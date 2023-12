V úterý po ní pátrala desítka potápěčů. Do akce byli zapojeni i vodní záchranáři se člunem a sonarem. Psi našli stopu zmizelé vedoucí k řece v pondělí. Říčka se nachází v bezprostřední blízkosti bydliště rodiny. Dívku hledali už v neděli. Dům opustila pravděpodobně v pozdním odpoledni v nestřežený okamžik v noční košili.

Novinářkou roku je moskevská korespondentka

Ina Rucková je podle Medium Magazinu německou novinářkou roku. „Přes represálie úřadů a za nebezpečí, že bude ,odhalena´ jako nepřátelský agent, přináší neúnavně dojmy, pozadí a fakta, které nám umožňují realistický pohled na Putinovo Rusko, na zemi, která už nezná žádný svobodný tisk," odůvodnila volbu porota. Nedotované ocenění propůjčuje branže od roku 2004.

Ina Rucková měla práci v Rusku.Zdroj: Zdroj: DK

Dvanáct let za vraždu

V Bayreuthu odsoudili v pondělí 25letého muže za vraždu v bytovém společenství v Mainleuisu (okr. Kulmbach) k trestu 12 let vězení a povinnosti absolvovat protialkoholickou odvykací kúru. 41letá obyvatelka společenství dostala za pomoc k usmrcení dva a půl roku.

V únoru našla chodkyně na procházce v lese zle zřízenou mrtvolu. 48letý muž zemřel po hádce s dalšími spoluobyvateli kvůli penězům a ucpanému záchodu. Podle soudu ho napadl odsouzený a tělo dopravil do lesa. Tam pak muž zemřel na následky poranění. Odsouzenou dvojici měl k odnesení napadeného navést další obyvatel společenství, ale jeho vyšetřování bylo předběžně zastaveno pro neschopnost výslechu.

Snesli "okupanty" ze střechy

Zásahová jednotka policie přistoupila po týdnu obav z možné nebezpečnosti akce k vyklizení bývalé tiskárny Dondorf ve Frankfurtu.

Dnes brzy ráno zatkla osm mužů na střeše budovy, jeden z nich byl při zásahu zraněn. "Další pobyt na střeše v chladnu byl pro aktivisty rizikový," napsal DK. "K přezkoumání přiměřenosti" se policie rozhodla k vyklizení. Předcházející výzvu Goetheho univerzity k dobrovolnému opuštění místa aktivisté odmítli.

Od sousedů: Sjel na saních z Marmolaty

Během noci byli zatčeni další dva lidé, kteří věšeli na lana ke střeše batohy s potravinami - policie to vyhodnotila jako pomoc k porušení domovní svobody. Aktivisté předím kritizovali, že policie brání jejich přístupu k jídlu a nápojům. Ta prohlásila, že aktivisté mohou bezpečně slézt do nitra budovy, kde by jídlo a pití dostali.

Aktivisté požadují uchování budovy jako průmyslové a kulturní památky. Má být ale stržena, aby místo ní byl postaven Institut Maxe Plancka pro empirickou estetiku. Naposledy v ní sídlil institut pedagogiky umění Goetheho univerzity.

Okupanti na cizí střeše.Zdroj: Zdroj: DK

Pustili na Vánoce 670 vězňů

Více než 670 vězňů v Německu vyšlo předčasně z trestu a může tak slavit Vánoce doma, píše DK. Letos z této amnestie pofituje mnohem méně lidí, ve více spolkových zemích jich proti loňsku ubylo.

"Amnestie se týká lidí, kteří by tak jako tak kolem změny letopočtu vězení opustili. Jsou ale i takoví, kteří propuštění odmítli a Vánoce raději stráví za mřížemi," píše DK. Čtyři takoví jsou v Dolním Sasku.

Od sousedů: Doživotí za vraždu čtyřletého

Nejvíc předčasně propuštěných je stejně jako loni v Bádensku-Württembersku, kde z vězení vyšlo už v polovině listopadu asi 200 mužů a žen. V Berlíně jich je 90, v Brandenbursku 29. V Sasku zatím pustili 19 odsouzených, další prý mohou do Vánoc ještě doufat. V Bavorsku principiálně neamnestují koncem roku nikoho, Durynsko oznámí svá čísla až po Novém roce.

Předčasně mohou být propuštěni jen ti, kteří se ve věznicích neprojevili negativně a nejsou odsouzeni k víceletým trestům. Loni šlo domů předčasně více než tisíc odsouzených.

Kříže na úřadech mohou viset dál

Spolkový správní soud dnes odmítl žalobu Společnosti pro duchovní svobodu na výnos bavorského premiéra Markuse Södera z roku 2018, že v každé státní budově v Bavorsku musí viset kříž.

Uzavřel, že kříže nezraňují právo jiných společností na jejich svobodu víry. Nejsou ani porušením ústavního zákona proti diskriminaci kvůli víře. Nemusejí být proto sneseny.

Správní soud sice viděl v případu přestupek proti povinnosti státní neutrality, ale kříže jsou podle něho obecně pasivními symboly bez misionářských a indoktrinačních účinků.

Kritizovaný předpis říká, že ve vstupních prostorech každé služební budovy je jako výraz historického a kulturního ražení Bavorska umístěn dobře viditelný kříž.