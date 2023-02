Jakkoliv je dráha rájem dětí, větší část jejích návštěvníků je plnoletých - roku 2018 jich bylo 58 procent z celkových 137 586. Dráha je jediným podnikem Linz AG, který vydělává - ročně 50 000 až 70 000 eur. I proto vstupné letos nebylo zvýšeno, děti zaplatí 3,30 eura, dospělí 5,50. Na snímku je s vláčkem ředitelka dráhy Barbara Kaiser-Anzingerová. Zdroj: OÖN

Nekoupíte milion podrážek?

Ve skladu v Creußenu u Bayreuthu leží nepoužité podrážky z nadprodukce více výrobců, také Salamander, Adidas nebo Puma. Podnikatel Harald Prokscha z Hofu (iniciativa „WeiterGebenOrg“), který je "hlídá" po odchodu posledního majitele, hledá někoho, komu by se hodily - je mu líto je nechat zlikvidovat… Má jich být asi milion!

Jsou k mání…Zdroj: Zdroj: Donaukurier

"Máme ještě asi čtyři týdny čas, pak musí všechny pryč, do skladu přijde nový majitel," říká Prokscha. Prý už se mu ozvali rakouský obchodník a umělci, kteří by chtěli podrážky užít pro upcycling projekty. Ptalo se u nich také družstvo z Paraguaye, které by podrážky užilo k výrobě nové obuvi. Náklady přepravy z Horního Francka na jiný kontinent by byly ale enormní… Dovede si představit, že by si podrážky prohlédl nějaký evropský švec, jestli by se mu některé nehodily.

"Je to asi sto tun podrážek z výroby, ale starých třeba už deset let, uložených v boxech, kartonech a pytlích," uvádí podnikatel, který v Hofu provozuje webové stránky "weitergeben.org" k dalšímu užívání hlavně vyřazeného kancelářského a školního nábytku. Velký zájem má prý také východní Evropa.

K původu tak obrovského množství shromážděných podrážek má teorii - že si je objednala firma s obchodním modelem nákupu nadprodukce velkého výrobce a dál ji rozprodávat…

Vycpávají zvířátka pro doma

Firma MemoryPets v Bochumi preparuje uhynulá domácí zvířata - psíky, křečky, perské kočky, andulky, čivavy, králíky nebo kanárky, aby byli dál majitelům uchováni ke vzpomínce a pomazlení v co nejpůvodnější podobě.

Jak to probíhá? Tělíčka přicházejí do Bochumi hluboce zmražená v extrémně izolovaných boxech s chladicími agregáty, nebo jsou preparátorkám Jennifer Dörkové a Lauře Eberhardové osobně předána, což bývá častěji.

Preparátorky MemoryPets Jennifer Dörková (vlevo) a Laura Eberhardová. Zdroj: DonaukurierZdroj: Zdroj: Donaukurier

«Chápeme se také trochu jako pohřební služba a snažíme se o smuteční doprovod na poslední cestě," říká Dörková (44), která preparuje už 20 let, dříve často také zvěřinu. A je rozdíl preparovat domácí zvíře s velkou pečlivostí a pietou pro truchlící majitele, nebo zpracovávat střeleného srnce na loveckou trofej, vypráví.

Obě ženy absolvovaly tříleté vzdělání státně přezkoušených preparačních asistentek. MemoryPets je dnes v celém Německu jediný, který preparuje výlučně domácí zvířata.

V prvním kroku je stažena kůže. "To je jako by mu byla svlečena bunda," popisuje Dörková. Tělo je umístěno do pozice sedícího, ležícího nebo stojícího podle přání majitele a k zafixování zmraženo. Preparátorky později pořídí odlitek vnější formy a vnitřek vyplní tvrdnoucí pěnou, na přání případně i popelem z kremace zvířete. Přes tento produkt je přetažena kůže.

Pokračuje modelování, umístění skleněných očí, "make-up" tváře barvou, airbrushem, skalpelem, pinzetami. "Všechna zířata mají vlastní osobnost, která se odráží ve výrazu a držení těla," popisuje Eberhardová (32). "Důležité jsou fotografie živého zvířete jako předloha, kde přesně jsou vrásky ve tváři, jak velké jsou oči, jak vypadají jejich koutky - všechno to jsou subtilní detaily, které bereme v úvahu. Jako u portrétu…"

Ve svazu německých preparátorů zvířat je organizováno asi 450 lidí, z nichž na 250 je z oboru biologie.

A kdo jsou zákazníci? Prý průřezem společnosti. Mnozí chtějí i otisky tlapek, taštičku s kostmi, zuby nebo drápy na památku, říká Eberhardová. Nedávno od nich chtěli polštářek ve formě srdíčka z kůže zvířete…

Renata Cwielong-Bienieková (41) z Dortmundu přivezla do Bochumi minulé léto svou fenku jorkšíra. "Nemohla jsem se od ní rozloučit, jednoduše ji hodit do země nebo nechat spálit. Chtěla jsem ji mít dál u sebe." Na preparovanou čekala dva měsíce. Investice 1200 eur, expresní servis… Její Luca teď stojí na poličce v jejím obýváku. «Mockrát mi ještě vytrysknou slzy. Pak ji pohladím, to mi dělá dobře," uvedla.

Vzhledem k velkému zájmu trvá dnes zpravidla skoro rok, než je kopie domácího zvířete hotova, a má svou cenu - v průměru stojí kočka asi 900 eur, pes od tisícovky, ale může být i čtyřikrát až pětkrát dražší.

"Všechny zákazníky spojuje hluboká láska k jejich zvířatům. Kdo k nim nemá obzvlášť úzký vztah, nenechá je preparovat," shrnuje Eberhardová a dodává: "Smrti milovaného domácího zvířete se nedá zabránit. Co se s ním pak stane, má rozhodnout každý majitel sám…"