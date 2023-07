Ve Zwieselu ve čtvrtek krátce po 23. hodině kontrolovala hraniční policie na B 11 ve směrem do České republiky osobní auto s chorvatskými značkami. Český řidič (48) jí řekl, že neveze nebezpečné věci nebo zbraně, ale nebyla to pravda.

Ilustrační foto | Foto: Policie ČR

Při prohlídce jeho zavazadel ale hlídka našla v kufru nabitý malorážný revolver. V konzole ve středu vozidla byl zakázaný pepřový sprej. Policisté zbraň a sprej zajistili a řidič mohl pokračovat v cestě po složení garance. Věc dále šetří státní zastupitelství ve spolupráci s policejní inspekcí Zwiesel.

Unesl bývalou manželku

V pátek kolem 21.45 vtáhl ve Vídni z ulice do auta muž 21letou dívku a jel s ní do podzemní garáže. Policie podle popisu vozidlo našla a podle jeho poznávacích značek zjistila identitu únosce, kterému byl několik dnů předtím vysloven zákaz přibližování se k obydlí a dotyčné ženě. Ze tmy jejího bytu nebylo napřed nic slyšet, posléze ale křikem "zajatkyně" upoutala pozornost, zásahová jednotka vylomila dveře a rakouského únosce, bývalého manžela poškozené, přemohla a zatkla. Žena opakovaně odmítla nabízenou lékařskou pomoc. Na místě se o ni postaral její otec.

Podezřelého z vraždy našli po 45 letech

Dolnofrancká policie našla pachatele vraždy mladé ženy z Kolitzheimu v okrese Schweinfurt. Momentálně 69letý byl zatčen v USA. Tehdy sloužil v americké armádě v Německu.

V dubnu 1978 byla při místní komunikaci u Kolitzheimu nalezena mrtvola 18leté studentky s četnými bodnými ranami v zádech a v šíji. Podezření, že pachatel mohl být z okruhu vojáků USA, založila svědkyně, která v blízkosti nálezu těla viděla vozidlo se zelenou značkou USA.

Na nyní zatčeného přišli vyšetřovatelé v roce 1996. Měl s usmrcenou poměr, ale čin při výsleších stále popíral a důkazy dlouho nestačily. V roce 2001 muselo být vyšetřování zastaveno, ale spis nebyl uzavřen.

Podle listu Main-Post měla být zavražděná žena s vojákem v jiném stavu a on to v Americe přiznal manželce.

Nyní se expertům zemské kriminálky podařilo izolovat stopy jeho DNA z oděvu oběti. Na základě mezinárodního zatykače byl v Nebrasce zatčen jako důvodně podezřelý a podle dnešní zprávy televize ZDF čeká na vydání německé justici.

Mrtví z nehody bavorské řidičky v Itálii

Vrak po havárii se smrtí lidí.Zdroj: Zdroj: DK

Po dopravní nehodě v Santo Stefano di Cadore byla zatčena 31letá řidička z Deggendorfu. Ve čtvrtek odpoledne vjela autem vysokou rychlostí v obci blízko hranic s Rakouskem do místní rodiny. Babička (65) a otec (48) zemřeli při kolizi, dvouletý chlapec ve vrtulníku záchranné služby, jeho matka byla zraněna lehce, dědeček, který šel zřejmě s odstupem, byl se šokem odvezen do nemocnice. Řidičku vzali večer do vazby. Zdemolované vozidlo je na snímku převzatém ze zdroje DK.

Vrazil deštník do oka kamaráda

Tři roky vězení, z toho jeden nepodmíněně, uložila porota soudu ve Steyru 21letému, který v Ennsu vrazil 33letému kolegovi z Bundesheeru špici deštníku do oka. Pronikla očnicí až do mozku. Zraněný je stále značně omezen.

Po slavnostním závěrečném aktu vystrojení v poddůstojnické škole zašlo několik nových poddůstojníků do baru. Obžalovaný tam podle svědků začal urážet především pozdější oběť a ta reagovala poklidně. Lokál zavřel kolem 1.30 hodiny a všichni se vydali na zpáteční cestu do kasáren. Na odchodu popadl obžalovaný deštník s asi deseticentimetrovou kovovou špicí, otevíral a zavíral jej a mával jím kolem sebe. Nakonec "vyjel" na poškozeného. Někteří svědkové uváděli, že deštník po něm hodil, jiní viděli bodnutí do obličeje. Soudní znalec si vysvětloval zranění nejspíš silným úderem z krátké vzdálenosti. Špička pronikla pod pravé oko kůží a podkožím, ale také kostí očnice. Jeden její úlomek vnikl pět centimetrů do mozku.

33letý krvácel a měl silné bolesti, ale odmítal zavolání lékaře nebo záchranky. Kamarádi ho taxíkem dopravili do kasáren, kde se uložil. Během noci se jeho stav horšil a nakonec musel být v linecké úrazovce operován, protože krev nebezpečně tlačila na mozek. Útočník byl vzat do vazby.

Před soudem se na rozdíl od předchozích výpovědí doznal a uznal se vinným ve smyslu obžaloby. Zraněnému už zaplatil 10 560 eur částečného bolestného a prohlásil, že chce plnit i další požadavky. Oběť si stěžovala na ztrátu jemné motoriky levé ruky a zchromnutí paže, horší vidění a problémy s levou nohou, kvůli nimž chodí o holi.

Soud obviněnému, kterému hrozilo až 15 let odnětí svobody, přiznal polehčující okolnost doznání, věk necelých 21 let v době činu a dosavadní bezúhonnost. Přitížilo mu, že mu byla známa jeho agresivita pod vlivem alkoholu. Musí pokračovat v psychoterapii a soud mu nařídil pomoc justičního opatrovatele. Poškozenému musí zaplatit dalších 5000 eur symbolického bolestného.

