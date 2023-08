V malé obci Bavorského lesa Ebenreuthu u Zentingu byly do Schauerhofu ohlášeny velké narozeniny. Synovi Marie a Maxe Baumannových, Andreasovi, bylo 53 let, a tím devět dětí rodiny dohromady dovršilo 500 let věku.

Jubilejní fotka... | Foto: Zdroj: DK

Na snímku ze zdroje DK třímá nejčerstvější jubilant tabulku s aktuálním součtem věku. Vedle stojí jeho sourozenci Stefan (62), Christian (54), Thomas (61), Maria (63), Elisabeth (57), Ingrid (47), Fidelis (58) a Nikolaus (45), uprostřed jsou hrdí rodiče Maria (83) a Max Baumannovi (86). Ti se těší i z 18 vnoučat a 14 pravnoučat. "Při tolika následnících je třeba udržet si přehled jejich narozenin. Proto máme všechna data pečlivě zanesena do kalendáře, aby nikdo nebyl zapomenut," říkají senioři.

Tajemná mrtvola ve Vídni

V sobotu našli v rekreační části Wienerberg ve Vídni kostru ležící částečně ve spacáku. Podle pondělní zprávy vyšetřovatelů je jisté jen to, že tam ležela už delší dobu. Bližší určení nebylo zatím možné, protože tělo bylo okousáno zvěří. Není proto ani jisté, že šlo o trestný čin - i otvor v lebce mohl být způsoben dravcem. Jednoznačně nebylo určeno ani pohlaví mrtvoly. Situace v místě naznačuje, že šlo o bezdomovce. Policie ale odmítá spekulace, že jde o další oběť útoků na tuto skupinu lidí v poslední době. Ti byli napadáni vesměs noži, osoba z Wienerbergu ale podle zatimních zjištění ne.

Princ Harry přijede na hry zraněných

Invictus Games jsou multisportovní událostí, určenou pro zraněné a nemocné vojáky. Letos bude v Düsseldorfu. Britský princ Harry (38) jako jejich patron proto přijede do Německa. Bude také 9. září od 23 hodin hostem živého pořadu "aktuelle sportstudio" televize ZDF.

Princ Harry byl jako důstojník British Army na nasazení v Afghánistánu. Setkání s těžce zraněnými bylo rozhodující pro jeho iniciativu k založení her po vzoru Warrior Games. První ročník se konal 2014 v Londýně, následovaly 2016 Orlando, 2017 Toronto, 2018 Sydney a 2022 Den Haag. Dalšími hosty v televizním studiu budou německý ministr obrany Boris Pistorius a účastníci her. K soutěžím očekávají v Düsseldorfu přes 500 účastníků ze 21 národů. Závěrečnou řeč má mít 16. září prezident Frank Walter Steinmeier.

Princ Harry přijede do SRN.Zdroj: Zdroj: DK

Ráno přišel na policii bez nosu…

V neděli šokoval policii na hlavním nádraží Štýrského Hradce muž kolem 23 let, který přišel v 5.30 hodiny bez celého nosu, nejen jeho špičky, a tvrdil, že spadl z kola. Oddělený nos pak zahodil do odpadu. Osádka služebny o tom ale podle zranění a podle nikterak nepoškozeného bicyklu pochybovala a s pomoci služebního psa našla nos a zakrvácený oděv v nádobě na odpadky… Zraněný byl dopraven do nemocnice, kde mu aparát přišili, ale podle listu Kleinen Zeitung ne natrvalo, "protože muž svým chováním k úspěchu ošetření nepřispěl". Byl nekooperativní a zůstal na svém tvrzení… Policie prověřuje možnost, že šlo o sebezranění. To musí objasnit lékař.

14 let příslušnici Islámského státu

Pět let bylo malé Redě, když umírala v řetězech a bez pití na žhavém slunci ve dvoře domu v Iráku v létě 2005 (náš web informoval). Byla u toho i Jennifer W. z Lohne v Dolním Sasku, která se vrátila z Islámského státu. Teď byla odsouzena v Mnichově jako islámská teroristka na 14 let. Nabyla přesvědčení, že správný islám je zcela konzervativní, a připojila se k teroristickému Islámskému státu. V srpnu 2014 vycestovala jako tehdy 23letá přes Istanbul do Sýrie a v červnu 2015 se provdala za Iráčana. Její tehdejší manžel držel dítě a jeho matku z jesidské menšiny jako otrokyně.

Rozhodující pro výši trestu měl soud chování obžalované po smrti malé Redy. Když její matka plakala, Jennifer W. držela u její hlavy pistoli a hrozila, že ji zastřelí, když nepřestane naříkat…