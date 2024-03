Ženy poznal pár minut předtím. Mladší napadl, aby ji znásilnil, a další turistku, která jí přišla na pomoc, shodil do strže. Poté znásilňoval první napadenou… Když byl překvapen kolemjdoucími, zatlačil oběť rovněž ze svahu. Z rokle musely být obě ženy vyzdviženy vrtulníkem, policie pachatele zadržela.

Zase v tísni na Grossglockneru

Dva české alpinisty ve věku 17 a 53 let v noci na sobotu zachránila horská služba. Při sestupu za těžkých podmínek ztratili orientaci a v oblasti Meletzkigrat si už netroufli jít dál. Zvolili tísňové zavolání na záchranáře v Kalsu.

Muže bez genitálií stabilizovali

Před dvěma týdny našli záchranáři v noci v Herne v Porúří v domě 66letého muže bez odděleného pohlavního údu. Složky byly upozorněny na stav vytrvalým vytím jeho psa. Policie založila skupinu k objasnění vražd, ale bližší informace nejsou k dispozici. Ani úd, ani nástroj činu nebyly v míst nalezeny, stav zraněného se zlepšil.

Selfie první výstavou na Pöstlingbergu

Sebeportréty potkáváme na každém rohu. Teď je jim věnována první letošní výstava fotogalerie Hartlauer na Pöstlingbergu v Linci s názvem "Ty. a já", která začne 28. dubna v objektu pod kostelem a bude otevřena vždy od pátku do neděle a o svátcích vždy od 11 do 19 hodin. Staví proti sobě portréty a sebeportréty.

Dvojportrétem "Same but different" (Stejný, ale jiný) bude na výstavě zastoupena jako vítězka kategorie učňů Lea Habichlerová z Horních Rakous.

Selfie je móda.Zdroj: Zdroj: DK

Napadl nožem rodiče

V noci na pátek napadl během hádky ve štýrském Feldbachu podnapilý 18letý Ukrajinec, který si před půlnocí přivedl do bytu rodičů přítelkyni, nožem otce a těžce ho zranil. 38letá matka, která vešla mezi ně, utrpěla zranění na pažích. Ta alarmovala záchranné složky a podnapilého útočníka, který po bodání byt opustil, zadržela policie. Odpor nekladl.

Přišel na svět bez nohou a žije

Dnes je bývalému závodníkovi Manfredu Huber-Perez Morenovi šestapadesát. Je zakladatelem autodílny, majitelem statku a kde se objeví se svým zeleným Porsche 911, rok výroby 1969, tam na něho sotvakdo zapomene. Doma je aktuálně v Ainringu.

"Někam se dostat, má plné ruce práce," píše o něm Donaukurier. "Jsou mu zároveň náhradou za nohy… Přijal svůj osud a dokazuje, čeho jsou lidé schopni přes tělesná omezení. Auta byla od mládí jeho vášní. Už jako dítě šrouboval na zahradě rodičů všechny možné pojízdné podsady. Restauroval svůj první oldtimer, gogomobil TS 250 Coupe z roku 1953. Své první auto, Ford Escort, postavil s oprávněním užívání lidmi s omezením a absolvoval s ním první řidičák.

Opravuje auta bez nohou.Zdroj: Zdroj: DK

„Protože muselo mít automatiku, přidal jsem na volant páčku z motocyklu k přidávání plynu a propojil ji s brzdou. Mohl jsem rukama obsluhovat obojí," popisuje.

Po školní docházce absolvoval vzdělání v technickém kreslení a v jemné mechanice, ve druhé větvi získal titul mistra pro historické automobily.

Od sousedů: Třicátý "Oskar" rakouského kuchaře

Po dvouletém kutění v garáži rodičů pokračoval ve vlastní dílně v opuštěném kravíně bez topení a s latrínou. Roku 2001 si koupil z vlastních vydělaných peněz v sousední obci Ainring pozemek a postavil tam pro svůj Oldiegarage GmbH novou budovu. Se svou ženou Aurorou vybudovali firmu, a i když už pár let netvoří pár, pracují v ní stále přátelsky bok po boku.

Specializoval se na oldtimery Porsche a Mercedes/8. Mnoho let jezdil závody do vrchu, projížďky organizuje i dnes pro své zákazníky. Tři roky restauroval pro Bernda Sailera z pivovarnické rodiny z Traunsteinu historický 18tunový chladící vůz, který teď stojí v pivní zahradě „Münchner Kindl“, vyzbrojený topením v podlaze. Nabízí pro oslavy až 50 lidem. Čtyři roky renovoval a modernizoval Niggerlhof v St. Radegundu, kde dnes žije s novou partnerkou Gitti.

Na ilustračním snímku pro web mění pneumatiky pro TÜV ve své oldiegaráži. Zdroj: DK