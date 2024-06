Graffiti velké 1060 metrů čtverečních

V sobotu večer podepsal rakouský městský a grafittový umělec Nychos (42 let, Bruck an der Mur, pseudonym pochází od dinosaurů Deinonychus, což je v latině “strašný dráp”) dílo 1060 metrů čtverečních, na kterém pracoval na stěně 65 dnů. Má název "The Liberation of Soul" a je dlouhé 80 metrů. “Visí” v Mural Harbor v lineckém přístavu. “Kolik barvy na své mamutí dílo spotřeboval, neví, ale šéf galerie Leonhard Gruber si myslí, že ani ne tisíc dóz. Objednali jich skoro 3000, některé barvy zcela spotřebovali, ale jiných jim hodně zbylo.”

Prohlídky Mural Harbor jsou denně od středy do neděle. Informace na www.muralharbor.at.

Dobývači automatů u soudu

Také náš deník monitoroval řadu týdnů aktuální události kolem “dobývání” peněžních automatů v Německu v blízkosti našich hranic (Řezno, Altötting), případně i u nás. 16 zlodějů z Nizozemska převážně přistěhovalců marockého původu druhé generace, kteří si říkají „Plofkraker“ (krekry), a z Belgie ve věku mezi 23 a 43 roky bylo odhaleno a v pondělí s nimi začal proces v Bambergu.

Jsou obviněni z útoků na 30 přístrojů, podle PNP na více než sto. V letech 2021-23 vyloupili z bankomatů v Bavorsku a v Bádensku-Württembersku celkem přes 3,3 milionu eur, přičemž na zařízení způsobili škodu za 5,5 milionu - v průměru 111 111 eur na bankomat. Podle PNP opakovali “mustr” - brzy ráno v den útoků, většinou mezi třetí a pátou hodinou, jeli útěkovým vozidlem před banku. Šofér zůstal sedět, dva až tři pachatelé vnikli páčidly do automatu, aby na vhodných místech uložili výbušninu, odpálili ji na dálku, po explozi posbírali tolik peněz, kolik stihli, a zmizeli. To všechno trvalo jen tři až deset minut. K útěku pachatelé v obviněných případech někdy použili černé Audi RS6 (600 k, maximální rychlost 302 km/h). Skupina prý používala přístroje pro noční vidění.

Je to druhý “start” procesu, protože začátkem května obhájci prý neměli dostatek času na prostudování spisu. Pouhý den před zahájením soudního procesu jim byl zaslán USB klíč obsahující rozsáhlý spisový materiál. Zažalována byla jen asi čtvrtina činů.

Pro velký počet účastníků – 16 obžalovaných, přes 30 obhájců, tlumočníci – se hlavní líčení koná ve sportovní hale Johna F. Kennedyho v policejním centru v Bambergu. Dosud jsou jednací dny rozepsány do konce února 2026.

K dobytí automatů prý obžalovaní použili speciální nástroje (noviny píší o lopatkách na posunování pizzy) na vstrčení výbušniny do štěrbiny automatů. Podle obžaloby si vozidla a výbušniny připravovali v několika garážích v Nizozemsku v Roermondu na hranici s Německem, maskovaných jako autoservisy.

Obžalovaní musejí být přiváženi do Bamberka z různých věznic po celém Bavorsku, aby se nemohli domlouvat, v doprovodu četných policejních sil. Dnes byli dovezeni I jednotlivě s pouty na nohou. Obhájci znovu podali návrh na vyslovení podjatosti předsedovi senátu a znovu návrh na přerušení řízení.

Ilustrační snímek pro náš web je po vyhození automatu Sparda-Banky v Řezně, odkud pachatelé ukradli přes 30 000 eur. Škoda činí celkově kolem 195 000 eur. Zdroj: Berchtesgadener Anzeiger

Tak vypadaly bankomaty po návštěvě…Zdroj: Zdroj: DK

České turisty uvízly v pohoří

V sobotu došlo k dramatickému zásahu horské služby v Höllengebirge. Jak napsal Volksblatt, dvě české turistky ve věku 33 a 34 let si vyšly na náročnou cestu přes Mahdlschneid na vrchol Dachsteinblicku (1559 m). Po výstupu měly užít značenou stezku k sestupu. 33letá na ní ale klopýtla ve strmém úseku a upadla. Pád byl zbrzděn porostem, ale další cestu vlastní silou jí zranění znemožnilo. Na pomoc jí přišel 49letý domácí turista, ošetřil ji a alarmoval záchranné složky. Ty vyzdvihly ženu záchranným lanem a ta mohla v 18.40 odletět vrtulníkem na kliniku Vöcklabruck

Na sjezdovku obráceně

V sobotu se na sjezdovku z Malého Javoru vydalo 47 odvážlivců (22 běžců, 26 bikerů) k prvnímu “SommerBlitzu”, ultimativní vytrvalecké výzvě v Bavorském lese. Od koupaliště v Bodenmais podnikli výběh nebo výšlap k chatě Chamer na Malém Javoru, tedy na sedm kilometrů a 620 metrů převýšení, tedy v opačném směru sjezdovky.

