V roce 2012 muž manželku poprvé fyzicky napadl, protože začala mluvit o rozvodu, když ve dvě noci nepřišel domů. Bil ji a škrtil, napadal i dvě dcerky. "Jsem milující táta," tvrdil u soudu. Vztah otce a dětí prý rozbila manželka…

Časem muž propadl hráčské závislosti. Dcery vypověděly, že je nechával často čekat dvě hodiny v autě a šel do herny k automatům.

V roce 2019 dosáhla 42letá žena rozvodu, což muž ale neakceptoval. Vystěhoval se ze společného bytu až po měsících, když mu žena našla ubytování. Neustále rodinu sledoval, pozoroval je, když opouštěli dům. Bývalá manželka se pokoušela o jeho setkání s ní a dcerami v kavárně za přítomnosti sociální pracovnice, ale při druhé návštěvě začala jedna z děvčat plakat a děti se vyjádřily, že už tátu nechtějí vídat.

6. ledna si žena vyšla na procházku s novým partnerem a sledující "bývalý" je zpustle urážel. Než alarmovaná policie přijela, byl muž pryč. Po telefonu mu uložili zákaz přibližování a předběžně i držení zbraně.

Od sousedů: Rakousku přibývají občané. S filharmoniky vystoupí i děvčata

To ho podle obžaloby tak rozhněvalo, že jel domů pro nůž s ostřím dlouhým jedenáct centimetrů a vydal se na adresu bývalé manželky, která už domů přicházela sama - doprovod policie a nového přítele odmítla. Zavolala linku pomoci v tísni, ale hovor tam nevzali vážně a telefon položili. Exmanžel ji pak jedenáctkrát bodl, z toho pětkrát do břicha… Po druhém bodnutí upadla. Uviděla blízko kolemjdoucí a volala o pomoc. "Mne jen napadlo, že na mne přece čekají děti," uvedla s pláčem. Už jen slyšela, jak útočník turecky řekl "verrecke", chcípni…

Šokovaní svědkové zabránili dalšímu útoku a alarmovali policii a záchranku. Náhodně přítomný lékař poskytl zraněné první pomoc. Ztratila víc než půldruhého litru krve… Měsíc ležela v nemocnici, ještě ji čekají další operace, stále není schopna pracovat.

Obžalovaný tvrdil, že chtěl bývalou manželku jen postrašit. Chtěl prý s ní jen mluvit o návštěvách a dětech, ona mu ale řekla, že je už nikdy neuvidí. Na počet ran si prý už nepamatuje, mohly být tak čtyři. Chtěl ji jimi vychovat, poučit ji, že takhle by se neměla chovat… Na otázku, proč po dvacetiletém pobytu v Rakousku nezavolal záchranku, uvedl, že neznal číslo. Když se ho přísedící ptala, jestli uznává právo ženy se nechat rozvést, jasně prohlásil, že ne.

Rozsudek není pravomocný.

Světlo míru na cestě do světa

Slovy „Hello Father, am Sarah from Austria, please give me the light of peace“ se 12letá Sarah Noska z Altenbergu u Lince obrátila v jeskyni narození Krista v Betlémě na pátera Anasthasia, a pak společně zapálili svíčku. Její plamínek se teď vydá na cestu půlí světa.

"Dívenku z Mühlviertlu čeká do Vánoc několik vystoupení s věčným světlem, třeba při slavnosti Světla v tmách, při setkání se zemskou vládou a při adventní slavnosti 100 000 světel. Vrcholem má být předání světla papeži Františkovi 14. prosince v Římě," napsaly OÖN.

Stromek před každým obchodem?

Městský marketing Osterhofenu se chce postarat o sváteční atmosféru a dobrou předvánoční náladu zákazníků, píše PNP. Na rozdíl od řady bavorských měst Osterhofen rozsvítí úsporné lampy LED jako vždy a v dekoraci vymyslel něco nového. Referent marketingu Benjamin Alber obeslal všechny obchodníky s výzvou k postavení vánočních stromků sponzorovaných marketingem. Ten je dodá včetně stojánků zdarma a obchodníci si je mohou ozdobit podle svých přání a představ. "Jejich kreativitě se žádné meze nekladou," říká Alber v deníku.

Od sousedů: Radnici a hasičárně přitopí. A v Linci mají živý vánoční strom

Náklady na asi dvoumetrové jedličky a stojánky, 40 - 50 eur za strom, přebírá městský marketing. Zájemci se mohou přihlásit do pátku 18. listopadu.

"Starosti o bezpečnost u prodejen Alber nemá. Kdyby mělo být na některých cestách před obchody ,úzko´, mohou být stromy na straně chodců trochu přiříznuty, aby mohly projet i kočárky nebo rolátory. Nevěří, že by se stromky mohly stát obětí vandalů," píše pasovský deník.

Málo řidičů autobusů

Podle zemského svazu podnikatelů chybí v Bavorsku kolem 2000 řidičů a řidiček autobusů. Firmy usilovně hledají personál. V celé SRN chybí podle spolkového svazu branži více než 5000 řidičů. "Plánovanou úpravou dopravy by se tento počet mohl do roku 2030 zvýšit na asi 76 000. Autobusy nasazované náhradou vlakových spojů nejsou započítávány," uvedla PNP.

Plch zahradní je zvířetem roku

«Zorro» (podle výrazného tmavého pruhu po stranách hlavy) ukazuje, že vymírání druhů se nezastavuje ani před našimi domovními dveřmi, napsal Donaukurier k vyhlášení plcha zahradního (Eliomys quercinus) zvířetem roku 2023 německou nadací divokých zvířat. "Hlodavec velký asi jako pěst je v Německu na červené listině silně ohroženým druhem. Býval doma v mnoha středohořích, ale dnes se vyskytuje jen v Harzu, v Černém lese a v Bavorsku. V Evropě se jeho životní prostor za posledních 30 let zmenšil na polovinu působením intenzivního lesního hospodářství, vymíráním hmyzu a nasazením krysího jedu a pesticidů," píše DK a dodává, že v noci aktivní lezec v zimě spí, přičemž teplota jeho těla klesá až na mínus jeden stupeň.

V Rakousku stavěli o překot

Loni bylo v Rakousku postaveno 7,9 bytu na 1000 obyvatel, celkem 71 163, píší OÖN. To bylo nejvíc od začátku osmdesátých let, o pět procent (o 3200) víc než v předchozích dvou rocích.

Nejvíc jich bylo dokončeno ve Vídni - 16 528 (bez přístaveb), pak v Horních Rakousích 13 267, v Dolních Rakousích 11 863.

Vyhlásili řezníky roku

Čtenáři magazínu Falstaff hlasovali o nejoblíbenější řezníky jednotlivých rakouských zemí. V Horních Rakousích se jím stal Josef Gruber z Traukirchenu. Na snímku je i jeho tým zaměstnanců.

Od sousedů: Čtyři mrtví z jedné rodiny v malém městě