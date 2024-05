Nabízí interaktivní přiblížení legendární scény, postavy, místa a zvířata z filmů a příběhů o Harrym Potterovi a kouzelnickém světě ve vysoce kvalitním designu a inovativní technologii. Provázejí ji originální rekvizity a kostýmy. Výstavu měla premiéru 2022 ve Philadephii a od té doby ji na světovém turné (New York, Barcelona, Macao) vidělo přes dva miliony diváků. V Německu je poprvé.

Koncept má oslavovat svět magie a přivádět diváky za kulisy, řekl autor výstavy Tom Zellar z Imagine Exhibitions ve středu v Mnichově. Návštěvníci si mohou vybrat některý z Hogwartsových domů - Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw nebo Slytherin, kde na zastávkách mohou prožít krátké příběhy nebo se naučit kouzelné formulky. Projdou velkou halou Hogwartsova internátu, Zakázaným lesem, třídami Temných umění, Čarodějných nápojů atd.

U vchodu do Gryffindomu.Zdroj: Zdroj: DK

Setkání s Potterem je možné od loňského 8. prosince do 2. června také na výstavě Vize magie v Oddyseu v Kolíně nad Rýnem.

Senior kluzákem přes Německo

Karl Bauer (63) z Pasova, přezdívaný King Karl, vyšel v sobotu 27. dubna v 11.33 na kopec Hausstein (okr. Deggendorf) do výšky 830 metrů nad mořem. Rozbalil svůj padák s označením Zeno2L a běžel s ním po bývalé vlekové cestě k louce, než nabral dostatečnou rychlost k tomu, aby se vznesl. Způsob startu - nožní, je zaznamenáno v protokolu jeho letu. Maximální rychlost stoupání 4,15 m/s, klesání -3,75 m/s.

Vztlak ho vynesl až do výšky 2842 metrů. Přistál o 293,3 kilometru dál u města Laucha na Unstrutu v Sasku-Anhaltsku. "To je nejdelší trasa, která u nás byla uletěna z jihu na sever," vyhodnotil svůj rekordní let padákovým kluzákem.

Zavěšen na padáku uletěl 300 kilometrů.Zdroj: Zdroj: DK

Nebyl zaznamenán na radaru, znalci ho ale pozorně sledovali. „Když jsem byl na dvoustém kilometru, doma už se chystali koupit bednu piva na oslavu,“ směje se. Ale mířil dál a dál a na konec databáze letu zapsal: Doba letu 6:53 hodiny, průměrná rychlost letu 42,55 km/h. Štreku "nad zemí" zaznamenal jako 334,5 km. Zapsal ale taky XC štreku, jak to znají cyklokrosaři, a ta byla 297 kilometrů. (Podrobnosti včetně dat o letu jsou na PNP ze 7. května.)