Nejmladším bylo 18 let, nejstarší dámou pětasedmdesát. Na horských kolech vyhráli Cilly Duschnerová a Benjamin Schäfer, v běhu Sabine Freimuthová a Florian Döringer. Na ilustračním snímku pro náš web běží 35letý Erich Weinzierl z Geiselhöringu, který byl 22. časem 49:02 hodiny.

Do kopce se proběhl i Erich Weinzierl.Zdroj: Zdroj: DK

Prasata už se Bavorům nevyplácí

Během deseti let vzdalo držení prasat skoro polovina sedláků. K 3. květnu je mělo už jen 3240 podniků, o 45,8 % méně než roku 2014. Jen v posledním roce jich s nimi skončilo 140. Statistika vykazuje jen firmy s minimálně 50 prasaty nebo deseti chovnými prasnicemi. V těch od roku 2014 ubylo 29 % na 2,39 milionu.

Skotu je drženo v Bavorsku o 15 % méně než před deseti lety.

Produkce masa byla loni v této spolkové zemi nižší o 24 300 tun, tedy o 3,5 %, na 664 000 tun. Poražená prasata loni vážila 378 600 tun, o 4,8 % méně než předloni. Krav bylo zabito skoro 800 000, o 26 500 méně než v roce předchozím.

Bratry “odhalila” DNA

Kurt Hafen (78) a John Briggs v 9000 km vzdáleném Roxie v USA se poprvé potkali nedávno v Pasově. Analýza jejich DNA ukázala, že mají stejného otce a jsou tedy nevlastní bratři… Ani jeden z nich o tom nevěděl. Snímek z jejich setkání pro náš web je ze zdroje DK.

Bratři se poznali až na stará kolena…Zdroj: Zdroj: DK

Nejošklivější pes je…

… osmiletý pekinéz „Wild Thang“. Titul World‘s Ugliest Dog získal v kalifornské Petalumě. V této soutěži, jejímž cílem není vysmívat se “ošklivákům”, ale vyzdvihovat jejich pěkné stránky, byl předtím třikrát druhý… Podle majitelky Ann Lewisové onemocněl jako štěně psinkou. Zůstaly mu fyzické deformace, ale je zdráv a šťastný, napsal DK. Paničce jeho titul vynesl 5000 dolarů. Mnoho soutěžících přišlo z útulků; přehlídka je povzbuzuje k přijímání odhozených…

Fešák!Zdroj: Zdroj: DK

Rekordně bezpečné silnice

V Rakousku zahynulo při dopravních nehodách za první pololetí minulého roku 115 lidí, nejméně v historii. Havárií kvůli nepřiměřené rychlosti bylo o 57 % méně: podle kuratoria dopravní bezpečnosti se v tom odráží mj. protiraserový balíček, přijatý v březnu, který orgánům umožňuje zabavení auta porušitelům norem.

Sbor dobrovolných hasičů Praha – z Hutthurmu

Málem jsme nevěřili vlastním očím, když jsme si o nich poprvé přečetli. Tak dáváme dál…

V Abteilandu – uzavřeném bývalém panském areálu kláštera asi tři kilometry severně od Hutthurmu - se nacházela Církevní obec Praha. Vznikla v roce 1818 ze stejnojmenného berního obvodu, kde byla jednou z 18 obcí. 1. ledna 1972 byla komunita začleněna do trhu Hutthurm.

V roce 2015 byla Prag druhým největším místem obce se 181 domy.

Společnost Sbor dobrovolných hasičů Praha v ní byla založena v roce 1924. V roce 1967 přibyl Sportovní klub Praha eV, nedatovány jsou vzniky Sdružení vojáků a válečníků Praha-Mnichov a Tovaryšstvo záložníků Praha ve Svazu německého Bundeswehru eV. Jméno Praha nosily také dvě školy: Schule Prag při střední škole Hutthurm-Büchlberg a Mateřská škola Prag.

Hasičský sbor Praha oslavil loni sto let. Připomněl si, že dříve vyjížděl především k požárům, ale dnes převažují technické pomoci. Sbor má dnes 41 členů, sloužících pod heslem “Boha ctít, bližního bránit“…

Stará garda sboru Praha z Hutthurmu.Zdroj: Zdroj: DK