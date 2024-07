Pro ni to byl těžký porod, byla po něm tak zesláblá, že nechala plačící mimino ležet vedle sebe a péči o novorozence pomocí glukózy a mixu kojeneckého mléka musel převzít personál. Už je znovu fit a stará se o své bejby pečlivě. Několik dnů stráví v oblasti gorilího domu skryté, pak by se měli přestěhovat do vnitřního zařízení.

Opička přišla na svět v rámci evropského programu udržitelnosti druhů. Mládí stráví se svou rodinou ve Schmidingu a až vyroste, půjde do jiné zoo.

Horko hubí Němce

Kvůli horku a silnému slunečnímu záření muselo v letech 2002-2022 průměrně 1500 lidí v Německu každý rok vyhledat ošetření v nemocnicích. Ve stejném období umíralo ze stejných důvodů ročně průměrně dvacet osob.

Bez smajlíků už si nepíšeme

Mrkající smajlík, s ním srdíčko, palma, broskev či koala - “emojis” jsou extrémně oblíbení. Užívá je víc než 80 % lidí v Německu, skoro každý pátý v každé jednotlivé zprávě, 31 % jich vkládá do sdělení víc. To zjistil digitální svaz Bitkom od více než tisícovky dotazovaných starších 16 let k World Emoji Days ve středu 17. července.

Více než polovina emojí není zcela jasných. V 56 % vedly ke zmatku v konverzaci, u 16-29letých dokonce v 73 procentech. To je zhruba stejně jako v anketě před třemi roky.

close info Zdroj: DK zoom_in Emoji pokupě.

„Emojis se staly základní částí internetové kultury,” říká hlavní ředitel Bitcom Bernhard Rohleder. „Mohou digitální komunikaci obohatit, ale současně vedou také ke zmatením.”

Že lidem pomáhají lépe se vyjádřit, říká víc mužů než žen (51:43 %). Dohromady je 46 % dotazovaných znervózněno, když jim někdo odpoví jednou jedinou emojí, místo aby napsal text. Pouze 15 % je názoru, že emojis je příliš mnoho, a jen osm procent uvedlo, že je sotva užívá, nebo jen velmi málo.

Kam zmizela Alexandra R.?

Že byla v osmém měsíci těhotenství zavražděna vedoucí pracovnice banky Alexandra R. (39) z Norimberka, tím si je státní zastupitelství přes její chybějící tělo jisté. Zabít ji měli její bývalý životní druh, nezaměstnaný a za hospodářské delikty trestnaný 51letý Bosňan, a jeho německý obchodní partner (49) v prosinci 2022. Z jejích peněz měli financovat obchody s nemovitostmi. Když po rozchodu v březnu 2022 jim žena zavřela přístup na její konta, zkoušeli se k nim dostat podvody. V prosinci měli být za to souzeni, ale krátce předtím žena zmizela.

Podle obžaloby ji sledovali, když schovanku dopravila do jeslí. V domě, který chtěla prodat, ji přepadli. Vyšetřovatelé na místě později našli tapetu s jejími DNA, její vytržené vlasy a náušnici.

Dovezli ji do skladu a donutili napsat dopis justici, ve kterém bere svá trestní oznámení na ně zpět. Poté ji v místě nebo v lese u dálnice 8 v Horním Bavorsku zavraždili a s ní také jejího nenarozeného syna. Mrtvolu ukryli na neznámém místě.

Po činu založili falešnou stopu, aby vzbudili dojem, že žena odjela do zahraničí. 49letý obviněný dopravil její mobil do Itálie a napsal rozlučkové zprávy jejím příbuzným. Ti se podivili zvoleným slovům a obsahu, který nesvědčil autorství pohřešované, a tomu, že její rodiče a bratr nedostali zprávu – pravděpodobně odesilatel neuměl rumunsky a žena přišla do Německa v 19 letech z Rumunska.

Vyšetřovatelé po pečlivém pátrání v řadě zemí nepochybovali o vině stíhaných. Obstarali si “cinknuté” mobily a auta bez navigačních přístrojů, aby po sobě nezanechali digitální stopy. Vyšetřovatelé ale našli jejich otisky mj. v autě oběti, doklady o jejich tankování a také průtlak jejího rukou psaného dopisu o zpětvzetí trestního oznámení v autě bývalého druha. Ve středu mají být slyšeni obhájci obžalovaných.

Hasiči zachraňovali čapí rodinu

K neobvyklému zásahu rukovali hasiči Andorfu v sobotu: zachraňovali čapí rodinu. Ta je v Zell an der Pram usídlena v zahradnictví na vysoké jedli a léta ji obdivuje mnoho návštěvníků.

Nečas druhého červencového týdne rodinnou idylu poničil. Bouřkový poryv strhl polovinu hnízda včetně mláděte, které naštěstí zůstalo nezraněno. „Místní občané informovali fotografa přírody ze sousední obce Riedau a po dohodě se specialisty svazu ochránců přírody na místo vyrukovali hasiči z Andorfu s jejich výsuvnou plošinou. Společně snesli stavební materiál na hnízdo, výsuvným zařízením ho vyzdvihli a hnízdo znovu zobytnili,” napsaly OÖN.

close info Zdroj: OÖN zoom_in Už čapíka vrátili domů.