62letý vícekrát trestaný Peter F. z Bensheimu, vyučený automechanik, tehdy podmíněně propuštěný z vězení, ji zatlačil do lesa, hrozil jí nožem, znásilnil a probodl, aby ho neidentifikovala a neudala. "Chtěl mít co největší kontrolu a vzrušení, a chtěl vidět její strach," řekla žalobkyně. Poté tělo zahrabal. "Hrob" ozdobil listím a větvičkami. V únoru 1988 našel kostru pohřešované kolemjdoucí chodec se psem nedaleko bydliště dívky.

Jednotka tzv. Cold-Case zemské kriminálky a policie jižního Hessenska, které se občas vracejí k neobjasněným případům, při novém posouzení genových stop na starých důkazech našla DNA podezřelého. Při novém rozboru nálezů z Lindenfelsu z roku 2020 - vedle opasku, kterým byla oběť uškrcena, a jejích modrých šatů - byly na rýči a na fóliích, do nichž byl zabalen a ležely nedaleko nálezu mrtvé, DNA shodné s otisky obžalovaného z jeho předešlých sexuálních deliktů a jiných trestných činů.

87letý otec usmrcené uvedl, že byl u všech pátracích úkonech policie a hasičů při hledání zmizelé dívky. Její 84letá matka zůstala tehdy doma, dnes však přišla k soudu a s ní dva sourozenci Jutty. Seděli proti obžalovanému, ale ten neprojevil žádnou reakci. Hlavní líčení je rozvrženo až do příštího roku.

Helena Jordanová sbírala jako praktikantka znalosti ve věhlasné restauraci Per Se v New Yorku, která nabízela přes 2000 ušlechtilých vín z celého světa. Vyučila se v Blue Hill at Stone Barns v Pocanticu v newyorském Hudson Valley, u Andrease Caminady na zámku Schauenstein ve Švýcarsku a u "papeže vegetariánské kuchyně" Paula Ivice v Tianu ve Vídni. Za pandemie se vrátila ke své rodině v St. Valentinu s ideou mít vlastní lokál. Absolvovala sommeliérský obor na institutu WIFI a pustila se do provozování Café Capra v St. Valentinu a na vinný lístek zařadila především rakouské produkty, doplněné špičkovými víny z Francie a Itálie.

Gourmetský průvodce Gault&Millau Jordanovou letos vyhlásil sommelièrem roku v Rakousku, první ženou, která za sebou nechala všechny mužské konkurenty.

Třikrát přejel SUVem chodce

36letý řidič, který ve Schwertbergu (okr. Perg) 9. února úmyslně přejel třikrát 50letého chodce a těžce ho zranil, byl ve středu v Linci odsouzen za pokus vraždy na dvanáct a půl roku. Vozidlo mu soud konfiskoval.

První den hlavního líčení požádal obhájce o znalecký posudek k odpovědnosti svého mandanta, který opakovaně uváděl, že si na událost nevzpomíná - podle advokáta možná pro opilost a více tablet, které stíhaný ten den požil. Podle žalobkyně byl předtím už stíhaný devětkrát odsouzen za ublížení na zdraví v opilosti. V den nyní posuzovaného činu měl 1,6 promile alkoholu.

Znalec nicméně uzavřel, že u něho nezjistil žádnou hluboce zasahující poruchu vědomí, byl schopen situaci vnímat a cíleně jednat. "Co chtěl udělat, to udělal," řekl znalec.

"Po deseti vinných střicích a čtyřech nebo pěti skleničkách kořalky přijel kolem osmnácté hodiny do lokálu hrát karty," píše DK. "Přimíchal se do toho jeho přítel, začali se hádat, načež je hostinský jednoho po druhém vyhodil. Tam obviněný nastoupil do svého vozu těžkého dvě tuny a čekal, až 50letý vyjde na ulici. Šlápl na plyn a najel na něho. Pak zacouval a znovu se rozjel - v rychlosti nejméně 35 km/h pronásledovaného odpůrce srazil. Ten se ještě snažil skrýt se za popelnicemi, ale řidič nepřestal útočit a rychlostí až 50 km/h do sběrných nádob najel. 50letého náraz odhodil podle svědkyně "jako loutku" na deset metrů vzdálená garážová vrata.

"Něco se stalo, ale já nevím co," vypovídal obžalovaný. Že na poškozeného útočil a volal, že ho zabije, k tomu neřekl nic. Na začátek procesu prohlásil v slzách, že dotyčný je jeho přítelem, nikdy předtím se nehádali, zná ho už dlouho… Cítil se být vinen jen ublížením na zdraví.

Jeho kamarád musel do nemocnice s více zlomeninami nohou a zhmožděninami. Několik týdnů seděl s nohama v sádře v pojízdném křesle. "Jestli bude tento živnostník-malíř dál bude moci se synem vést svou firmu, bylo ještě otevřeno," uzavřel DK.

V šampaňském byla extáze

Loni v noci 13. února zemřel v hospodě ve Weidenu 52letý účastník oslavy po doušku z láhve šampaňského, sedm dalších slavících muselo do nemocnice. Ukázalo se, že v láhvi byla extáze, v dalších pak také drogy… Hospodský nápoj objednal po internetu.

Několik dnů po weidenském případu se droga místo šampusu objevila také v Nizozemsku, kde byli zraněni čtyři konzumenti. V poslední době byly láhve prodávány lidem, kteří evidentně o jejich obsahu nevěděli. Vyšetřovatelé sledovali stopy pohybu láhví a nyní, 21 měsíců poté, byl v Nizozemsku zatčen 35letý Polák podezřelý z této záměny. Jeho vydání do Německa už bylo povoleno.