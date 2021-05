U nového bytového a obchodního domu zřídili betonovou vanu a minihoupačku. Na internetu se na stránce mademyday.com okamžitě objevily komentáře, že jde o kočičí záchodek nebo rádoby umělecký projekt, udělovali cenu za nejdeprimují hřiště 2021 a pisatelé se zlobili, že děti v naší společnosti nemají žádnou hodnotu. Majitel zařízení ale míní, že hřiště splňuje minimální požadavky a vše odsouhlasil stavební úřad. PNP ale dodává, že u domu od pěti bytů je předepsáno hřiště o nejméně 40 metrech čtverečních a zmíněné “mateřská” stavba má bytů sedm. Nejbližší “opravdové” hřiště je pak tři kilometry odtud…

Doživotí opilému vrahovi

Ve Štýrském Hradci dostal doživotí 57letý muž, který v listopadu usmrtil 43letého známého bodnutím do břicha, píší OÖN. Oba společně pili v bytě obžalovaného, pokouřili něco marihuany a pak se pohádali kvůli bezdomovkyni, která přespávala u obžalovaného. Navečer host odešel, ale vrátil se a řádil – vytrhl dveře z pantů. Hostitel nato sáhl po noži a bodl. Zraněný, vyšší a o 30 kilogramů těžší než útočník, zemřel krátce nato v nemocnici. Obviněný byl už 19krát odsouzen, oběť 22krát. Oba byli podle znalce jen mírně podnapilí.

Bodla po 50letém manželství

Za úmyslné těžké ublížení na zdraví odsoudil vídeňský zemský soud 73letou ženu pravomocně ke třem letům vězení, z toho jeden rok nepodmíněně, napsaly OÖN. Žalovaný pokus o vraždu porotci odmítli.

Žena v lednu bodla 84letého manžela kuchyňským nožem o délce čepele 20 centimetrů do břicha a do zad. Po hádce o přípravu snídaně ji muž vysoký 185 centimetrů začal bít do hlavy a ramen, líčila 157 cm velká obžalovaná. Do jednacího sálu přišla o holi a s podporou justiční stráže. "Byla jsem zoufalá, nevěděla jsem, co mám dělat. Pak jsem uviděla ten nůž, a…,” líčila.

Vyprávěla o desítkách let násilností muže. Bil ji už před 30 lety. Před 20 roky jí vylil na hlavu vědro vody a podobně. Nikdy to neoznámila, protože chtěla manželství udržet a doufala, že už se útoky nebudou opakovat. Mlátil ji každý měsíc, třeba protože odmítala dědictví po matce převést na společné konto. Pokusila se o sebevraždu, brala psychofarmaka a pila jedno, dvě piva denně.

Jejich společný syn jako svědek u soudu výpověď matky potvrdil. Otec ji v posledních letech utlačoval ve všech směrech, zacházel s ní jako s uklízečkou a služkou, přiznal mu, že ji bije, a registroval na ní modřiny.

Poškozený popřel dlouholeté a trvalé násilí v rodině, jejich manželství bylo podle něho v první polovině báječné, pak prý ale jeho “dominantní syn” převzal roli hlavy rodiny a ovlivňoval matku. Kritické ráno mu první ránu zasadila do zad, zezadu, nečekaně, když listoval nějakými dokumenty, druhou pravděpodobně, že řekl něco špatného, urazil ji…

Probodený si sám zavolal pomoc. Bodnutí do břicha mu způsobilo těžké, ale ne životu nebezpečné zranění. Kdyby bodný kanál vedl o několik milimetrů jinudy, vypadalo by to jinak… Bodnutí do zad bylo jen povrchové.

I podle státního zástupce to nebylo šťastné manželství, muž ji komandoval, co musí dělat, spravoval její peníze a zamykal jí pivo do trezoru. “Jen proto, že byl špatným člověkem, se ale na něho nesmí jít s nožem,” poznamenal. Podle něho nešlo o nutnou obranu, když bodla do zad.

Když se jí soud ptal, jak to s ní bude dál, řekla, že jí syn opatřil malé bydlení, “aby nemusela domů”. Chce prý nechat běžet čas a pak uvidí. V zásadě chce ale dodržet slib a zůstat s ním. Přísahali přece, že zůstanou spolu, dokud je smrt nerozdělí…

Víc volání za korony

V Rakousku loni výrazně přibylo provolaných minut a rozeslaných dat po mobilech, píší OÖN. Tři provozovatelé sítí ale měli obrat celkem “jen” 4,77 miliardy eur, o půl procenta menší než v roce 2019. Hospodářský výsledek po zdanění zvýšily o jedno procento na 1,81 miliardy. Přírůstek zbrzdila ztráta hovorů ze zahraničí při omezení cestování.

Počet provolaných minut se loni zvýšil ze 22 na 29 milionů. Objem dat stoupl o téměř miliardu gigabytů na 2,8 miliardy. Některé dny Rakušané telefonovali a surfovali skoro dvakrát častěji než před pandemií. Momentálně je v zemi 18 aktivních SIM karet. Před pěti lety jich bylo asi 14 milionů.

Ozbrojeni proti brzdám korony

Při razzii proti radikálním odpůrcům anticovidových opatření zabavila policie ve Vídni řadu zbraní. Skupina v chatu diskutovala mimo jiné o stavbě tříštivých pum, molotovových koktejlů a o kupování zbraní, sdělilo ministerstvo vnitra. Zajištěné věci nyní experti zkoumají. Šetření odstartovala výměna telegramů uzavřené skupiny, ve které se účastníci domlouvali například o nasazení “molotovů” proti policistům při vídeňské demonstraci svolané na 15. květen. Den před termínem policie spustila koncentrovanou akci v pěti spolkových zemích, také v Horních Rakousích. Při domovních prohlídkách odhalila mimo jiné pancéřové pěsti, dlouhé zbraně, asi 3500 kusů munice, dva meče, nosiče dat, ochranné vesty, helmy a vysílačky. Ministr vnitra Karl Nehammer ocenil pečlivou práci orgánů ochrany ústavy. Pachatelé musejí být potrestáni s veškerou tvrdostí právního státu, řekl. Velké množství zajištěných zbraní a střeliva ukazuje, jak vysoce nebezpečný byl potenciál této skupiny.

Stalker zlobil

Soud ve Vídni uložil tři měsíce podmíněně 24letému studentovi, který neakceptoval konec víceměsíčního vztahu se spolužákyní.

Poznali se v srpnu 2018 přes dating, ale v lednu mu dívka dala “kopačky” kvůli jeho alkoholismu. Když pak poznala nového přítele, začal se mstít. Přihlásil svou ex s novou známostí na více pornostránek, zkoušel proniknout do jejich kont na sociálních sítích, přihlásil je k očkování proti covidu, objednal dívce jejím jménem naslouchadlo, její matku udal, a podobně. Od dubna 2020 do 28. dubna 2021 jí poslal 287 nevyžádaných SMS, jejímu příteli stovku. Toho to tak zasáhlo, že musel vyhledat psychoterapeutickou pomoc…

Obžalovaný ujistil soud, že skončil s alkoholem a že akceptoval nové štěstí své ex. Slíbil, že pár už nechá na pokoji. Po skončení studia prý chce usilovat o diplomatickou kariéru, napsaly OÖN…