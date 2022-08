Jejím centrem bude areál meggenhofenské fary. Vozy se sem začnou sjíždět v pátek od 15 hodin. V sobotu v 9.31 vyjede 120 aut na asi stokilometrovou "chuťovou tour" do Rüstorfu ke vzorovému dvoru rodiny Hütthalerových, která osm let pracuje na vizi statku dbajícímu na kvalitu produktu stejně jako na dobro zvířat, píše Volksblatt.

Od sousedů: Postavil si motor ze dřeva

Odtud zamíří do skanzenu Stehrerhof v Neukirchenu/Vöckla, odkud se vrátí po 15. hodině do Meggenhofenu. Tam bude v 18 hodin vyhlášení vítězů a zvláštní výstava tuctů stoletých Jaguar Automobile. Prezentována bude i stoletá historie motocyklů. V neděli po deváté hodině rallye skončí bohoslužbou, budíčkem a žehnáním automobilů.

Čistý výnos akce půjde na rehabilitační středisko Assista Synapse v Gallspachu k pořízení cvičebních zařízení.

Pomoc přes hranice

V prvním pololetí tohoto roku byli lékaři salcburské záchranky v sanitkách nebo vrtulnících 52krát v nasazení v sousedním Bavorsku a naopak jejich kolegové vyjížděli 29krát do Solnohradska. Zaskakovali například i za lékaře sousední země, kteří právě ošetřovali pacienty a nebyli k dispozici k dalšímu zásahu. Práce byla koordinována v Salcburku Červeným křížem, v okresech Traunstein a Berchtesgaden záchrannou centrálou v Traunsteinu. Salcburské vozy a týmy opečovaly do pololetí 30krát bavorské pacienty, naopak bavorské na Solnohradsku 49krát. Jízdy byly často i spontánní, třeba k nehodám, o kterých se osádky dozvěděly za jízdy od veřejnosti.

Slavnost věřících na Javoru

Dva roky bylo na vrcholu Javoru (1456 m) kvůli pandémii ticho. V neděli 21. srpna sem zase zamíří tisíce poutníků na mši, napsala PNP. Ta je nejstarší horskou v Bavorském lese.

První zdejší kaple byla po konci první války zničena a s ní zmizela i oblíbená slavnost. Po zřízení nového svatostánku v roce 1957 se od roku 1965 vrátila v plné slávě. Po 50 letech ji tehdy světil javorský farář Josef Kufner s tisícovkami lidí. V roce 2015 byla kaple generálně sanována a poprvé dozbrojena zvonem. Je zasvěcena Matce Boží, vedle ní je uctíván i sv. Bartoloměj.

Mše na Javoru.Zdroj: Deník/PNP

V neděli pozdraví návštěvníky mše od 9 hodin na horní stanici lanovky kapela "Tittlinger Tanzbodnmusi". Ve stejný čas se setkají u Hofbauerova kříže na patě Javoru poutníci k prosební cestě s modlitbami ke mši po severním svahu hory. Všichni účastníci vyrazí s prapory v 10.15 k průvodu od horní stanice lanovky ke kapli, kde v 10.30 začne mše. Povede ji Bogdan Bogdanowski, farář v Bavorské Železné Rudě. Po obřadu asi ve 14 hodin bude hrát v Eisensteiner Hütte kapela "Tittlinger Tanzbodenmusi".

Letiště najímají brigádníky

Po chaosu s kufry a výpadky letů povolila německá vláda letecké branži přivést si do země 2000 lidí z Turecka jako výpomoc, napsal Donaukurier. Jejich potřebu ale ohlásila jen letiště Mnichov a Norimberk. Dohromady očekávají 60-65 lidí. Do Mnichova má přijít asi 45 brigádníků, do Norimberka 15-20. Tam mají eventuálně také letouny uklízet, nástupní plat je 12,50 eura na hodinu. Podle mluvčí Corinny Bornové mají především ukládat zavazadla na posuvný pás a převzít některé úkoly vnitřní služby, ale nebudou pracovat přímo "na letadlech".

Při očekávaném nárůstu dopravy hledá letištní dceřiná společnost Aeroground další stálé pracovníků. Musejí zvládat těžkou fyzickou práci na směny a prokázat základní znalosti němčiny. Nástupní odměna pro pozemní personál je 14,38 eura na hodinu plus příplatky, vánoční mzda a příspěvek na jízdné. Zájemce nabírá personální kancelář v Turecku a do 6. listopadu mají Bavorsko zase opustit.

Letecký uzel Frankfurt výpomoc v Turecku nehledá, protože nabídnuté síly prý nemají očekávanou kvalifikaci. Chybějí jim zkušenosti z letišť a znalost němčiny. Od začátku roku uzel přijal přes 1000 lidí, které nasadí postupně podle potřeby funkcí.

"Atletická" nezdvořilost

Během mistrovství Evropy v atletice v Mnichově měl 19letý agent berlínské bezpečnostní služby nasazený k šampionátu ukázat v úterý večer členům izraelské výpravy hitlerovský pozdrav, napsal Donaukurier. Byl na místě zatčen očitým svědkem incidentu. Podle policie byli funkcionáři a sportovci z Izraele právě v olympijském parku na návštěvě památníku na teroristický útok na sportovce Izraele při OH 1972. Delegace urážlivé gesto nezaregistrovala. Mladík je obviněn a stíhán na svobodě. Byl vyloučen ze všech dalších akcí mistrovství Evropy.

Doplul

O pokusu rakouského jachtaře Norberta Sedlacka (60) sólově obeplout za 200 dnů všech oceány, 34 000 námořních mil, náš web už psal. Z Německa nyní přišla zpráva, že svůj už čtvrtý pokus přerušil. "Jeho tým sdělil, že se srazil s neznámým objektem v moři. Při tom se mu zlomilo upevnění kormidla…

Jašinova trofej německému golmanovi?

Francouzský časopis «France Football» uctívá každým rokem nejlepšího brankáře Jašinovou trofejí. Golman Eintrachtu Frankfurt Kevin Trapp měl svou letošní nominaci nejprve za vtip, pak řekl, že je to něco jako ohlas toho, co dokázali jako klub. Ocenění má být předáno 17. října.

Vypreparované nedoručené zásilky.Zdroj: Deník/PNP

Doručovatelé vybírali zásilky

V okrese Amstetten kradli dva maďarští doručovatelé věci z balíků. Co nepotřebovali, vyhazovali do lesa nebo do kukuřice. Přišlo se na to, když v lese v Oed-Öhlingu našel svědek 9. srpna roztrhané balíky. Dva dotyční pracovníci pak byli vypátráni. 32letý doručovatel otevíral zásilky, které měl doručit, dva týdny. Co se mu hodilo, nechal si, ostatní vyhodil, řekl při výslechu. 33letý doznal, že zpronevěřil tři balíky, které zapsal do protokolu jako doručené. U něho doma bylo nalezeno množství odcizených předmětů jako oděvů, sportovního artiklu a parfémů. "Asi 60 věcí ještě nemohlo být přiřazeno žádnému poškozenému," uvedla dolnorakouská policie. Balíčky měly být doručeny v obcích Aschbach, Oed-Öhling a Amstetten-Mauer.