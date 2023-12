V dějišti oslav začala Klammerova závodní dráha v roce 1971 vítězstvím ve sjezdu Evropského poháru. 5. února 1976 v Innsbrucku při OH se od 22letého mladíka očekávalo vítězství, když rok předtím vyhrál všechny sjezdy Světového poháru, které dokončil.

Se startovním číslem 15 pak předstihl i dlouho vedoucího Švýcara Bernharda Russiho. Aplaudovalo mu na 60 000 diváků na Patscherkofelu. Kluk z horského hospodářství v Mooswaldu v Korutanech se stal králem svahů.

Ochota riskovat, kterou nakrátko ztratil po lyžařské nehodě svého bratra Klause, který po ní ochrnul, ho často přivedla do akutního nebezpečení pádu, ale také mu přinesla dodnes rekordních 25 vítězství ve sjezdech Světového poháru. Jihotyrolan Dominik Paris jich má na kontě 17, Nor Aleksander Aamodt Kilde 12… Klammer ale nepochybuje, že jeho rekord padne. „Teď mají sjezdaři třináct pohárových závodů za rok, my jich měli osm nebo devět,“ říká. Jeho pět prvenství v celkovém hodnocení této disciplíny je také rekordem.

Poslední Klammerova výhra v SP je stará skoro 39 let - bylo to v březnu 1985 v Aspenu. "Závodní kombinéza z olympiády mi už dlouho nesedí - proporce se posunuly, ale váha zůstala stejná," říká.

Přibylo mi třetí vnouče, tak jsem zase učitelem lyžování, vypráví trojnásobný rakouský sportovec roku. Je pořád fit, oslavě sedmdesátky nic nebrání: „Jen odpočinková fáze bude trvat značně déle než dřív…“

Sněžení vypnulo bytům proud

Dnes v 7.30 bylo v Horních Rakousích bez proudu ještě 2691 domácností, do oběda pořád asi 1700. Ve štýrském Murtalu odřízlo sněžení elektriku 20 000 rodin. Dnes ráno nefungovalo v této spolkové zemi ještě 268 trafostanic. Sto už jich podnik uvedl během dopoledne opět do činnosti.

V okrese Zwettl v noci na sobotu umrznul 57letý muž, jehož osobní auto sjelo při návratu z vánoční oslavy ze zasněžené silnice a on se vydal pěšky domů.

Zastřelili ho v podzemní garáži

Zaměstnanec (58) Telekomu byl před devíti měsíci zastřelen v podzemních garážích v Bochumi ve svém autě. Mrtvého našla večer 7. března žena, kterou v garážích upoutalo vozidlo s běžícím motorem. Za jeho volantem seděl mrtvý člověk.

Podle soudního znalce ho zasáhlo šest střel vypálených skrze čelní sklo a postranní okénka auta.

Soud vyšel z toho, že pachatel oběť sledoval a začal na ni střílet bez varování. Důvodem měla být jejich předcházející hádka v dopravním provozu. Uplynulý pátek byl jeho 27letý vrah turecké národnosti odsouzen na doživotí.

Podle soudu se mstil - je snadno urážlivý a ve hněvu nezná míru. Kromě toho "nenávidí lidi, obzvlášť Němce," řekl předseda senátu.

Vyšetřovatelé našli na jeho mobilu jmenný seznam lidí s adresami s nadpisem "neandertálci", kterým se obžalovaný chtěl mstít. Mezi nimi byla i bývalá učitelka, někteří podnikatelé a také jejich rodinní příslušníci.