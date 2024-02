"S překrásnými," shrnula a doplňuje: "Chceme rozvíjet naše dobré sousedské vztahy, pořádat společné akce, vzájemně se inspirovat a úzce spolupracovat. Protože jsme od sebe jen 200 kilometrů, dá se všechno dobře propojit, a vlastně to přichází samo od sebe. V Bad Ischlu, srdci Solné komory, těžili v minulosti sůl a přes Budějovice ji transportovali do celého království… Během návštěvy jsme kromě jiného hovořily se starostkou Ines Schillerovou o konkrétních krocích. Prohlídky výstavních prostor v Bad Goisernu a návštěva Obertraunu byly velmi inspirující."

Pokračuje, že každé takové zahájení je impulsem pro následující hlavní města kultury Evropy. "Pro nás byla navíc jedinečná šance, že nynějším hostitelem evropské akce je země, která je nám kulturně a historicky tak blízká. Upoutal nás nejen umělecký program, ale i vazba na lokální kulturu, jak jsme obdivovali v Bad Goisernu, či poznatky z produkce celého programu."

Lůžka, doprava, Temelín…

Volksblatt se zajímal o budějovický cíl zvyšování návštěvnosti a dozvěděl se od primátorky, že město společně s investory pracuje na nových projektech a s lokálními podniky na vytváření atraktivních "balíčků" společných pro občany i návštěvníky. Škodová Parmová přiblížila, že po pandémii se zvýšil počet lůžek ve městě v roce 2022 na 3375. V turistické hlavní sezoně od června do září a při adventních trzích, ale i při akcích ve městě a kolem něj jsou kapacity noclehů silně zaplněny.

Do budoucna je plánována výstavba dalších ubytovacích možností s koncentrací především na kongresovou turistiku. Milníkem bude rok 2028, který s sebou přinese stresující test pro celkovou infrastrukturu města tím, že stane nejen v hledáčku turistů, ale i odborné veřejnosti. Autor interview Heinz Wernitznig se ptá i na kooperaci s hornorakouskými tvůrci a připomíná, že Budějovice jsou partnerem Lince, který má ve vývěsním štítě Brucknerův orchestr.

Od sousedů: Zatýkání sv. Petra u státního sekretáře

"Nejen v hudební oblasti jsou v přípravě četné projekty spolupráce s Horními Rakousy. Například Ars Electronica je bezvadnou inspirací pro náš projekt Ars Biologica, který chceme uskutečnit ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou. V mnoha rovinách přeshraniční spolupráce probíhají jednání a přípravy projektů nejen co do uměleckého obsahu akcí, ale také v oblasti kulturní turistiky."

Další otázky míří k výstavbě dálnice D3 k rakouské hranici, která má být dokončena roku 2026. K tomu primátorka Škodová Parmová uvádí, že dálnice jistě zásadně zvýší bezpečnost a hustotu dopravního provozu. "Veškerá tranzitní doprava povede čtyřstopou silnicí. Další dobrou zprávou pro automobilisty je, že poslední úsek D3 mezi Kaplicí a Nažidly se začne stavět pravděpodobně v první polovině tohoto roku." dodává primátorka.

První cestující do zahraniční destinace odletěli z letiště v Budějovicích do Antalye v Turecku v srpnu 2023.Zdroj: Deník/Zdeněk Vaiz

K další dopravě Škodová Parmová zmiňuje, že nabídky budějovického letiště, které je v majetku jihočeského regionu, budou letos rozšířeny o nové cíle a nové letecké společnosti. Heinz Wernitznig upozorňuje, že na rozdíl od silničního je vlakové spojení do Rakouska nadále neuspokojivé a přestavba trati z Budějovic do Lince na vysokorychlostní se neuskuteční. Má jiné alternativy? chce Volksblatt vědět. "Z Budějovic do Lince jezdí vlaky pravidelně. Stavba nové železnice je v odpovědnosti Českých drah, ministerstva dopravy a jiných úřadů. Město samotné dosud na taková rozhodnutí nemělo žádný velký vliv, ale jako kulturní metropole může také dávat impulsy," odpověděla Škodová Parmová.

Od pádu železné opony v roce 1989 jižní Čechy a Horní Rakousy hospodářsky a turisticky silně spolusrostly. Narušuje Jaderná elektrárna Temelín stále dobré vztahy? zní další otázka.

Od sousedů: Učitelka jako "papežka orgasmu" nežádoucí

"Máme velmi dobré sousedské vztahy, které elektrárna zásadně neovlivňuje. Linec je od roku 1994 naším partnerským městem. Dobré vztahy sousedů spočívají na spolupráci našich podnikatelů, partnerských měst a obcí, a na osobních přátelstvích občanů obou zemí," odpověděla primátorka.

