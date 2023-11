Letiště bylo okamžitě uzavřeno, oba terminály vyklizeny, všichni cestující byli z letadel vyvedeni a dopraveni do nedalekého letištního hotelu. Dotčeno bylo asi 3200 lidí, uvedl večer mluvčí policie.

Dnes brzy ráno informovalo letiště, že provoz bude kvůli vzetí rukojmí na neurčitý čas uzavřen. Policie poprosila lidi, aby zatím na letiště nejezdili. Na neděli bylo plánováno 139 odletů a 147 příletů s celkem asi 34 500 pasažéry. Už v sobotu večer bylo zrušeno deset odletů a 17 přilétajících letadel odkloněno na jiná letiště, do nedělních 11 hodin celkem 126 spojů.

"Hamburská policie celou noc s asi 35letým mužem vyjednávala v turečtině," citoval DK mluvčí Sandru Levgrünovou. Že se jednání protahovala, měla za velmi dobré znamení, že muž je přijal a chce s nimi mluvit. Podle informací Bildu chce letecky vycestovat do Turecka. Ani po více než dvanácti hodinách nepřišel žádný posun.

Držené děvčátko policie viděla a podle mluvčí se zdálo být fyzicky v pořádku. Dítě bylo slyšet i na pozadí rozhovorů policie s únoscem.

"Manželka únosce oznámila už předtím policii podezření na možné unesení dcery," pokračuje DK. Twitter spolkové policie před půlnocí napsal, že muž vede spor s její matkou o svěření do péče. Uvažuje se, že se dítěte zmocnil násilím. Levgrünová ráno informovala, že matka je aktuálně v blízkosti letiště.

Po více než 18hodinové válce nervů nabralo zajetí čtyřleté dívky na hamburském letišti šťatný konec, napsal dnes v 17.30 hodiny Donaukurier. "Policie zajala bez odporu ozbrojeného muže, který od soboty držel svou dceru v moci, v autě zaparkovaném vedle letadla Turkish Airlines. "Podezřelý s dcerou opustili vozidlo. Dítě se zdá nezraněno," uvedl list.

Kradl balíky s mobily

Bývalý 43letý rumunský doručovatel zásilek byl v pátek ve Vídni odsouzen za zpronevěru k odnětí svobody na 16 měsíců. Od začátku prosince do konce ledna zadržel spoustu poštovních balíků a ty, které pravděpodobně obsahovaly mobily, si vzal domů a telefony z nich prodal. Způsobil škodu celkem za 8700 eur.

K činům se přiznal - nemyslel to prý zle, ale měl doma těžkou situaci. Je připraven škodu nahradit, bude-li ji moci splácet ve splátkách.

Nepodmíněný trest dostal kvůli své trestní minulosti - jako 20letý byl doma odsouzen za zabití při ozbrojené loupeži na 20 let. Vícekrát byl trestán za podvody.

Z vězení vyšel v roce 2021 a přesídlil do Rakouska, aby si vybudoval lepší budoucnost, jak řekl. "V Rumunsku nedostanu kvůli trestnímu rejstříku žádnou práci. A když nějakou seženu, vydělám příliš málo," dal se slyšet. Doufá prý, že nebude vypovězen, chtěl by tu žít se svou snoubenkou a budoucí manželkou…

Rozsudek není pravomocný, obžalovaný neměl obhájce a vzal si čas na rozmyšlenou.

Horní Rakousy úrodné na výhry

Jak napsal Volksblatt, Horní Rakousy se zdají být úrodnou půdou pro výhry prvního pořadí lotta. Loni si sázkaři z této země odnesli dvanáct ze 42 "šestkových" výher, což bylo nejvíc v celém Rakousku, a série pokračuje - letos sázející z této země trefili rovněž dvanáct prvních pořadí, třetinu dosavadních vítězných tipů. Celkově vyhráli 23 862 478,10 eura, jeden ze sázejících sám 5,8 milionu.

Balon vánočních přání

Při tradičním startu balonu před poutním "ježíškovským" kostelem ve Steyru a při adventním trhu v zámku Wilhering o první adventní neděli 3. prosince budou vybírat pro lidi v nouzi v Horních Rakousích.

Vánoční přání stovek dětí dopraví Ježíškovi horkovzdušný balon. Lístky budou moci předat přímo na startu štýrskému Ježíškovi. Čistý výnos prodeje speciálních balonových psaní připadne podpůrné akci OÖN "Christkindl" a okamžité pomoci dětem.

Při adventním trhu na zámku Wilhering budou vybírat na lidi Horních Rakous, kteří se nezaviněně ocitli v nouzi. Od 8. do 10. prosince si tu budou moci návštěvníci dražit dobrovolnými dary celkem 500 vánočních hvězdiček. Celý výnos připadne ježíškovské akci OÖN.

Blíží se ski-bazar

Lyžařský klub ve Welsu upořádá 10.-11. listopadu po 36. ski-bazar. Ve veletržní hale 7 nabídne zájemcům 4000 většinou použitých věcí pro zimní sporty. Výnos připadne práci s mládeží.

Věci pro bazar - lyže, lyžařské boty, bundy atd. - budou na místě přijímány ve čtvrtek 9. listopadu od 11 do 19.30 a v pátek od 10 do 12.30. "Neprodejné věci organizátoři důsledně odmítají - nepořádáme žádný sběr odpadu," říká Hans Doppelbauer, bývalý předseda klubu. Ceny stanoví poradci klubu, který si z prodeje ponechá 20 % jako provizi. Věci, které zbudou, budou prodány dohromady obchodníkovi z Rumunska. Prodej bude v pátek 14.30-18 h, v sobotu od 9 do 13 h.