Druhá skončila Café-Konditorei Poißl ve Freistadtu s 26 %, cukrářství Grellinger ve Gmundenu a cukrářství Jindrak v Linci získaly po 10 %. V celostátním hlasování zvítězilo potřetí za sebou pekařství Vorhauer ze Seekirchenu am Wallersee, tentokrát se 45 % hlasů. Na ilustračním snímku ze zdroje DK je šéf Gerhart Hinterwirth z Gmundenu.

Přičinlivý mladý bankéř

19letý pracovník bankovní filiálky ve Feldkirchenu u Mnichova se za půl roku tak "zapracoval", že objednal u spolkové banky 200 000 eur v hotovosti pro fiktivního klienta. V den dodání 29. července 2022 měl přístup do trezoru, odkud si naložil do batohu všechny peníze, 735 000 eur. Pak utekl východem pro personál do podzemních garáží a zmizel.

Od sousedů: První rok opravářské kavárny

Půl roku nato se ohlásil u policie s historkou, že mu přítel z mládí hrozil zabitím, když peníze neukradne. Udělal to a peníze předal dvěma neznámým osobám.

K činu se u mnichovského soudu doznal. Rozsudek je očekáván v polovině února.

Zabil syn otce devíti ranami nožem?

V Obernbergu (okr. Ried) zranil 22letý mladík devíti ranami nožem do hrudníku, břicha a zad svého 59letého otce. Zraněný zemřel pár hodin nato v nemocnici.

Podle obžaloby obviněný řekl, že se s otcem pohádal, protože po požití psychofarmak nechtěl jít druhý den do práce. Pak prý uslyšel dva výstřely a krátce nato uviděl tátu s puškou. Nožem, se kterým právě snídal, otce napadl.

Od sousedů: Westernové městečko Pullman City hoří

Znalecký posudek o ovlivnění obžalovaného bude hotov za několik měsíců.

V domově důchodců znásilnil

V domově důchodců ve Vídni-Wiedenu byla loni 11. října večer brutálně napadena a znásilněna 93letá žena. Podezřelý 23letý Alžířan si měl zjednat přístup do jejího pokoje, napadl ji a svázal ji na posteli. Následně ji znásilnil. Strhl jí s těla šperky a hodinky a utekl. Zraněnou našla pečovatelka a alarmovala záchranku a policii.

DNA na místě činu vedly policii k muži sedícímu v Horních Rakousích ve vazbě od 18. října za vloupání do aut. V jeho lineckém bytě byly nalezeny odcizené věci, které mohly být přiřazeny ke krádežím v Linci a ve Vídni, a také šperky 92leté ženy, která po jeho útoku zemřela v nemocnici.

Od sousedů: Hodinky Terminátora daly 270 000 eur

Zkoušela zabít otce…

Soud ve Štýrském Hradci projednává případ 34leté ženy, která se loni v létě pokoušela usmrtit svého otce. Po umístění na nervovou kliniku málem uškrtila spolupacientku.

"V minulosti byla závislá na konopí, od narození syna je prý ,čistá´," píše DK. "Péče o dítě ji ale loni přetěžovala, její matka ji našla v chaotickém bydlení. Její otec si nato vzal vnoučka i s jeho matkou k sobě. "Bez jakéhokoliv důvodu namířila vzduchovou pistolí na otce a chtěla ho usmrtit. Když to nefungovalo, začala ho škrtit. Prý si myslela, že to musí udělat, popsala potom situaci," stojí v obžalobě. Zasáhla police a odvezla ji na psychiatrii.

Za tři dny tam škrtila spolupacientku do bezvědomí. Zdravotní sestře se zdálo, že už je mrtvá, a zatím co ji lékaři oživovali, útočnice utekla. Chtěla prý spáchat sebevraždu, ale i jí se podařilo zachránit.

Od sousedů: Zatýkání sv. Petra u státního sekretáře

Soudní znalec navrhl vzhledem k jejímu psychickému stavu umístit ji v ústavu a senát tomu jednomyslně přitakal.

Řidič čelil zásahové jednotce sebezraněním

Rumunský řidič náklaďáku se na dálniční parkovišti ve Wörglu těžce zranil nožem, když ho z kabiny chtěly dostat zásahové jednotky, napsal Volksblatt. Předtím se pohádal s krajankou, která pak před ním utekla na pumpu. Když přijela cobra, Rumun se zabarikádoval v kamionu a vylezl dobrovolně až po dvou hodinách. "Se vážným bodným zraněním ho dopravil vrtulník na innsbruckou kliniku. Žena nebyla viditelně zraněna, ale při hádce jí řidič uštědřil pár ran pěstí," píše DK.

Neznámý Klimt v aukci

Obraz 140x80 centimetrů velký nazvaný "Obraz slečny Lieserové" z roku 1917, dosud známý jen z černobílé fotografie, zachycuje mladou ženu před rudým pozadím a s květinovým přehozem kolem ramen. Identita zobrazené je neznámá. Buď má jít o 18letou Margarethe Constance Lieserovou, dceru velkoprůmyslníka z času rakousko-uherské monarchie Adolfa Liesera, nebo o dceru jeho švagrové Henriette Amalie Lieserové, zavražděné za holocaustu. Dílo podle Claudie Mörth-Gasserové z aukčního domu Ernst Ploil je jedna z nejkrásnějších pozdních prací Gustava Klimta.

Ztracený a nalezený Klimt.Zdroj: DK

Mezi roky 1925 a šedesátými lety je místo jeho uložení neznámé, ale nejsou prý žádná upozornění na jeho vyvlastnění za nacismu. "Kdy a kde bylo zakoupeno a přeprodáno, už se nedá zjistit," míní Ernst Ploil a říká, že taková díla zkrátka "běhají vlastní cestou". Toto prý už asi sto let… Ředitel jeho aukčního domu Michael Kovacek odhaduje cenu obrazu na 30 až 50 milionů eur. 24. dubna půjde do aukce. Na ilustračním snímku pro náš web je obraz ze zdroje DK při prezentaci ve vídeňském aukčním domě Palác Kinských.

Jürgen Klopp končí v Liverpoolu?

„Dochází mi energie. Věděl jsem už dlouho, že to nějak budu muset ohlásit. Vím, že tento džob nemohu dělat věky a vždycky znovu," řekl 56letý trenér ve videu, které anglický tradiční klub zveřejnil v pátek.

Jürgen Klopp bude volný?Zdroj: DK

Klopp v dubnu 2022 svou smlouvu prodloužil do roku 2026. Bývalý trenér německého mistra Borussia Dortmund přišel do Liverpoolu v říjnu 2015. S novým klubem vyhrál mj. v roce 2019 Champions League a roku 2020 anglické mistrovství.