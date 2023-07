Dějiště se posunulo i do Dunajského parku, podruhé i do oáz vybavených sedačkami ve dvorech. Tradiční přehlídku organizuje 120 pořadatelů a četní zaměstnanci radnice. Umělci vystupují zdarma, respektive za "kloboukovné", a deník OÖN poznamenává, že kdo nemá drobné, může si rozměnit na Hlavním náměstí.

Dneska ne!

Tak nazval Roman Gutenthaler z Gutau snímek koně, který odmítá skočit přes překážku. Autor s ním vyhrál soutěž zemského cechu profesinálních fotografů v kategorii reportáže-fotožurnalismus a vysloužil mu i nominaci na spolkovou cenu za fotografii.

Sčítají labutě

"Británie chce mít všechno přesně, a proto jsou všechny labutě na Temži počítány, váženy a okroužkovány," píše Donaukurier. Vysvětluje, že tradice je stará 600 let. Na talířích šlechty tehdy končilo jako delikatesa i ceněné maso labutí.

Od sousedů: Automobiloví veteráni se poprvé zastavili ve Welsu

"Dnes je už nikdo nejí a královská rodina je nechává místo jejich lovu každým rokem na Temži sčítat, protože musí být chráněny," pokračuje DK. Akce za velkého zájmu obyvatel začíná ve třetím červencovém týdnu a trvá maximálně pět dnů. Ptáky hledají muži v uniformách na šesti člunech. Když naleznou labutí rodinu, zazní povel "all up" a lodě hejno "obklíčí". Lodníci naučenými hmaty chytí labutě za nohy, aby je spočítali, zvážili, změřili, okroužkovali a také prohlédli, jestli nejsou zraněné…

Znáte nakuřované pivo?

Neděle 23. července je v hornofranckém Bambergu téměř národním svátkem - podruhé tu slaví Den nakuřovaného piva či Den konzervace uzeného piva.

Připomínají si patentování první bezdýmné sušárny sladu 23. července 1635 v Anglii. Ten den dostal Sir Nicholas Halse z Cornwallu od krále Charlese I. povolení k novému postupu. Více na www.schlenkerla.de/rauchbier/geschichte.html.

Od sousedů: Příběh "lvice" od Berlína

Od té doby se "normální" pivo vydalo na cestu světem a snad prý jen v Bambergu to nakuřované dodnes vaří dva pivovary "postaru" - Spezial a Schlenkerla. Jinde mnozí chuť jejich produkce pociťují, jako by do pivní sklenice někdo přihodil plátek uzeného… V Dominikánském dvoře se točilo i včera nefiltrované uzené pivo Aecht Schlenkerla z dřevěného sudu.

Bavorští starostové nemusí do důchodu

Od 1. jedna 2024 nebude v Bavorsku platit žádná věková hranice pro komunální politiky, napsal DK a citoval ministra vnitra Joachima Herrmanna: "Zkostnatělá věková hranice se už nehodí do dnešní doby. V budoucnu bude platit jen vůle voličů."

V mnoha dalších spolkových zemích nejsou žádné lhůty předepsány už dlouho pro starosty a radní. Bavorsko mělo pro tyto funkcionáře jen jedno omezení - v den nástupu do úřadu museli být mladší 67 let.