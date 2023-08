Don Cossack Choir Serge Jaroffa byl mužský sbor exilových kozáků, který v roce 1921 založil Sergej Jarov po útěku z Ruska v tureckém zajetí.

Kozáci odpočinku neznají. | Foto: Zdroj: OÖN

V roce 1923 se dostal na dva roky do Bulharska a odtud na pozvání do Vídně. Před blížící se válkou poslechli varování a díky vztahům s berlínskou koncertní agenturou vycestovali do Ameriky. Tam se sbor usadil a jeho členové dostali občanství. Byli nejspíš nejznámějším sborem na světě v letech 1921-79. Svůj poslední koncert odřídil Sergej Jarov 20. března 1979. Po 12leté přestávce je sbor znovu slyšet v největších sálech a katedrálách Evropy, teď už pod vedením Wanji Hlibky, bývalého nejmladšího sólisty Sergeje Jarova. Ročně odzpívají přes 250 koncertů.

Nadcházející pátek od 19.30 budou hostovat ve Farním kostele na Kostelním náměstí v Bad Zellu. Vstupenky v předprodeji stojí 20 eur. V sobotu vystoupí od 19.30 v kostele v Kilbu, v neděli od 15 hodin v Mönchhofu atd. První přestávku budou mít až 28.-29. září.

Vídeňská policie redukuje noční provoz

Víc než polovina policejních inspekcí ve Vídni má omezit služby v noci, napsal Volksblatt. Veřejnosti má mít otevřeno jen 29 z 81 inspekcí, v plném rozsahu dosavadní neuralgické body Hlavní nádraží a Nádraží Praterstern. Personálně obsazeny budou i všechny další, ale nebudou vyřizovat podání občanů. Krok je jedním z opatření ke zmenšování přesčasových hodin. Každý policista jich údajně vykazuje v průměru 35 za měsíc.

Kibice u karet se pokusil zavraždit

Ode dneška stojí před soudem v Linci 36letý muž, který opakovaně přejížděl v SUV 50letého známého, který mu jako kibic 9. února při karetní hře s hospodským ve Schwerbergu vytkl údajně špatnou hru.

Pak se oba v podnapilosti napadli vzájemně a šenkýř je z hospody vyhodil. Obviněný sedl do dvoutunového SUV a čekal, až na vozovku vkročí jím zneuctěný 50letý karbaník. Pak podle obžaloby na něho třikrát autem najel s voláním, že ho zabije, přičemž při každém útoku zrychloval - podle znalce byla kolizní rychlost 25, 40 a 50 km/h, napsal Volksblatt. Poškozený utrpěl zlomeniny a podlitiny. Rozsudek se očekává dnes.

Zase příliš teplé léto

Jako 27. léto za sebou bylo to letošní v Německu opět příliš teplé, píše DK. S průměrnou teplotou 18,6 stupně bylo o 2,3 stupně teplejší než v období 1961-90. Podle předběžné bilance bylo Bavorsko se 623 hodinami slunečního svitu druhé po Bádensku-Württembersku (636).

Zamotaná vražda

Po nalezení mrtvé 23leté ženy z Eppingenu s četnými bodnými ranami v zaparkovaném autě vyšetřovatelé netušili, jak se jim případ zamotá. Jak popsal DK, oběť nebyla tím, za koho ji měli. Ukázalo se, že jistá, nyní 24letá paní, chtěla prostřednictvím svého známého nechat usmrtit svou dvojnici, předstírat, že je onou mrtvou, a po rodinných hádkách kolem vztahu s bývalým přítelem začít nový život. Teď jsou oba kumpáni obžalováni v Ingolstadtu ze společné vraždy.

Začátkem loňského srpna začala Němka iráckého původu vyhledávat přes různé instagramové accounty mladé ženy, které jsou jí podobné. Své pozdější 23leté oběti, Alžířance, slibovala zdarma péči ve svém kosmetickém studiu, jestliže mu dotyčná bude dělat reklamu na instagramu. Ke sjednané schůzce ji vyzvedla obviněná se spoluobžalovaným. Na cestě do Ingolstadtu vylákali v lese pod záminkou z auta, srazili ji a usmrtili 56 bodnými ranami nožem. Pak odstavili auto s její mrtvolou ve městě, kde je později našli.

Od sousedů: Když rostou, tak pořádně

Rodina a policie pokládali usmrcenou Alžířanku nejprve omylem za nyní podezřelou německou Iránčanku. Teprve při pitvě zapochybovali o její identitě. Žena pokládaná za mrtvou a její známý Kosovan byli zatčeni. Obžaloba se opírá o údaje více než 190 svědků, četné stopy DNA a obsah různých chatů.

Plánoval vraždu kritika režimu

Protože plánoval zavraždění v bavorském exilu žijícího čečenského kritika režimu Mochmada Abdurachmanowa, má jí v Německu žijící ruský občan Valid D. na deset let do vězení. Rozsudek vyhlásil ve čtvrtek po 63 jednacích dnech mnichovský vrchní soud. Odsouzený měl čin připravovat na zakázku od bratrance čečenského vládce Ramzana Kadyrova, stoupence Putina. Rozkaz k vraždě podle soudu dostal mezi březnem a červnem 2020. Obstaral střelnou zbraň s tlumičem včetně munice a pověřil dalšího muže provedením činu. Ten však "zklamal" a oběť varoval… Společně obhlíželi v prosinci téhož roku prostředí zamýšlené oběti ve Schwabmünchenu (okr. Augsburg). Vražda byla podle předsedy senátu připravována "s vědomím, souhlasem a ze zájmu" Kadyrova. "Umlčena měla být nejen oběť vraždy, ale také její bratr žijící ve Švédsku a provozující tam YouTube kanál kritizující Kadyrova, " řekl soudce.