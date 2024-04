Jak řekla předsedkyně pasovského klubu AWO Katja Reitmaierová, čluny symbolizují na jedné straně uprchlíky a jejich zachránce, na druhé straně ale také to, "že všichni sedíme v jednom člunu a problémy můžeme řešit jen společně". Pro ni je důležité, že do akce mohou zapojit i děti. Jakmile barvy zaschnou, Reitmaierová dopraví člun do Řezna a odtud 19. června do Berlína, kde jejich práce bude společně s dalšími 99 čluny vystavena před Bundestagem.

Objevili střevlíka širokého

Od roku 2019 monitoruje energetický koncern Verbund flóru a faunu v oblasti nového rybího přechodu Ering-Frauenstein. Při tom objevili na bahnitému břehu Innu pod elektárnou po 109 letech střevlíka širokokrkého, černého brouka velkého pár milimetrů, s latinským názvem „bembidion laticolle“, který je považován za ztraceného nebo vyhynulého.

Takhle vypadá pod lupou.Zdroj: Zdroj: DK

Zápletka s fotbalovými čísly

Výrobce sportovních potřeb Adidas a Německý fotbalový svaz reagovaly na kritiku designu zádového čísla 44 na nových dresech reprezentace. Připomíná prý runy SS z časů nacismu. DFB okamžitě stopnul distribuci těchto čísel se jmény objednavatelů v prodejně Adidas. „Za design jsou odpovědny fotbalový svaz se svým partnerem 11teamsports,“ řekl mluvčí Adidasu Oliver Brüggen. „To neodpovídá našim směrnicím pro personalizaci.“

Svaz teď chce společně s 11teamsports vyvinout alternativní design pro číslo 4. Čísla 1 až 26 nechal přezkoumat UEFA a ta neměla námitek.

Čtyřku nosí reprezentant Tah.Zdroj: Zdroj: DK

V Německu přibývá oldtimerů

K 1. lednu tohoto roku bylo v SRN připuštěno k provozu 846 562 motoristických veteránů. To bylo o 6,7 procenta víc než před rokem. Aut bylo přes 750 000, meziročně plus 6,9 %.

Veteránem může být vozidlo a přívěs, který byl k provozu připuštěn poprvé před nejméně 30 lety a odpovídá originálnímu stavu. Mezi sběratelskými kusy jsou dále nákladní vozida (40 100), tažná vozidla jako traktory (25 500) a motocykly (20 300). Daleko vzácněji jsou na silnicích vidět staré omnibusy (682 exemplářů) a staré přívěsy (705).