Zneužil chlapce v mešitě

Soud v Oldenburgu uložil 32letému muži pět let odnětí svobody za donucení tehdy 12letého chlapce k sexu v mešitě v Nordenhamu v září roku 2019.

Smrtelná touha po větší mužnosti

Přání větší mužnosti stálo 32letého život. Injekce silikonového oleje do jeho pohlavních orgánů mu v únoru 2020 po opakovaných pobytech v různých nemocnicích, například kvůli akutnímu selhání dechu, přivodily otravu krve a následné selhání orgánů.

V pátek se soudu ve Wuppertalu přiznal 46letý muž ze Solingenu, že přípravek oběti opakovaně podával. Poškozený si přál svůj penis "monstrózně" zvětšit… Podepsal mu prohlášení o beztrestnosti jeho zákroku. Silikon objednaný a dodaný z USA, kde sloužil pro čištění povrchů, pronikl do jeho krevního oběhu.

Obžalovaný, který není ani lékař ani léčitel, ale odborník v restaurační činnosti, ujistil soud, že mladíkovi vysvětlil rizika zákroku až k možné smrti. Ten ho k aplikaci opakovaně tlačil. Při čtyřech termínech mu injektoval po sto mililitrech přípravku, první za uhrazení nákladů 200 eur.

V úvodu procesu vysvětloval, že se s poškozeným seznámili asi roku 2016 na datingové platformě homosexuálů. Žádal od něho ošetřování, protože věděl, že tyto postupy uplatnil v letech 2013 a 2014 na sobě. Potřebné znalosti vyčetl z internetu, základní vědění o ošetřování ran už měl.

Při odsouzení mu hrozí trest až tři roky.

Zproštěn obžaloby z vraždy

„Nebudu skákat radostí. Nemám důvod jásat, čtrnáct let je pryč,“ řekl v pátek po skončení obnoveného procesu "vraždy ve vaně" u okresního soudu v Mnichově I. Ten zprostil Manfreda Genditzkého obžaloby, za kterou třináct let seděl. Dvakrát byl uznán vinným, podle třetího rozhodnutí k žádnému zločinu nedošlo a stará paní, z jejíž smrti byl obžalovaný viněn, upadla ve vaně a bez zavinění třetí osoby se utopila.

Předsedkyně senátu Elisabeth Ehrlová při vyhlášení ostře kritizovala vyšetřující a justiční orgány za "kumulaci chybných závěrů", která vedla ke dvojímu odsouzení Genditzkého za zločin, který se nikdy nestal. Podle ní bylo při vyšetřování "mnoho velmi jednostranně zpracováváno a k tíži obžalovaného hodnoceno". "Kontrolní mechanismy zde nefungovaly," řekla soudkyně, u které se zdálo, že v závěru bojuje se slzami. „Je nám opravdu líto, že jste byl vytržen ze svého normálního života, že vám nebylo dopřáno vidět vyrůstat obě své mladší děti a přijít na pohřeb své matky,“ uvedla.

Po zprošťujícím výroku bude následovat odškodnění obviněného. Podle ministerstva spravedlnosti dostává neprávem odsouzený vězeň 75 eur náhrady za každý den věznění. To bylo v tomto případě celkem 368 400 eur za léta, ve kterých své děti neviděl a "propásl" narození vnoučat. Ještě před několika lety byla sazba odškodnění jen 25 eur za den…

Dlouhá projížďka

Nezdolný cyklista…Zdroj: Zdroj: DKNěmec Jonas Deichmann (36) z Grünbachu jede od minulého týdne na kole přes USA. Na svém instagramu zachycuje dosavadních ujetých přes tisíc kilometrů od pátečního startu v New Yorku po silnicích Ohia, od čtvrtka po Indianě, v minulých dnech pohořím Appalache na východním pobřeží… Přespává většinou v malém stanu u kraje silnic.

Za asi tři a půl týdne chce dojet na pobřeží Pacifiku. Odtud chce „německý Forrest Gump“ celou tuto trasu zpátky pro změnu běžet…

V létě 2017 ujel 14 331 kilometrů na kole z Cabo da Roca v Portugalsku do Vladivostoku za 64 dny, dvě hodiny a 25 minut. Od 19. srpna 2018 do 24. listopadu 2018 zdolal vzdálenost 23 112 km z Prudhoe Bay na severu Aljašky do Ushuaii na Ohňové zemi v novém světovém rekordu 97:21:10 hodin. Překonal 195 800 výškových metrů.

Od 8. září do 19. listopadu 2019 jel ze Nordkapu do Kapského Města asi 18 000 km za 72:07:27 minut. O 30 dnů tak zlepšil světový rekord. 22. července 2020 vyjel k 16násobnému ironmanovi - z Lindau plaval Bodamským jezerem 60 kilometrů do Bodmanu, navázal jízdou proti směru hodinových ručiček podél německých hranic do Zwieselu a odtud běžel zpátky do Lindau. Na trasu potřeboval 31 dnů. Bral to jako přípravu na Triathlon 360°, který začal 26. září 2020 v Mnichově. Odtud jel na kole přes Alpy k Jaderskému moři. V něm uplaval za 54 dny 450 kilometrů, světový rekord bez doprovodného člunu. Na další cestě na kole ho vícekrát zabrzdily zavřené hranice, takže zvolil alternativní trasu přes Sibiř. USA byly za pandémie cizincům zakázány, letěl tedy z Ruska do Mexika, kde získal statut prominenta a titul německého Forrest Gumpa. Po 430 dnech, asi 455 odplavaných kilometrech, 21 000 kilometrech na kolech a přes 5000 běžených kilometrů ukončil svou sólovou cestu kolem světa 29. listopadu 2021…