Rozhovor s ní v lineckém deníku končí otázkou, zda bude v roce hlavního města kultury hrát roli také historická koňská dráha, a Škodová Parmová říká: "Historické a světonázorové spojení se Solnou komorou se nevymaže. Koňka jako projekt infrastruktury není sice přímo mezi projekty hlavního města kultury, představuje ale jako historická paralela naší provázanosti v tomto území další výtečnou možnost spojit síly v tomto geograficky blízkém regionu ke společnému upevnění evropské soudržnosti."

Děti pod Everestem

Kolem světa šla v minulých dnech fotografie dvouletého Skota z Glasgow v základním táboře pod Mount Everestem ve výšce 5364 m a vyvolala očekávanou diskusi. Podle Daily Mail by měl být nejmladším v historii, kdo došel až sem. Podle Daily Telegraphu jeho rodiče cestou utrpěli horskou nemoc, ale synek ne. Britský list poznamenává, že předchozí rekord drželo čtyřleté české dítě.

iDnesČZ nicméně informoval, že chlapce nesl na zádech jeho otec Ross, a že nejmladším známým člověkem, který dosáhl základního tábora Mount Everestu, byla patrně čtyřletá dívka Zara původem z Česka. Ta do základního tábora ale podle svého otce vystoupala vlastními silami.

Malý Skot na sociální síti.Zdroj: Zdroj: DK

Prima News o ní 11. ledna uvedly, že s rodinou absolvovala pochod dlouhý zhruba 170 kilometrů. Zara má české a kanadské občanství. Domluví se česky, ale také čínsky a anglicky. Momentálně žije v Malajsii.

Její otec David Šifra v rozhovoru pro tento list uvedl, že původně chtěli jet na kolech do Jemenu, ale pak zvolili Himálaje. Prý vůbec netušili, jak to malá Zara zvládne.

Carter Dallas v základním táboře.Zdroj: Zdroj: DK

SeznamMedium uvedl, že její rodiče si budují image na tom, že jsou alternativní. Zara cestou ze své čínské školky denně projde desetikilometrovou pralesní stezkou, koupe se jen v ledové vodě a výšlap do základního tábora na Mt. Everest zvládla zdaleka nejlépe z celé skupiny.

"Jednou z ní bude hvězda - už vlastně je. Její tatínek se o to vydatně zasazuje na internetu," píše Seznam. "Děti mají vlastní profil na sociální síti i web, na kterém nechybí číslo účtu s prosbou o příspěvky na další cestování."

Od sousedů: Hodinky Terminátora daly 270 000 eur

Na Novinky.cz otec říká: "Samozřejmě jsme věděli, že kdybychom šli do základního tábora Everestu, stala by se Zara světovou rekordmankou. Ale vůbec jsme netušili, zda je toho schopná… V národním parku nám vydali certifikát, že je Zara nejmladší a že nám ji nepomáhali nosit. Měli jsme s sebou nosiče, ale ten nám nesl pouze jídlo a vybavení." Ve věku čtyři roky a pět měsíců došla Zara 1. ledna do tábora po zhruba 170 kilometrech pochodu.

Zoozvířetem roku je plaz

Zoologická společnost pro ochranu druhů a populací vyhlásila zoozvířetem roku 2024 gekona. "Na mnoha místech jsou mu přisuzovány ozdravné síly, nebo platí za delikatesu, a jeho četné druhy jsou tím ohroženy," řekla Sabine Riewenhermová, prezidentka spolkového úřadu ochrany přírody. Podle ní jsou gekoni rozemíláni na prášek, vaří z nich čaj nebo jsou vkládáni do alkoholu. Zejména charismatický "tokeh", gekon obrovský, kdysi rozšířený po celém světě, je silně decimován. Mnohé druhy těchto ještěrek, například gekon zlatý, jsou loveny k jídlu.

DK připomíná, že gekoni jsou na Zemi - s výjimkou Antarktidy - už padesát milionů let. Na nohou mají lepicí lamely s miliony jemných vlásků, díky kterým mohou běhat i po svislém skle nebo po stropě. Při ohrožení mohou odhodit ocas…

Gekon v kolínské zoo.Zdroj: Zdroj: DK

"Zoozvíře" je vyhlašováno od roku 2016 k pomoci silně ohroženým druhům, které nejsou tolik známy. "Aby žádná skupina nepřišla zkrátka, měníme kandidáty stále mezi kožešinovými, pernatými a šupinatými," uvádí koordinátorka projektu Viktoria Michelová.