nemocnice, další dva řidiče tam odvezly sanitky záchranky. Nehoda totálně zablokovala S10 směrem do Čech," napsal linecký list.

Zmizela 15letá dívka

Od 16. srpna je nezvěstná mladá slečna Sara Maria R. z Innsbrucku, píše Volksblatt. Dopoledne toho dne opustila krizové intervenční centrum mladistvých v nouzi, kde byla umístěna po dohodě s matkou, konvertovanou muslimkou, s tím, že chce uspořádat piknik a odpoledne se vrátí, což se nestalo.

Podle policie měla u sebe pas, 500 eur v hotovosti (prý snad svatební dar) a korán. Vyšetřování podle Volksblattu naznačuje souvislost s její předchozí islamizací, "která se postupně stupňovala do přísné a konzervativní formy". Začala nosit šátek, později burku. Policie vychází z možného uzavření manželství podle islámského práva s muslimem ve věku 24 let, kterého poznala po internetu, jak se děvče svěřilo. Předpokládá se, že dívka je v Německu, jiná místa ale také nemohou být vyloučena. Může být také držena násilím. Bratrovi po instagramu napsala, že lituje a ráda by se vrátila domů. Pošta byla za pár okamžiků zase smazána. Dívka měří asi 160 centimetrů, má hnědé oči a dlouhé vlasy obarvené na červenohnědou. Pátrá po ní policie Innsbruck (tel. 059133-75-3333).

20 let pand ve Vídni: pět mláďat

Před dvaceti lety, 14. března 2003, přiletěl do Vídně z Číny pandí pár Yang Yang a Long Hui. Po čtyřech letech se jim v Schönbrunnu narodilo mládě pandy velké, první přirozeně počaté v evropské zoo, připomněl našemu webu Martin Landa z Eurocommu . Po dvou dalších přírůstcích následovalo v roce 2016 překvapení, když Yang Yang jako vůbec první samice pandy v lidské péči porodila a odchovala dvojčata bez lidské pomoci.

Vídeňskou zoo všech pět zde narozených mláďat dávno opustilo. Smlouvy o zapůjčení pand stanovují, že zvířata i jejich mláďata zůstávají ve vlastnictví Číny. Ve Vídni narozená mláďata se proto ve věku dvou let vždy přestěhovala do čínských chovných stanic. Na jejich provozu se podílí i vídeňská zoo a jejich počet se během dvaceti let spolupráce takřka zdvojnásobil na 67. Počet divoce žijících pand velkých v horských lesích jihozápadní Číny nyní vědci odhadují na přibližně 1900 jedinců.

Zabil 79letou

Vnučka staré paní v úterý před 16. hodinou zavolala do domu v Řeznu záchranku. Ta se marně pokoušela pobodanou seniorku reanimovat, nepomohli jí ani záchranáři. Policie zadržela před domem 52letého podezřelého, který byl delší dobu podnájemníkem seniorky. Údajně po hádce ji těžce zranil a nožem napadl i její 27letou vnučku. S bodnými a řeznými zraněními ji odvezli do nemocnice.

Stejná prsa pro všechny?

Berlínská aktivistka Lotte Miesová (33), angažovaná v kampani "Stejná prsa pro všechny", zkusila v prosinci na plovárně v Kaulsdorfu plavat jen ve spodním dílu plavek a personál jí v tom zabránil. Postěžovala si na to u zemského ombudsmana. Mezi ohlasy na její čin sklidila i výhrůžky - mnozí jí prý přejí znásilnění… Přesto se chce dál angažovat za práva žen. "Až bude tepleji, chceme odstartovat akce jako pikniky a výlety nahoře bez," řekla.

Provozovatelé plováren vysvětlovali, že koupání žen "oben-ohne" by už nemělo být problémem. Zásadně to není zakázáno. Koupací řád má být ale v pochybnostech vyložen tak, že obvyklý koupací oděv ženská prsa zakrývá.

V jiném případu z Berlína byla v létě 2021 kvůli nahé hrudi vykázána návštěvnice hřiště vodních her v Treptow-Köpenick. Ombudsman to označil za diskriminaci a na jeho popud provozovatel doplnil o příslušné povolení "nahoty" řád užívání. Žalobu na zemi Berlín o finanční odškodnění podle antidiskriminačního zákona ale okresní soud zamítl. Právní zástupkyně žalobkyně podala odvolání.

Děti zavraždily dítě

Dvě dívky ve věku 12 a 13 let se při opakovaném výslechu před psychologem doznaly, že ubodaly svou známou 12letou Luisu z Freudenbergu. Její mrtvolu nalezli v neděli u cyklistické stezky při hranici Porýní-Falcka. Soudní znalci v Mohuči zaznamenali na těle oběti, která vykrvácela, četné bodné rány.

Při nízkém věku nehrozí pachatelkám trestněprávní postih. Nemusejí ani vypovídat k motivu činu. Jsou nyní v chráněném prostoru úřadu pro mládež.

Čápi mají letos zpoždění. Do dvou týdnu by měli být na značkách

Školačky byly viděny v sobotu v 17.30 u Freudenbergu, když vyšly po návštěvě přítelkyně pěšky domů. Když se dvanáctiletá nevracela, vytočili rodiče asi po třech hodinách tísňovou pomoc. Ještě v sobotu se pustili do pátrání policisté ve velmi neschůdném lesním terénu se psy, vrtulníkem s tepelnou kamerou a s drony. Pes pak v neděli našel mrtvou u hranice. "Záhadné je mimo jiné, proč z návštěvy přítelkyně nešla na vnitřní město, ale opačným směrem," píše DK.