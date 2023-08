Činu podle něho předcházel "docela normální rodinný svár". Chtěl si u rozvážkové služby objednat něco k jídlu, matce se to ale nelíbilo a začala ho urážet. "Vzal jsem nůž a zkrátka jsem bodl… Nechtěl jsem ji ale zabít, jen poranit." Obhájce vysvětloval, že se jeho klient z důvodu urážek dostal "do ráže", ale "kdybych chtěl někoho zabít, bodnu ho do srdce, ne třikrát do zad…" Podle obžaloby způsobil matce jedenáct centimetrů hlubokou ránu ve vazu, nůž přetnul tepnu a otevřel hrudní dutinu. Dvě další bodnutí šla do krku a do ramena. Poté šel k sousedům a řekl jim, že jeho matka potřebuje pomoc. Ti kolem 21. hodiny vyrozuměli zásahové složky. Policisté našli v bytě zraněnou a začali s oživováním. Záchranáři ji dopravili do nemocnice, ale žena vykrvácela. Syn byl zatčen.