Se sedmidenní incidencí 503,8 je okres nad hranicí 500. Od pátku proto státní složky hlídají na jeho hranicích namátkově plnění podmínky negativního koronatestu vyjíždějících osob. PCR nesmí být starší 72 hodin, antigenový 24 hodin. Výjimku mají občané očkovaní už dvakrát, nebo jednou a uzdravení.

Stejným opatřením je "ohrožen" i okres Gmunden. Ve čtvrtek v něm byla incidence 606,3, což je víc než pro tento okres přípustných 600. Rozdílné hodnoty odvozuje státní rozhodnutí podle procenta očkovaných. Ve Gmundenu je to 60,5, ve Freistadtu 59,1. Proto okres našich jižních sousedů platí za vysoce rizikový už od incidence 500, vysvětlují OÖN. V Braunau, kde je proočkovanost jen 52,2 %, by museli kontrolovat výjezdy už od incidence 400.

V Bavorsku zaznamenali v pátek nový rekord v sedmidenní incidenci 221,9. Dosud nejvyšší byla 217,8 z 20. prosince. V zemském srovnání je Bavorsko třetí po Durynsku 288,9 a Sasku 253,9.

Vodní clona proti požáru

V území u Reichenau v Dolních Rakousích hoří od pondělka horský les o rozměru přes 1,2 kilometru čtverečního (náš web informoval). V noci na pátek hlídalo na místě na 200 pomocníků. K zabránění přenosu ohně na masiv Raxu vytvořilo 400 hasičů "obrannou linii". Na uzavřené spolkové silnici B27 stojí od čtvrtka pět velkých hasicích cisteren schopných vytvořit až 60 metrů vysokou vodní stěnu, píší OÖN. 4000 litrů vody za minutu má udělat hráz přelétajícím jiskrám. Situaci zhoršuje silný vítr s poryvy 40-50 km/h, který v horském údolí má "tryskový" efekt. Vydatnější déšť, který by situaci odlehčil, čekají v oblasti nejdřív v pondělí nebo v úterý. Nasazeno je také osm vrtulníků armády a policie, které v minutovém taktu shazují do ohrožených území vodu z vaků.

V oblasti se byl ve čtvrtek podívat také spolkový kancléř Alexander Schallenberg a vyslovil velký respekt mnoha dobrovolníkům, kteří si k pomoci vzali zvláštní dovolenou.

Pašují se léky

V Rakousku bylo za tři čtvrtletí zjištěno 3861 dodávek pašovaných léků, o 12,9 % víc než loni za celý rok (3420), píší OÖN. Z oběhu stáhli 190 kilogramů produktu - 2157 balení, 556 lahviček a 375 808 kusů falšovaných nebo ilegálních léků. Asi 95 % jich šlo poštou.

Další vztahová vražda

32letý hospodský, který 29. dubna ve Vídni zastřelil bývalou přítelkyni (35), je obžalován z vraždy, píše Volksblatt. Usmrcená zdravotní sestra několik dnů před činem definitivně ukončila 15letý vztah k partnerovi. Ten se pak objevil v jejím bytě a v přítomnosti souseda na ni dvakrát vystřelil. Pak si sedl ve dvoře domu a než ho policie zadržela, vypil skoro dvě láhve kořalky. Žena zemřela v nemocnici.

Asi týden před skutkem došlo v jejím bytě k jinému incidentu, hospodský se tam choval tak nevhodně, že ho otec přítelkyně vyhodil. Ten vzal zbraň, nabil ji a mířil na tchána. Neoznámili to, ale žena vztah definitivně ukončila…

"Ztracený" a nalezený

Týden hledali nezvěstného 48letého z Neureichenau (okr. Freyung). Pátralo po něm až 150 lidí, vrtulníky, vypumpovali kvůli tomu místní rybník… Ve čtvrtek večer se přihlásil na policii ve Waldkirchenu s kuriózním vysvětlením, píše PNP. Vydal se minulý pátek pěšky směrem na Rakousko. Mobil a doklady nechal doma. Když tento čtvrtek dorazil do Lince, upozornil ho tamní občan na probíhající veřejné pátrání po něm (jeho fotografii zveřejnil i náš web). Poté se vydal stopem zpátky domů. Na policii k náhlému zmizení vysvětlil, že si zkrátka potřeboval vzít oddechový čas… "Zda bude muset alespoň zčásti uhradit náklady pátrání, bude policie ještě zkoumat," uzavírá PNP.

Zachrání pašíky grilování?

Vzhledem k existenční krizi mnoha chovatelů prasat v Bavorsku dělají zemská vláda v čele s premiérem Markusem Söderem a svaz zemědělců společně reklamu vepřovému z Bavorska - a kuriózně i grilování i v zimě, píše Donaukurier (DK). Podle svazu v květnu 2010 drželo 7600 podniků nejméně po 50 kusech a deseti chovných sviních, letos v květnu to bylo jen 4200 farem, tedy o 45 % méně. Stav zvířat klesl ze 3,5 na 2,9 milionu kusů.

