Dnes této služby Jídlo na kolech Svazu samaritánů a Červeného kříže využívá kolem 1100 lidí. Za rok dodají obě organizace průměrně 166 000 porcí. Stojí v průměru 8,80 eura. K sestavování jídelníčku a logistiky doručování je sjednán už 30 let Dussmann Service.

„Jídlo na kolech má za cíl umožnit starším a v mobilitě omezeným lidem, aby se mohli ve vlastním prostředí zdržovat tak dlouho, jak je možné. Servis také ulevuje rodinným příslušníkům, kteří o potřebné pečují,“ říká místostarostka Lince Karin Hörzingová. Ujišťuje, že jejich nabídka nesměřuje jen k dodání jídel: „Doručovatelé si vždycky najdou čas na pár milých slov a pomáhají lidem udržovat kontakt ke světu okolo.“

Severně od Dunaje doručují samaritáni (loni 418 klientů), jižně Červený kříž (716). Asi třetina bere jídlo denně. Více než polovina je starších 80 let.

Fotbalové výroky roku

Aytekin je známý vtipálek!Zdroj: Zdroj: DK

Od roku 2006 oceňuje Německý fotbalový svaz také fotbalový výrok roku. Letos jsou ve finále rozhodčí Deniz Aytekin (na snímku pro náš web ze zdroje DK) a fanoušci SC Freiburg. Aytekin z TSV Altenberg byl navržen za výrok o hráči Bayernu Jamalu Musialovi: Když zatáhne a udělá na tebe na osmdesáti metrech 60 až 70 metrů, začneš přemýšlet o svém životě jinak. Fandové Freiburgu se prosadili transparentem ke skončení kariéry útočníka Nilse Petersena: „Nikdo není větší než klub. Ty jsi ale tomu byl zatraceně blízko…“ Gala k německé fotbalové kulturní ceně bude příští pátek v Norimberku. Do kategorie výroků bylo přihlášeno kolem 160 citátů.

Každý doušek stojí jmění

Za sedmičkovou láhev whisky The Macallan 1926 Fine and Rare už jednou - na podzim 2019 - bylo zaplaceno na 1,5 milionu liber. Druhou - The Macallan 1926 Adami - vydraží 18. listopadu auční dům Sotheby's, který oznámil její cenu na 750 000 až milion liber.

Touto whisky bylo v roce 1986 ze sudu naplněno 40 láhví. Čtrnáct nese etiketu Fine and Rare, dvanáct dalších nálepku vytvořenou italským malířem Valeriem Adami v roce 1993.

Pro srovnání s jinou láhví whisky z roku 1926 byl z té nabízené v aukci odebrán jeden mililitr nápoje, uvádí DK.

21 000 patronů zalesňování

U tiskárny OÖN poroste strom.Zdroj: Zdroj: OÖN

Za šest týdnů akce Náš les v lineckém deníku OÖN zájem roste - do pátku už bylo aktivováno 21 100 stromových patronátů. Ve vizi akce je přispět ke klimatické bilanci Horních Rakous vypěstovat v této zemi 100 000 stromků. Do akce se zapojili také Stefanie Huberová, předsedkyně představenstva Sparkasse OÖ, a Gino Cuturi, ředitel Medienhausu Wimmer. Na snímku našeho webu ze zdroje OÖN vysazují spojenými silami stromek u tiskového centra OÖN v Paschingu. Podrobnosti k akci na nachrichten.at/wald.

Ukázal se ke Dnu lenochodů

Měl svůj den, a lenivci prý s ním…Zdroj: Zdroj: DK

Český kalendář výročí má na 20. října Světový den statistiky, Světový den proti osteoporóze, Den stromů a Mezinárodní den kuchařů, ale za humny je to i Světový den lenosti. Založila jej organizace Aiunau v roce 2010 a mířila tím prý hlavně na lenochody.

Jejich rodinka dvouprstých v ptačinci zoo Schönbrunn se rozrostla. Nejnovější mládě se dlouho skrývalo v srsti maminky, ale lze je už dobře pozorovat, ujišťuje ve Volkstimme zoologická vedoucí zahrady Simone Haderthauerová. Dodává, že ještě nejsou ohroženým druhem, ale jejich životní prostor se zmenšuje pokračujícím mýcením deštných pralesů…

Hasiči vybíhali skokanský můstek

Stovky dvojčlenných týmů hasičů z celého Německa dnes závodily v historicky prvním běhu do více než 1000 schodů na můstek skoků na lyžích v Oberstdorfu - v plných ochranných oděvech, tedy i s rukavicemi, helmami a dýchacími přístroji, celkově tedy se zátěží asi 20 kilogramů… Soutěž organizoval Stefan Matheis. Přijeli i hasiči z Lucemburska, Švýcarska, Rakouska a Maďarska. Ke zdolání výškového rozdílu 162 metrů potřebovaly týmy 15 až 30 minut. V poledne byl nejlepší dosažený čas kolem 10 minut.

Vysypali starostovi na stůl zem

Demonstranti - 50letá žena a 35letý muž - vysypali na stůl starosty Königsbrunnu, předměstí Augsburgu, pytel zeminy na protest proti zrušení jednoho záhonu ve městě. Úřední soud jim za toto porušení domovní svobody uložil pokuty až 1800 eur. Dva další obžalovaní, kteří v době skutku byli nezletilí, musejí vykonat po 32 hodinách pomocných prací. Rozsudek je pravomocný, napsal DK.