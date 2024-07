Experti odhadují, že letos dosáhne objem černé práce 34,5 miliardy eur, tady asi 7,5 % oficiálních hospodářských výkonů. To je proti loňsku víc o 1,25 miliardy čili o 3,8 %. Nejvíc tratí stát, kterému unikají daně a platby sociálního pojištění ve výši 1,5 až 2,5 miliardy eur ročně, a nemocenské pojištění, které musí nést zvýšené náklady na nehody a pracovní neschopnost fušerů.

„V Evropě je v Rakousku fušováno málo, podobně nízký podíl černé práce na celkovém hospodářském výkonu je jen v Holandsku a v Lucembursku. ,Lidovým sportem´ je fuš naopak v Bulharsku, Rumunsku a Chorvatsku, kde černá práce dělá asi třetinu oficiálního hrubého domácího produktu,” píše DK.

Kuchařský učeň chytil supersumce

Včera náš web zaznamenal rekordní úlovek sumce českého velmistra rybolovu Jakuba Vágnera, dnes přišel list OÖN se zprávou o rybářském štěstí 17letého Raphaela Poika z Ansfeldenu. V neděli byl v šest hodin u Pichlingského jezera chytat kapry. Zabralo mu ale něco většího. Ryba mu odtočila 300 metrů šňůry. "Šel za ní v brodicích kalhotách kolem břehu a bojoval. Obrovitý sumec mu zkoušel uniknout jezerem, ale po hodině přetahování vzdal. V 7.10 ho Poik se strýcem drželi v rukou,” píší OÖN.

Měřil 217 centimetrů a jeho váhu lovec odhadl na nejméně 85 kilogramů. Pustili ho zpátky do vody. Úlovek zdokumentovala řada přihlížejících rybářů. Experti odhadli jeho věk na 23-26 let.

Seniorům shořel obytný vůz

Na dálniční křižovatce A93/A72 u Trogenu (okr. Hof) začal náhle hořet karavan manželům z Harzu ve věku 72 a 75 let. Stačili ho odpojit, ale ani hasiči nemohli zabránit, aby zcela shořel. Nikdo nebyl zraněn. Příčinou vznícení mohlo být explodování plynové bomby ve vozidle při extrémním vývoji teploty. Věcná škoda je asi 6000 eur, provoz byl na tři hodiny zastaven.

Porod v kapli?

Kaple Západní věže v lineckém Mariendomu se u příležitosti 100. výročí svého vysvěcení stala uměleckým prostorem, napsaly OÖN. V rámci série „Umělecké pozice ke Svaté rodině“, součásti projektu DonnaStage, se tu osm umělců věnuje aktuálnímu vývoji a výzvám v oblasti ženských rolí, rodinných obrazů a genderové rovnosti. „Historická okna zobrazují několik portrétů žen, které jsou přísně zaměřeny na charitativní a pečovatelské aktivity, a heteronormativní konstelaci otec-matka-dítě. Projekt DonnaStage zpochybňuje historicky přenášené myšlenky a prostřednictvím uměleckých a diskurzivních projektů vytváří spojení s žitou rozmanitostí v dnešní společnosti,“ říká Anna Mintaová, profesorka uměleckých studií na Katolické soukromé univerzitě v Linci.

Kaple Západní věže v katedrále se v jubilejním roce 2024 stane také ženským uměleckým prostorem. Tvůrci budou kriticky reflektovat téma Svaté rodiny. V expozici uměleckých pozic ke Svaté rodině je aktuálně k vidění také crowning (završení) Esther Straußové. Ve Vídni a v Tyrolích žijící umělkyně ukazuje na podstavci uprostřed prostoru skulpturu rodící ženy sedící na kameni. “Dílo navazuje na jesličky v Mariánském dómě, zhotovené Sebastianem Osterriedrem v roce 1913 se 40 figurkami z lipového dřeva. Esther Straußová, která se ve své umělecké práci cíleně věnuje mezerám ve výkladu a tajemstvím, zaplňuje 110 let po dokončení jesliček prázdné místo narození Krista ve feministické perspektivě. Ke dvěma postavám Marie, které jsou součástí jesliček v dómu - klečící Marii se sepjatými rukami vedle dítěte, vystavované na Štědrý den, a sedící Marií s Ježíškem na klíně, která je ukazována na Tři krále – vytvořila třetí, rodící Marii. Porod, který 24. prosince oslavují miliony lidí, se nenachází na žádném obrazu a v žádné soše. Když je řeč o narození Krista, přestavujeme dítě v jesličkách, ale ne jeho matku, která je přivedla na svět,” říká autorka crowningu.

Při zahájení výstavy 27. června se teologové Martina Reschová z Katolické privátní univerzity v Linci a Andreas Telser z Uni Vídeň vyjádřili k teologickému pozadí práce. „Aby dítě mohlo být porozeno, je třeba fyzického, ale i emocionálního úsilí. close info Zdroj: DK zoom_in Matka boží. V angličtině je slovo crowning používáno pro moment, ve kterém je rozšíření porodní cesty největší a hlavička novorozence už je vidět. Esther Straußová otevírá pohled na rodící Marii dosud opomíjený, ba vyhýbaný. Je teologicky významné, že příchod Boží v člověku Ježíšovi je vázán na lidskou sílu Marie a její spoutanost se zemí. Práce je silným přiznáním k Bohu stávajícím se člověkem…”

DK dodává, že crowning vznikl v sedmiměsíčním procesu zápasu autorky o formu a výraz se dvěma dalšími umělkyněmi. Sochařka Theresa Limbergerová postavu vyřezala a pomalovala, umělecká restaurátorka Klara Kohlerová ji patinovala. “Třetí” Maria je svým působením docela jiná než obě historické Marie v jesličkách. „Je zcela svá, je v centru své síly a také v centru své nezávislosti,” říká Esther Straußová.

Skulptura crowning je otevřena do 16. července 2024 v Turmkapelle West během otevíracích časů Mariánského dómu od 8 do 19 hodin. Dnes přišla zpráva, že "Projekt provokoval – a to tak, že v pondělí dílo Esther Straußové padlo za oběť vandalskému aktu, postavě byla odříznuta hlava…"