"Lid" nezrušil zemský sněm

Lidové hlasování za zrušení bavorského zemského sněmu, iniciované tzv. originálními mysliteli, hlavně odpírači protikoronavirových opatření, a podporované AfD, ztroskotalo. Během dvou týdnů se na listiny na radnicích podepsalo "jen" 204 135 lidí, potřeba jich byla milion, napsal DK.

Chtěl zabít havárií

49letý muž ze Švábska je obžalován z pokusu o vraždu. Když jeho 35letá manželka žádala po 13 letech o rozvod, vsugeroval jí, že s tím souhlasí, aby ji uklidnil. 24. března brzy ráno ji vezl autem na společné pracoviště a ze spolkové silnice vyjel v plné rychlosti do stromu. Obžaloba ho viní, že jako místo nárazu vybral cíleně dveře spolujezdkyně, aby při karambolu přišla o život, popisuje DK. Žena přežila s těžkými zraněními. Vážně zraněn byl i její muž, auto bylo zcela zdemolované.

O přípustnosti obžaloby ještě musí rozhodnout soud.

Vrátili čtenářům staleté noviny

Bavorská státní knihovna rozšířila svou digitální nabídku o dalších 361 000 novinových stránek na nyní už osm a půl milionu, informuje DK. Jsou z novin od 17. století po dvacátá léta, kromě jiného z revolučních vydání všech politických směrů 1848/49, stranických a svazových novin i humoristických časopisů. Na ilustračním snímku knihovny je "Allgemeine Illustrirte Zeitung". Tisky si lze vyhledat ZDE.

Staré noviny až domů!Zdroj: Deník/Donaukurier

Povolí Zelení tančit?

Zelení v bavorském sněmu odstartovali nový pokus o zrušení zákazu tancování o tzv. tichých dnech, napsal DK. Těmi jsou Popeleční středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Všech svatých, Den národního smutku (k památce padlých vojáků), evangelický Svátek zemřelých, Den pokání a modlitby a Štědrý večer.

Podle bavorského zákona jsou v tyto dny zakázány veřejné zábavné akce zpravidla mezi druhou a 24. hodinou. Zelení volají po zrovnoprávnění všech kulturních a tanečních akcí se sportovními, které jsou až na Velký pátek a Den pokání povoleny. Návrh už sněm dostal. Mluvčí strany Sanne Kurzová říká: "V Bavorsku se může o tichých dnech boxovat, opíjet se o Popeleční středě s CSU a jít si zastřílet do klubu, dokonce se v řadě těchto svátků musí pracovat, třeba na jatkách bourat prasata, ale tancovat ne… To se mi jeví, mírně řečeno, jako opravdu svévolné pravidlo."

Bavorští tátové neošetřují

V Bavorsku je opatrování nemocných dětí většinou záležitostí matek, napsal DK. Podle zdravotnické pojišťovny KKH (1,6 milionu pojištěnců) šlo letos v prvním pololetí jen 20,7 procenta dnů nemoci dětí na kontro tátů. To je nejméně v celém Německu. Před koronou to bylo 19 %, v roce 2009 ještě 12 %. V Hamburku je to 32,7 %, v Sasku 30,5, v celém Německu je průměr 25,3.

Kastrace řeší soud

"Není nic, o čem by se u německých soudů nemluvilo," poznamenává DK. V Mnichově například diskutují obžalovaný a soudci sadomasochistické praktiky a přesné položení nervů v penisu. "V zásadě jde ale o kastrace - a jednoho mrtvého. 66letý elektrikář z hornobavorského Schwabenu před soudem přiznal, že vykastroval osm mužů na jejich přání. Se smrtí jednoho z pacientů několik dnů po zákroku prý ale nemá absolutně nic společného." Žalobce ho mimo jiné viní z vraždy z nedbalosti.

Obviněný uvedl, že nejprve z finanční nouze začal nabízet v internetu sadistické sexuální praktiky. Repertoár brzy rozšířil i o kastrace, nejen přerušením chámovodu nebo oddělením varlat, ale i částečnou amputací penisu. Po zákroku loni v březnu jeden pacient v jeho péči po masivním krvácení zemřel, aniž mu přivolal pomoc - podle obžaloby aby na sebe neupozornil a nemusel přiznat svůj vedlejší příjem; jednal tedy ze ziskuchtivosti a k zakrytí jiného trestného činu. Mrtvého uložil do kartonu. Nalezli ho asi po třech týdnech při domovní prohlídce… Soudu obžalovaný přiznal, že nemá žádné lékařské vzdělání. Rozsudek se očekává koncem listopadu.

Stará sklárna končí?

Nejstarší sklářská huť v Německu, manufaktura Poschinger ve Frauenau v okrese Regen, nejspíš k 30. listopadu zavře, píše PNP. Její šéf Benedikt Freiherr von Poschinger dal ve středu výpověď asi 30 zaměstnancům. Podle něho nejde o uzavření firmy, ale je prý "až na další" zastavena produkce. Počet výpovědí upřesnil pro PNP na třináct. Rozhodnutí odůvodnil pandémií a jejími následky - zvýšenou cenou plynu, přirážkou na emise, zdražením surovin a tlakem zahraniční konkurence. Pro Frauenau ohlásil novou strategii, končí PNP.